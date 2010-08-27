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08.12.2017 , № 141 от 08 декабря 2017 г. Удивительные новости Черный список российского культурного продукта разрастается. На днях в стольном граде Киеве Государственный комитет по телевидению и радиовещанию отнес ряд русских сказок о богатырях и исторических книг, изданных в России, в список запрещенных в Украине.

Причиной запрета, согласно экспертной оценке Госкомтелерадио, стало «несоответствие их содержания критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Укра­ине». Среди запрещенных изданий оказались былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Сказки о русских богатырях», «Богатырские русские сказки». Также в списке еще 17 изданий о российских историках и служителях РПЦ и несколько научных изданий.

Решение принято в соответствии с известным законом № 5114, якобы способствующим развитию украинского рынка книжной продукции и защите от антиукраинской пропаганды из РФ.

Вспомним, чем же прославился Илья Муромец?

Известно чем: многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой, которую использовал только для борьбы с врагами Отечества, для защиты русских людей и восстановления справедливости. А обиды тогда было от кого терпеть: в степях рыскало идолище поганое (так называли печенегов), леса облюбовали соловьи-разбойники…

Все сказания свидетельствуют об истинно христианском смирении и кротости Ильи Муромца (он никогда не превозносил себя!), величавом спокойствии и мире душевном: «Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, и мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве жить. Мое богатство – сила богатырская, мое дело – Руси служить, от врагов ее оборонять».

А в чем же Илья Муромец провинился?

Наверное, прежде всего он «виноват» в том, что родился, по преданию, около 1143 года в селе Карачарове под Муромом во Владимирской области.

И хотя покоятся мощи святого Ильи в Киево-Печерской лавре, остается он представителем русского мира. Таким образом, служивший Великому Князю Киевскому, победивший идолище поганое и самого Соловья-разбойника, богатырь не устоял пред Гостелерадио. Ежели былинным слогом молвить, не устоял славный русский богатырь против многоголового чудища, в Госкомтелерадио засевшего! Жаль, что не может Илюша меч свой поднять да чудищу распоясавшемуся головы его несмышленные порубить!

Народ торжествует. Богатыри не вы! Но торжествуют далеко не все. В недоумении преподаватели зарубежной литературы средних школ. Как раз былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» входит в программу и рекомендована для изучения на языке оригинала.

А вообще историю с запретом книг в Украине, часто совершенно безобидных для страны, «не догоняют» даже деятели культуры с подчеркнуто проукраинскими взглядами.

Большой сторонник украинской революции, известный писатель Борис Акунин, две книги которого попали под запрет в Украине, заявил, что запрет на любые книги – это мракобесие.

Ему вторит популярный в Украине лидер российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич: «Запрещение любых книг – это глупость. Запретить хорошего писателя – это двойная глупость». Не удивлюсь, если завтра запретят Акунина вообще и Макаревича вместе с ним только за то, что они называют вещи своими именами.

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