Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Холодная зима две тысячи восемнадцатого

08.12.2017 караул! Этот заголовок не имеет ничего общего с долговременным метеопрогнозом. А возник он по аналогии с замечательным фильмом «Холодное лето пятьдесят третьего», вышедшим на экраны в 1987 году. Думаю, многие читатели помнят ленту и великолепного Анатолия Папанова, для которого роль Старобогатова стала последней в жизни. Ну а для тех, кто подзабыл или вообще не видел этот фильм, напомню вкратце фабулу, навеянную реальными событиями.

Действие происходит летом 1953 года, вскоре после ареста Лаврентия Берии. 27 марта 1953 года, через три недели после смерти Сталина, Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об амнистии». Из лагерей освободили десятки тысяч уголовников, и в стране резко вырос уровень преступности.

Многие, наверно, поинтересуются, какое отношение имеют события 60-летней давности к приближающемуся году Собаки. Я не буду вдаваться в долгие рассуждения, а предлагаю ознакомиться с постом известного правозащитника, исполнительного секретаря Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана, который о советских лагерях знает не понаслышке.

«Всего лишь несколько лет тому назад я не верил, что Путин отторгнет от нас Крым. Я, уверенный в себе книгочей, убеждал своих знакомых в том, что Путин никогда не решится нарушить мировой порядок, европейские договоренности и т. д. и т. п. Я действительно был убежден в том, что несколько скукожившаяся и несколько демократическая Россия не решится на поступок, который был невозможен даже для огромной советской империи. Увы, я ошибался. Россия решилась.

Немного позднее я не верил, что новая украинская власть, ставшая таковой после гибели сотни жертв Майдана, не захочет всерьез исследовать случившееся и наказать виновников пролития крови. Всех виновников, а не только беглого Януковича и его придворных. Были ведь и другие участники этих страшных событий. Я, при всей своей информированности о качествах политиков, на крови жертв Майдана пришедших к власти, категорически не принимал возможность нежелания победивших хитрецов копаться и в своем грязном белье. Именно так; они боялись обнажения всей правды. Что ж, я ошибся и на этот раз.

Затем я не поверил, что избранный мною президент догадается пригласить в кресло министра здравоохранения иностранку, не имеющую знаний и опыта работы в системе общественного здравоохранения. Ни в Канаде, ни в США, ни в Украине. Иностранку, принятую на эту высокую и ответственную должность в качестве гуманитарной помощи от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Увы, я ошибся и на сей раз. Удивительные таланты госпожи Супрун мы имеем счастье наблюдать и сегодня.

Совсем недавно, в 2016 году, я иронизировал над коллегой, сообщившей мне о тайных намерениях госпожи Супрун «одним махом» ликвидировать психиатрическую больницу строгого режима в городе Днепре, где находятся в изоляции от общества на интенсивном лечении сотни тяжелобольных, совершивших в силу своих болезненных переживаний серьезные насильственные преступления. Сожалею, но я опять ошибался, моя ирония была неуместной.

Ульяна Супрун и ее очень молодая и безответственная команда действительно планируют в январе 2018 года прекратить финансирование этой особенной, единственной в Украине психиатрической больницы. Сейчас этот очень смелый и абсолютно безрассудный приказ Минздрава находится на юстировании. Уверен, что министр юстиции его спокойно подпишет. А социальные последствия наступят позднее. И с ними будут с ужасом бороться господа Луценко и Аваков…

Многоуважаемый Петр Алексеевич! Понимаю, вам не страшно. Вы всегда выходите к нам, рядовым гражданам, в сопровождении охраны. Никакие серийные убийцы и психически больные маньяки к вам подойти не могут. А вот как быть нам, обыкновенным и незащищенным? Может быть, уже достаточно госпоже Супрун куролесить в Минздраве? В стране нет вакцин, нет самых необходимых медикаментов, усиливаются эпидемии туберкулеза и СПИДа. Вот уже и холера на нашем юге появилась… Что ж, мы ко многому привыкли, многое плохое и страшное воспринимаем как должное. Неужели и к ужасу на улицах нам надлежит привыкнуть?».

А ведь, пожалуй, придется. Из-за того, что кому-то не хватает на очередной «Майбах», сотни озлобленных и голодных преступников, к тому же с психическими отклонениями, окажутся на свободе. И это «счастье» вряд ли захотят иметь в числе своих соседей или сотрудников все нормальные люди.

А если их не пригреют такие же отморозки, только считающиеся нормальными, то как, по-вашему, «вольные птахи» будут добывать себе на пропитание и прочие радости жизни? Тем более в стране, где разгуливающие по улицам вооруженные люди в балаклавах уже воспринимаются как неотъемлемая часть пейзажа.

Может, стоит всем миром скинуться на финансирование спецбольницы, пополнив ее новым пациентом – госпожой Супрун, проводящей преступную политику против всего украинского народа. Не верится, что в здравом уме такое возможно.

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