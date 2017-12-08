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08.12.2017 Выставки Его картины сложно не заметить, невозможно пройти мимо них и уж точно нельзя не удивиться тому факту, что их автору всего лишь 27 лет. Дмитрий Коваль, которого в творческих кругах считают одним из лучших современных импрессионистов, представил в арт-галерее «Мануфактура» свою новую выставку под названием «В ожидании солнца». Основу экспозиции составляет серия работ автора — «Украинская молитва», которая охватывает период творческой жизни 2012–2017 годов.

Основные направления в творчестве Дмитрия Коваля — импрессионизм и пуантилизм, которые этот художник синтезировал с абстрактным и декоративным искусством, сформировав уникальный авторский стиль. Напомним, что во Франции в конце XIX века возникло направление в живописи неоимпрессионизм (пуантилизм), в основе которого лежала манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы, создававшая у зрителя своеобразный оптический эффект.

Сам художник считает, что его работы не ставят цель кому-то угодить или следовать модным тенденциям. Его картины — это средство выражения переживаний и боли, которые каждый художник испытывает в разные пери­оды своего становления.

Дмитрий Коваль родился в городе Хотине Черновицкой области. Учился в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Его студенческая работа «Украинская молитва» признана лучшей, он получил за нее Золотую медаль академии. Его произведения находятся в музеях Запорожья, Черновцов и частных коллекциях Украины, Германии, Китая, Чехии и России.

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