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08.12.2017 , № 141 от 08 декабря 2017 г. Под таким названием, как уже сообщала «РГ», в Запорожской области с 20 ноября по 1 декабря проходил донорский марафон, инициированный областной клинической больницей. Уже подведены его итоги. В марафоне приняли участие 816 человек из Запорожья, Бердянска, Мелитополя, Токмака и Энергодара, сдав 349 литров крови. Как сообщили специалисты, в пересчете на спасенные жизни – это почти 2,5 тысячи человек.

– Это очень хороший результат, особенно в конце года, когда активность доноров традиционно снижается, – комментирует итоги марафона заведующий отделением трансфузиологии областной больницы Александр Саржевский. – В акции приняли участие практически все слои населения. Кровь сдавали сотрудники полиции, спасатели, священники, студенты колледжей и вузов, работники крупных промышленных предприятий, депутаты различных уровней, работники властных структур во главе с губернатором Константином Брылем, предприниматели.

Хочу подчеркнуть, что сейчас есть возможность проводить такую акцию благодаря тому, что несколько лет назад комбинат «Запорожсталь» приобрел для нас специальные холодильники. Если бы их не было, мы бы просто не смогли охватить такой объем. А в этих холодильниках может храниться до тонны крови. С учетом того, что мы наращиваем мощности больницы, есть и необходимость в таком оборудовании.

Как сообщил губернатор, ныне эстафету донорского марафона подхватили жители Одесской области.

Запорожье.

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