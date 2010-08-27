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08.12.2017 , № 141 от 08 декабря 2017 г. Ваше здоровье В последнее время пресса и телевидение все чаще рекламируют самомассаж как «универсальное средство от всех болезней». «Самомассаж, проведенньїй неспециалистом, может причинить немалый вред организму», – считает врач-невролог Андрей ЗАХАРЧЕНКО.

–Андрей Сергеевич, наши читатели из Сум, Чернигова, Запорожья в своих письмах просят рассказать о пользе самомассажа. «В мене дуже болять ноги, – пишет из Запорожья Анастасия Гаркуша. – А коли зроблю собі самомассаж, то стає трохи легше. Кажуть, що й головний біль можна подолати за допомогою самомассажу. Як це зробити?»

– Польза самомассажа в большинстве случаев сомнительна и обьясняется действием самовнушения. А если посмотреть на это явление беспристрастно, то вреда от него, пожалуй, больше, чем пользы. Вот женщина пишет, будто после самомассажа у нее меньше болят ноги. А знает ли она, что если у нее варикозное расширение вен или гипертония, то самомассаж ей категорически противопоказан? Ваша запорожская читательница интересуется, как с помощью самомассажа устранить головную боль? Какую боль? Известно 12 основных видов головной боли, лишь в двух случаях правильно проведенный самомассаж помогает, в пяти случаях он бесполезен, а в оставшихся пяти вреден.

– То есть вы подводите читателей к мысли, что не стоит заниматься самомассажем, нужно идти к специалисту. Однако многим ли это сейчас по карману? В Киеве стоимость 20-минутного сеанса массажа 130 гривен! Десять сеансов стоят как средняя пенсия. Как же сделать, чтобы от самомассажа была только польза, а не вред?

– Не мешало бы пройти курсы массажа или хотя бы прочитать две-три книги о технике массажа и самомассажа. Когда эта процедура проводится правильно, она полезна организму. Массаж улучшает кровообращение, способствует более быстрому выведению из клеток продуктов распада.

– Антон Харченко из Киева пишет, что у него были проблемы с пищеварением. «Друг посоветовал мне после еды массировать живот круговыми движениями ладони по часовой стрелке, и мое пищеварение улучшилось», – пишет наш читатель.

– Если за полчаса до еды и через 30 минут после нее массировать живот по часовой стрелке, это улучшает перистальтику кишечника. Этот вид самомассажа, пожалуй, самый простой и практически безвредный. Могу посоветовать еще один вид самомассажа, его можно применять в холодный период года, во время простуд. Если у вас заложило нос, кончиками указательных пальцев помассируйте его движениями по часовой стрелке, мягко надавливая подушечками пальцев на область возле крыльев носа, примерно в полутора сантиметрах от его кончика. Такой самомассаж улучшает кровообращение в носовых тканях, клетки получают больше питания, токсины, выделяемые бактериями, быстрее удаляются, процесс выздоровления идет намного быстрее. Еще могу посоветовать разминать мышцы, уставшие после напряженной физической работы. Такой вид самомассажа применяют все спортсмены после тренировок. В остальных случаях без консультации специалиста заниматься самомассажем не советую. Эта процедура противопоказана при III стадии гипертонической болезни и при сердечно-сосудистой недостаточности, во время лихорадки, при острых воспалительных процессах, кровотечениях, наличии гнойников на любом участке тела, при кожных заболеваниях, повреждениях или сильном раздражении кожи, при воспалении и тромбозе вен, больших варикозных расширениях. Запрещается делать массаж в местах расположения родинок и различных опухолей. Живот нельзя массировать при грыже, а также сразу после еды. Категорически запрещается массировать лимфатические узлы!

– Получается, что от неграмотного самомассажа может быть непоправимый вред, и лучше довериться специалистам. А можно ли чем-то заменить самомассаж?

– Физкультура, прогулки на свежем воздухе тоже улучшают кровообращение, способствуют быстрому выведению из клеток токсинов. Европейские геронтологи 12 лет обследовали 344 тысячи жителей разных стран Евросоюза. Установлено: те, кто имел нормальный вес и любил гулять на свежем воздухе, умирали на 30 процентов реже тех, кто практически не двигался. А те, кто имел лишний вес, смогли благодаря физической активности снизить риск смерти на 20 процентов. Медики пришли к заключению: кто с детства много двигается, ежедневно гуляет на свежем воздухе хотя бы два часа, тот живет на треть дольше, чем среднестатистический гражданин. Не беда, если у вас нет денег на массаж, одевайтесь по-спортивному и выходите в парк, на стадион, в лес и двигайтесь!

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