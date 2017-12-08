Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Дворник, не жалей песочка!

08.12.2017 Советы юриста Многих читателей «РГ» волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Письма комментирует юрист Инна Зацерковная.

«Только началась зима, а в нашем доме уже проблемы. Недавно был сильный гололед, дворник утром плохо посыпал песком дорожку возле дома. Бросил горсть песка для виду, чтобы считалось, будто он работает, а тротуар был скользкий, словно каток. Моя дочь спешила на работу, поскользнулась и упала. Я пожаловалась на нашего дворника, а мне его начальница заявила: «Двірник у нас дуже сумлінно працює! Не наговорюйте на нього. Піску він насипав згідно з нормативами». Договорить нам не дали, кто-то позвал начальницу. Я так и не поняла, о каких нормативах идет речь. Может, ваш редакционный юрист объяснит, сколько песка должен высыпать на дорожки дворник во время гололеда?»

Светлана Аркадиевна. Киев.



–Уважаемая Светлана Аркадиевна! Согласно «Правилам утримання житлових будинків та прибудинкових територій», утвержденным Государственным комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, накануне зимы в каждый жэк завозится песок из расчета не менее трех кубометров на 1000 квадратных метров убираемой территории, а соль засыпается из расчета три-пять процентов массы песка. В действительности очень трудно проверить, соблюдаются ли эти нормативы, многое зависит от совести дворника, его отношения к работе. Видимо, надо возрождать успешные формы работы дворников прошлых лет. В царской России дворник жил на том участке, где работал, его рабочий день длился весь световой день, территорию дворник убирал не только утром, а в течение целого дня.



«Комиссии жэков раньше регулярно ходили по домам, проверяли, все ли в порядке. Как часто проводятся подобные рейды сейчас? Законом регламентируются подобные обходы?»

Диана Пуцвинок. Одесская область.



–Уважаемая Диана! Вероятно, Вас интересует периодичность плановых осмотров домов. Согласно «Правилам утримання житлових будинків та прибудинкових територій», плановые осмотры жилых домов делятся на общие и профилактические. Общий осмотр проводится два раза в год – весной и осенью. В комиссию, которая проводит осмотр, включают представителей общественности, активных жильцов. После стихийных бедствий, аварий проводятся внеплановые осмотры домов, чтобы выявить и устранить неполадки.



«Возле нашего многоквартирного дома небольшой скверик и детская площадка. Давно положили на эту территорию глаз бизнесмены, хотят настроить генделиков, а нам совсем не хочется, чтобы алкашня превратила наш подъезд в туалет. Мы отвоевали нашу придомовую территорию, но не знаем ее границ. Каким законом определяется придомовая территория?»

Нина Яковлевна, Ирина Анатольевна, Галина Терентьевна и другие (всего 12 подписей).

Херсонская область.



–Уважаемые читатели! Границы придомовой территории около многоквартирного дома устанавливаются актом на право собственности или пользования земельным участком и предназначены для обслуживания этого жилого здания.



«Денег на приобретение собственной квартиры у нас нет, но мы много лет арендуем жилье на первом этаже многоэтажного дома. Хозяйка, порядочная пожилая женщина, переехала к своей сестре, а свою квартиру сдает. Мы хотим перестроить балкон, расширить его, застеклить, чтобы он превратился в еще одну комнату. Хозяйка не возражает. Имеем ли мы на такую перестройку право, куда нам обращаться за разрешением?»

Семья Терещенко. Сумская область.



–Уважаемые Терещенко! Арендатор жилья, при согласии его собственника, может переоборудовать или перепланировать жилое помещение. Для этого нужно обратиться с заявлением в орган местного самоуправления. Придется оформить немало документов и затратить большие средства. Посоветуйтесь с теми, кто уже выполнял подобные работы. Хватит ли у вас сил, денег и терпения?

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