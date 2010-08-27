08.12.2017 , № 141 от 08 декабря 2017 г.

Ситуація

До цього часу в Сумах не відновлено роботу всіх радіоточок дротового мовлення, мережа якого була пошкоджена буревієм ще півроку тому.

Німі Суми

На початку липня у Сумах сталася негода. Хоча надзвичайне природне явище тривало лише чверть години, та накоїло великої біди. Сильний буревій валив дерева, зривав покрівлю з дахів будинків, шматував дроти електричних мереж й електрозв’язку. А дощ із градом заливав території, перетворивши дороги на потоки грязьової води.

Обласний центр довго оговтувався після стихійного лиха. А деякі його наслідки не ліквідовано й до цього часу. Зокрема, повністю не відновлено мережу дротового радіомовлення, в якій майже 24 тисяч абонентів.

Значна частина «кухонних брехунців» замовчала після негоди, оскільки вітер у багатьох місцях порвав повітряні лінії, якими передається сигнал. Компанія «Укртелеком», а їй належить мережа дротового радіомовлення, усувала несправності дуже повільно. Упродовж місяця оживало тільки до трьохсот радіоточок.

З передач місцевих радіостудій і першої радіопрограми Національної радіокомпанії України, які звучать з репродукторів дротового радіо, люди дізнаються про події у рідному краї та державі. Для слухачів, особливо пенсіонерів, вони як ковток свіжого повітря, зв’язок із світом.

Абоненти «Укртелекому» закидали компанію листами з вимогою оживити мертві радіоточки. Зв’язківці виправдовувалися, що ремонт обірваних проводів посувається повільно через брак потрібної кількості кабелю. Відновлення мережі дротового мовлення не пожвавилося й восени, коли було придбано необхідну кількість кабельно-провідникової продукції. Тепер зв’язківці пояснювали свою неквапливість тим, що немає доступу до мереж на дахах багатоповерхових будинків. Мовляв, горища позакривали житлово-експлуатаційні контори, дістатися до повітряних ліній неможливо.

Радіо у багатьох місцях залишалося німим, а люди продовжували платити за послуги, котрих не отримували. На це група ветеранів поскаржилася очільнику міста Олександру Лисенку. Той дав доручення своєму заступнику вжити вичерпних заходів, аби озвучити всі Суми, оскільки дротове радіо - це не лише трансляція програм радіостудій, а ще й засіб оповіщення людей під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Ціна більша, а програм менше

Днями мерії знову довелося розглядати питання відновлення роботи радіоточок в обласному центрі, бо побільшало скарг. У помешканнях жителів Сум мовчить більше тисячі гучномовців.

З’ясувалося, що дротове радіо вимирає у місті. Як повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоквартально кількість радіоточок зменшується майже на 400 одиниць. Абоненти «Укртелекому» з числа молоді надають перевагу прослуховуванню радіостанцій, котрі працюють на ультракоротких хвилях, перегляду телебачення та Інтернету. - Однак причина відмови від гучномовця на кухні - не лише в технічному прогресі. Справа ще й у тому, що в жодній новобудові Сум не передбачено радіофікації будинків.

Зменшується кількість радіофікованих об’єктів й у комунальних підприємствах міста. Жодного гучномовця немає в установах, підпорядкованих відділу молоді та спорту. У той же час медичні заклади Сум усі радіофіковані.

У зв’язку із складною ситуацією з дротовим радіо в обласному центрі Сумщини мер доручив департаментам міської ради вжити термінові заходів щодо встановлення та відновлення радіоточок на комунальних підприємствах й в установах. Щодо оживлення мовчазних радіоточок абонентів міської мережі електрозв’язку з числа фізичних осіб, то про це відзвітує перед громадою директор сумської філії «Укртелекому».

Як зміниться становище з дротовим радіомовленням у Сумах, покаже час. Лише зазначимо, що така ж складна ситуація спостерігається і в цілому по країні.

Останніми десятиліттями загал абонентів дротового радіо постійно скорочується. 1991 року в Україні було 19 мільйонів радіоточок, нині майже в сім разів менше. Найбільші темпи скорочення кількості гучномовців на кухнях спостерігаються відтоді, коли «Укртелеком» через посередника потрапив до рук Ріната Ахметова. Новий господар заявив, що обслуговування мережі дротового радіо збиткове. У зв’язку з чим неодноразово збільшував ціну за користування радіоточкою. Два роки тому телекомунікаційна компанія вимкнула трансляцію радіо «Промінь» і «Культура» (другий і третій канали Українського радіо) у своїй дротовій мережі.

Позаминулого місяця Господарський суд Києва повернув «Укртелеком» у державну власність. На це рішення власник подав апеляцію. А ще заявив, що судова тяганина не вплине на операційну роботу компанії.

Суми.