08.12.2017

Знание – сила!

Каждый год 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека. Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, переведенную на 500 языков. Впервые в истории человечества был подписан документ, провозгласивший необходимость защиты основных прав каждого человека.

Свобода, достоинство, равенство!

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Именно такими словами начинается основополагающий документ исторической важности. Текст декларации вмещает 30 основных статей, в которых записан широкий перечень прав людей: социальных, экономических, а также культурных.

Окончательную редакцию Всеобщей декларации прав человека, над которой работала комиссия во главе с Элеонорой Рузвельт, супругой президента США, поддержали 48 стран из 58 тогдашних членов ООН. Восемь государств, в числе которых была и Украинская ССР, воздержались при голосовании, обосновав это тем, что в проекте имелся ряд крупных недостатков, главный из которых заключается в его формально-юридическом характере, неспособном к осуществлению провозглашенных тогда свобод и прав человека. Южно-Африканский Союз и Канада отвергли декларацию по расистским соображениям, Саудовская Аравия — из-за непризнания свободы вероисповедания и добровольности брака. В результате жарких дебатов документ был отредактирован и получил еще одно название – Хартия прав человека. Правда, свой статус он имел только в роли рекомендации, но на его основе были приняты два обязательных для участников договора – Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, которые уже семь десятилетий используют международные правозащитные организаций во всем мире.

Кое-что из истории

Представление о том, что у людей есть не только обязанности, но и права, появилось не в 1948 году. Первым, кто провозгласил равенство рас и освободил рабов, был персидский царь Кир Великий в VI веке до н. э. Позже его идея проникла в Индию, Грецию и, в конечном итоге, в Рим, где со временем закон о правах человека приобрел еще больше сторонников. Но каждое государство трактовало его по-своему.

В 1215 году, после того как король Англии Джон нарушил ряд древних законов и традиций, подданные вынудили его подписать Хартию вольностей, где перечислялись нормы, которые позднее стали рассматриваться как права человека. Это самый ранний документ, ставший ключевым этапом в борьбе за свободу.

Следующим документом, имевшим историческую важность для развития прав человека, была Декларация прав человека и гражданина, принятая в 1789 году после создания Французской Республики. В ней гарантировались «свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению».

В 1864 году представители 16 европейских стран изложили новые взгляды на права человека, подписав акт под названием Женевские конвенции. Основные принципы, изложенные в них, обязывали обеспечивать заботу о раненых и больных военных, уважительно относиться к медицинским транспортным средствам и оборудованию, на которые должен быть нанесен хорошо заметный символ красного креста на белом фоне.

В СССР в период возникновения нового государства права человека стали на первое место по важности вопросов, требующих немедленного рассмотрения. Равноправие мужчин и женщин закреплено уже в первой советской Конституции РСФСР 1918 года. А рабство, расовая сегрегация и принудительный труд, существовавшие во многих капиталистических странах до 60-х годов XX века, в Стране Советов преследовались в уголовном порядке.

Украина – лидер по бесправию

Несмотря на то что декларация выдержала испытание временем и большинство государств придерживается принятых ООН международных правил, соблюдение в нашей стране основных прав человека оценивается большинством граждан неудовлетворительно. Европейский суд по правам человека даже назвал Украину лидером по количеству судебных исков, которые нуждаются в рассмотрении.

Согласно данным, на 1 января 2017 года в ЕСПЧ ожидали рассмотрения около 80 тысяч исков, 20 тысяч из которых – против Укра­ины. За один только год украинская нагрузка на Европейский суд выросла более чем на 4000 дел!

При этом украинские правозащитники отмечают, что среди главных нарушителей прав человека в стране как раз те органы и службы, которые обязаны эти права защищать. Самыми частыми жалобами в Европейский суд стали расследования, длящиеся годами и нередко прекращаемые в силу истечения срока давности, необеспечение права на надлежащую судебную защиту, а также нарушение имущественных прав.

Еще хуже, чем с соблюдением прав человека, в Украине обстоят дела с исполнением решений Европейского суда. По мнению экспертов, до 90 процентов решений ЕСПЧ украинские чиновники попросту игнорирует и в результате их невыполнения долг возмещения ущерба уже составил 400 миллионов гривен.

Колбаса – не право человека

Проведенные в Украине опросы выявили, что, по мнению населения, среди прав, ситуация с соблюдением которых ухудшилась более всего, оказались социальное обеспечение и право на труд – то есть права, связанные с экономической сферой и выживанием. В то же время значительная часть граждан заявила, что для них важными остаются право на справедливый суд, право на свободу и неприкосновенность, право на свободу мысли, совести и религии и право самому распоряжаться своей судьбой. Хотя были и такие, кто считает, что за хорошую квартиру или материальное положение не грех поплатиться и правами…

Права не дают – права завоевывают!

Знать свои права и уметь их отстаивать – основная задача каждого гражданина. И этому нужно учить как можно раньше. Поэтому в Украине со следующего года в системе школьного образования уже с 1-го класса появится такой нужный предмет, как «Право».

А тем, кто еще не имеет юридического навыка, но столкнулся со сложной жизненной ситуацией, советуем заняться самообразованием и ознакомиться со своими правами, обратиться в правозащитные организации, а если надо, то и к омбудсмену. Ведь без борьбы не будет победы. Помните: прав не тот, у кого больше прав, а тот, кто их лучше знает!