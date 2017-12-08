Главная / ДИСКУССИЯ / Девяностые уже позади Преступность берет новые вершины

08.12.2017 криминал Помимо всех «подарков» преподнесенных украинцам за последнее четыре года, одним из самых заметных является галопирующая по всей Украине преступность. Причем ее уровень уже превзошел пик 90-х, который, раньше казался недостижимым. По итогам прошлого года в Украине было зарегистрировано почти 600 тысяч преступлений, и это без учета Донбасса и Крыма. А в 1996 году, на который приходился пик преступности в стране, даже без учета неподконтрольных сегодня территорий, преступлений было порядка 550 тысяч. В сравнении с 2014-м годом уровень преступности возрос втрое. Ну и при этом средний уровень раскрываемости по стране составил только 30%. Особенно выросло количество краж и ограблений. Не сильно отстают от них и тяжкие преступления, убийства. А по организованной преступности в рейтинге Всемирного экономического форума, уже в этом году страна скатилась на 113 место в списке, состоящем из 137 стран, и соседствует с такими державами, как более успешная Уганда (136-е место) и менее успешное государство Тринидад и Тобаго (138-е).

В этом году пока не известно будут ли побиты рекорды прошлого года по остальным видам преступлений, но, тем не менее, по регионам уже намечается такая тенденция. Но уже составлена карта самых криминогенных мест города. Согласно мнению специалистов, наиболее опасными районами бывшего Днепропетровска являются спальные жилмассивы на левом берегу города. Но, по данным сотрудников правоохранительных органов, на практике все гораздо сложнее. По данным социолога Татьяны Гурлий, в центральных районах Днепра кражи личного имущества у граждан случаются значительно чаще, чем в других районах.

А тем временем в Днепропетровской области количество квартирных краж по сравнению с прошлым годом УЖЕ возросло на 30%.

Невеселые цифры этих рекордов озвучил Начальник УПО в Днепропетровской области, полковник полиции Андрей Рыжинский. По его словам, в 2016 году было зафиксировано 1122 квартирных краж, а за одиннадцать месяцев 2017 года их уже совершено 1664. По количеству квартирных краж лидирует город Кривой Рог, за ним идет Днепр. Квартирные кражи в областном центре чаще всего происходят в Шевченковском (38 краж) и Чечеловском (60 краж) районах.

Также начальник УПО в Днепропетровской области поведал, как можно защититься от данного вида преступлений: «В первую очередь, нужно помнить, что грабитель – профессионал, всегда готовится и отслеживает будущую жертву. Поэтому не стоит в социальных сетях размещать информацию о длительных командировках и поездках в отпуск. Кроме этого, не лишним будет позаботиться об укреплении входной двери и окон в доме. Правда, сейфовый замок и решетки на окнах могут отпугнуть только мелких воров, а профессионалов этой сферы они не остановят. Поэтому одним из эффективных способов обезопасить свое жилье является установка охранной сигнализации. В среднем установка сигнализации обойдется около 7 тысяч гривен».

О причинах столь масштабного роста преступности чиновник МВД, правда, не рассказал. Хотя и так все ясно. Первое, это конечно безработица на фоне резкого подорожания жизни граждан. Ну а второе - непонятная война Украины с двумя своими областями и возвращение с этой войны людей с переломанными судьбами и перемолотым восприятием мирной жизни.

А вот низкий уровень раскрываемости, это уже прямая «заслуга» министра МВД. Раньше до «святого» майдана все свои просчеты и слабости МВД обычно объясняло низким уровнем финансирования. Но вот теперь объем финансирования МВД составляет 45 миллиардов гривен, это, на минуточку, 50% финансирования армии во время военных действий. На что тратятся эти деньги? Загадка. Плюс полный развал судебной системы, когда за «неправильный» канал в Ютубе дают реальные 10 лет тюрьмы, а в то же время, «побратимы» могут прийти безнаказно в суд и силой освободить людей подозреваемых в нескольких реальных убийствах. Короче, причины не местные, и не частные, а системные. Идет планомерный слом государства как правовой системы. Найдутся ли те, кто сможет, в конечном счете, подхватить падающую в пропасть хаоса страну, пока так и остается основной «интригой» украинской практики и политики.

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