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08.12.2017 , № 141 от 08 декабря 2017 г.
Автор: Николай ГУК.
Дошкольное образование
Существующая в Харькове сеть детских садиков не справляется с нагрузкой: заведения, занимающиеся обучением и развитием, а также уходом и оздоровлением малышей, переполнены, а очередь к ним для новых желающих очень велика. Городу приходится расширять дошкольные подразделения системы образования и открывать новые.
В очередь становись!
Вскоре в секторе частной застройки юго-западной окраины Харькова появится детский сад. Он и прежде находился на территории этой рабочей окраины областного центра. Но число детей уменьшилось, и садик закрыли. Добротное здание заняла жилищно-коммунальная контора. Сейчас его снова вернули системе образования, ведь в округе нет ни одного заведения для воспитания малышей. С возобновлением деятельности детсада проблема обеспечения доступа каждого ребенка к дошкольному образованию будет решена.
А вот в жилом микрорайоне Залютино, что в западной части Харькова, этот вопрос закрыт за счет расширения действующих ясель-сада комбинированного типа. Здесь открыты две новые группы на 35 малышей, и всего сейчас сюда ходят около двухсот детей.
Открываются в Харькове и частные дошкольные заведения, что тоже помогает смягчить проблему нехватки мест в муниципальных дошкольных заведениях.
Сегодня городские детские сады посещают около 45 тысяч воспитанников. На сто мест в детских дошкольных заведениях областного центра приходится 114 воспитанников. Самая большая перегрузка наблюдается в детсадах больших спальных районов Харькова – жилых микрорайонах Салтовка, Новые дома и Алексеевка.
Спрос на места высокий, ведь город принял почти полторы тысячи малышей семей переселенцев из Донбасса. Сейчас идет электронная регистрация на определение ребят в детские дошкольные заведения Харькова 2018–2021 годы.
Диктует беби-бум
Четверть века назад в областном центре Слобожанщины была иная ситуация. Тогда из-за демографического спада детские дошкольные заведения не могли набрать в группы необходимое количество детей, и их закрывали. Освободившиеся же помещения перепрофилировались. Сегодня родители столкнулись с тем, что не могут устроить ребенка в детский сад, поскольку его поблизости или нет, или же он переполнен.
Властям пришлось срочно браться за решение проблемы. В Харькове восстанавливаются здания бывших дошкольных заведений, которые не используются по назначению, а в действующих оборудуются дополнительные помещения. За последние десять лет в областном центре Слобожанщины открыли более 20 новых детсадов.
Ныне в Харькове действует более двухсот детских заведений коммунальной собственности, а еще восемь частных детсадов и три детсада госпредприятий, хотя в советское время ведомственных заведений для ребятишек была почти добрая сотня. Их имели заводы и фабрики, транспортные и строительные организации, даже некоторые научные учреждения. С переходом на рельсы рыночной экономики субъекты хозяйствования отказались от непрофильной деятельности, передав детсады в собственность громады города, а некоторые дошкольные заведения были просто ликвидированы. Здания бывших детсадов раздавались под офисы различным организациям и частным предпринимателям.
Садик в вузе
Похоже, что мода на ведомственные детсады возвращается в областном центре Слобожанщины. Недавно мини-детсад открыли при Харьковском национальном университете городского хозяйства.
Он несколько отличается от привычных заведений подобного типа. Это центр развития малышей, где сотрудники вуза и студенты могут оставить своих чад на некоторое время. Здесь дети в возрасте от трех до семи лет находятся под присмотром воспитателей-волонтеров из числа студентов университета, а школьники играют либо выполняют домашние задания. Оборудована и комната для грудничков вместе с родителями. С детьми проводятся языковые уроки, рисовальные и рукодельные занятия.
Питание пока не предусмотрено. Малыши едят бутерброды, принесенные родителями, а в небольшой кухоньке мини-детсада можно приготовить чай. Интересно, что дизайн-проект детского центра разработали студенты вуза.
Харьков.