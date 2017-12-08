Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Похождения сибирского медведя и опоссума из Флориды

08.12.2017 в мире животных Первый украл два ружья у охотника в Иркутской области, второй напился «Бурбона» в торговой точке городка Форт-Уолтон-Бич. Подвиги масштаба несопоставимого. Будь жив незабвенный Михаил Задорнов, не преминул бы заметить, «ну и Америка, там даже опоссумы глупые»… ИТАК, в органы ГУ МВД Усть-Илимского района Иркутской области обратился охотник, оставшийся сразу без двух единиц огнестрельного оружия. По словам 57-летнего промысловика, ружья «Вепрь» у него стащил из охотничьего зимовья медведь. Хищник унес из избы мешок из-под рыбы, в котором хранилось оружие. Первое ружье – самозарядный нарезной гладкоствольный карабин, разработаный на базе 7,62-миллиметрового ручного пулемета РПК, второе – классика Ижевского оружейного завода для промысловой охоты. Если за ИЖ у нас просят 6 тысяч гривен, то за вторую «зверюку» ни много ни мало – 51,5 тысячи гривен.

Горемыка-охотник 16 ноября обходил угодья, расположенные в десятках километров от ближайшей деревни и, на свою беду, решил остановиться в одном из зимовий. Оставив вещи, промысловик совершил промах, отправившись за водой налегке. Возвращаясь, услышал подозрительный шум и увидел силуэт медведя в зимовье. Чтобы избежать встречи с диким животным, он на несколько часов спрятался в лесу, но, вернувшись к месту ночлега, обнаружил отсутствие мешка из-под рыбы, где, по его словам, и находилось оружие. С одной стороны, ему повезло. Трудно представить, что было бы, столкнись он с косолапым.

НА протяжении нескольких дней промысловик самостоятельно искал ружья, но, увы... Вернувшись из тайги, он обратился к правоохранителям (заявление поступило 22 ноября). Сотрудники тут же выехали на место, тщательно обследовали избу и прилегающие лесные массивы. Но с момента визита дикого зверя, пребывание которого зафиксировали во время осмотра, прошел сильный снегопад, окончательно скрывший следы косолапого в тайге.

Для охотника это беда. Во-первых, против него возбуждено административное производство за нарушение правил хранения ружья. Во-вторых, промысловика могут оштрафовать и лишить права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до года. А это значит оставить человека без основного промысла.

Едва ли в восторге было и семейство косолапого, в самый канун зимовки явившегося к берлоге со странной добычей. Представляете сценку: усаживается мишка на полянке перед своей супружницей на задних лапах, а передние разводит во всю ширь, как заправский рыбак, хвастливо показывая, каков у него сегодня улов. И как медведица, обнюхав странную «рыбину» – сначала одну потом вторую, с грозным рыком помчалась за благоверным, норовя попасть тому прикладом по башке… Видать, гналась долго и в гневе зашвырнула стволы подальше, раз местная полиция до сих пор так и не нашла злополучные ружья.

Кстати, в украинских лесах водится 600-700 особей бурых медведей. В основном в Карпатах. Минувшей весной на Львовщине после встречи с голодным медведем мужчина оказался в реанимации. Из лап агрессивного животного его чудом сумели отбить товарищи. Не зря иркутский охотник, замерзая от стужи, полдня прятался от неожиданного компаньона.



ЧТО касается американского опоссума, то тут история скорее банальная, чем поучительная. В штате Флорида служащим управления по охране животных пришлось оказывать экстренную помощь самке опоссума. Не в меру шустрая «барышня», забравшись в винный магазин, при полном отсутствии закуски напилась до совершенно зверского состояния.

По сообщению Аssociated Press, животное нашли в одной из торговых точек Форт-Уолтон-Бич 24 ноября рядом с разбитой и опустошенной бутылкой «Бурбона» (!). Опоссум выглядел явно дезориентированным и бледным... Сотрудники службы охраны животных забрали зверька в приют, где обильно напоили водой, чтобы вывести из организма алкоголь.

Через пару дней опоссумиху выпустили на природу. По словам одной из служащих упомянутого управления, у той совершенно не наблюдалось похмельного синдрома. Но винную лавку эта зверюшка наверняка будет обходить десятой дорогой.

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