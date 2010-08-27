08.12.2017 , № 141 от 08 декабря 2017 г.

Скандалы территориальной реформы

Как утверждают читатели «Рабочей газеты» из Херсонской области, эти слова из веселого старинного романса невольно вспомнились им после прошедших в октябре выборов глав и депутатов новых объединенных территориальных громад (ОТГ).

Лишние хлопоты от небрежности

После выборов в Любимовской ОТГ село Каиры, находившееся в Горностаевском районе и объединившееся с Любимовкой и Васильевкой из Каховского района, теперь меняет адрес. При этом возникла неприятная коллизия: Каиры «переносят» в соседний район свой земельный участок, на котором расположены часть здания Горностаевской центральной районной больницы и районного центра первичной медико-санитарной помощи, а также часть жилого пятиэтажного дома по ул. Покровской и насосная станция, подающая воду половине Горностаевки.

Произошло это из-за того, что в 1992 году процедуру разграничения территории между Горностаевкой и Каирами выполнили небрежно, осуще­ствляя ее по данным аэрофотосъемки без привязки к местности. Формально границы районов пока не изменены. Пользуясь этим, Горностаевская ОТГ направила представление в райсовет с просьбой изменить границы своего поселка. Этот вопрос вынесли на сессию Горностаевского райсовета 27 октября. Но депутаты почему-то не поддержали просьбу. Для принятия решения не хватило одного голоса.

– Если после повторного обращения в райсовет нас снова не поддержат, – говорит председатель Горностаевской ОТГ Дмитрий Ляхно, – будем обращаться и к Любимовской ОТГ, и к Каховскому райсовету.

Апатию депутатов Горностаевского райсовета можно объяснить тем, что они первыми в области оказались не в «своей тарелке». Ведь после того как Каиры перешли в другой район, оказалось, что Горностаевский район, завершив реформу децентрализации, потерял все свои населенные пункты. Остальные села объединились в составах Горностаевской и Константиновской ОТГ.

Пока неизвестно, когда Горностаевский район и райсовет официально прекратят существование, утверждают чиновники. Прежде необходимо внести соответствующее изменение в Конституцию Украины и нормативные акты, определяющие районное деление страны. Но мы уже готовимся к этому моменту. Проводим сокращение аппарата. Часть специалистов переходит в ОТГ. В райсовете остаются председатель, бухгалтер, управляющий делами, кадровик, водитель и техработник. Коммунальное имущество райсовета и его учреждения готовим к передаче в ОТГ.

«А чиновникам и закон не указ»

Хочется отметить, что «уход» села Каиры в Каховский район произошел потому, что местное чиновничество не захотело считаться с мнением его жителей. Они предлагали поделить район на две громады. А в ответ услышали, что ничего нового при децентрализации выдумывать не надо и весь район должен стать единой ОТГ. Такой исход событий каировцев не устроил. Они не согласились с формальным подходом к децентрализации, так как считают, что главными аргументами территориальных преобразований должны стать возможности для экономического роста новых ОТГ.

Возникли проблемы с децентрализацией и в Геническом районе, где чиновничество также настаивало на создании единой ОТГ. Однако депутаты Счастливцевского сельсовета, куда входят села Счастливцево, Геническая Горка и Приозерное, а также депутаты Стрелковского сельсовета стали настаивать на объединении сел в отдельную ОТГ. Свое мнение они, в частности, мотивировали и тем, что с осени до весны дорога к Геническу через узкий перешеек Арабатской стрелки нередко заливается водой во время штормов. В такие периоды сложно и даже опасно прорываться в райцентр на лечение или за какой-то административной услугой.

В начале 2016 года депутаты двух этих сельсоветов приняли решение о создании ОТГ. И хотя областным чиновникам, согласно Закону «О добровольном объединении общин», следовало в десятидневный срок сделать заключение по поводу объединения, в данном случае начались проволочки. Они касались мелких замечаний по оформлению документов. Так, новую общину хотели назвать Арабатской. Чиновники настояли, чтобы название было производной от населенного пункта, который станет административным центром ОТГ. Это и другие замечания были учтены, но процесс создания Стрелковской ОТГ Херсонской ОГА заблокирован.

Вначале чиновники говорили, что желание двух сельсоветов об объединении противоречит перспективному плану формирования территорий общин, утвержденному облсоветом. А согласно ему весь Генический район должен стать единой ОТГ. При этом чиновники почему-то упускали из виду, что закон не запрещает общинам объединяться без учета перспективного плана. Об этом им напомнили письма – разъяснения первого заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслава Невзгоды, отправленные в сентябре прошлого года в облгосадминистрацию и местным общинам.

Счастливцево готово к переменам

Затем чиновники озвучили еще одно обоснование, вынуждающее их препятствовать созданию Стрелковской ОТГ. И назвали причиной угрозу национальной безопасности из-за возможного роста сепаратизма на границе с аннексированным Крымом. Однако в обращениях в «Рабочую газету» жители Арабатской стрелки подчеркивают, что ситуация затормозилась из-за того, что чиновничество не хочет терять контроль над землей и бизнесом в курортном регионе Херсонщины.

– Появилась и странная поддержка от депутатов Стрелковского сельсовета, проголосовавших за то, чтобы выборы депутатов и главы Стрелковской ОТГ перенести на 2018 год, – говорит активистка села Стрелковое Лариса Шаймарданова. – Причем решение это совпало с расширением границ сельсовета и выделением участков земли его 14 депутатам.

Понимая, что с местными чиновниками каши не сваришь, председатель Счастливцевского сельсовета Виктор Плохушко подписал договор о сотрудничестве с канадскими инвесторами относительно строительства туристическо-рекреационного комплекса в селе Геническая Горка. Все детали канадского проекта Виктор Плохушко обсудил во время личного разговора с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Романом Ващуком на Х Международном инвестиционном форуме Херсонщины «Таврийские горизонты”, проходившем ранее в Новой Каховке.

За счет канадской инвестиции бюджет Счастливцево увеличился в два раза. Появились средства для достройки фельдшерско-акушерского пункта в Генической Горке, приобретения двух мусоровозов, строительства сельской пожарной части, ремонта двух служебных квартир в Приозерном, клуба в Генической Горке, дома культуры в Счастливцеве, строительства одной очереди уличного освещения в Генической Горке. И очень жаль, что на Херсонщине пытаются связать руки тем, кто активен и готов к изменениям в нашей пока еще заскорузлой жизни.



Херсонская область.