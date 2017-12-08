Главная / НОВОСТИ СПОРТА / «Горняки» в Европу не идут

08.12.2017 лига чемпионов Последний тур в группе F должен был дать ответ на вопрос: кто продолжит выступление в Лиге чемпионов, а кому придется довольствоваться Лигой Европы? Поскольку «Манчестер Сити» уже обеспечил себе путевку в плей-офф, этот вопрос стоял перед двумя клубами – «Шахтером» и «Наполи».

В принципе дончанам достаточно было сыграть в Харькове с «Ман Сити» вничью. Впрочем, часто перед матчем можно было услышать мнение, что «горожане» возьмут свои три очка, а неаполитанцы расправятся с аутсайдером группы, не имевшим ни одного очка. И тогда «горняки» отправятся в «Европу». При этом ссылались на котировки букмекеров, отдававших преимущество неаполитанцам.

К тому же накануне наставник «Наполи» Маурицио Сарри сообщил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола направил ему сообщение с обещанием сделать все, чтобы выиграть у «Шахтера» и помочь «Наполи» занять второе место в группе.

Однако гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Как показали события среды, в них оказались оба клуба. И, что интересно, свалились они туда, проиграв с одинаковым счетом – 1:2.

«Шахтер» показал себе организованной, целеустремленной командой. Гости больше владели мячом, что присуще всем командам, возглавляемым Гвардиолой. Зато дончане играли более остро, что подтвердила всезнающая статистика. Они нанесли 11 ударов по воротам, из которых 7 полетели в створ, против гостевых шести и двух соответственно.

Особенно удался «горнякам» первый тайм, когда были забиты оба хозяйских гола.

На 26-й минуте отличился Бернард, точно направив мяч в дальнюю от Эдерсона «девятку». Еще через 6 минут Исмаили убежал от всех игроков «Ман Сити», включая вратаря, и отправил мяч в пустые ворота. Причем оба мяча забиты после выверенных передач Марлоса.

Гости ответили лишь в компенсированное время, сократив счет с пенальти. Его снова, как и в первом матче, бил Агуэро, но на сей раз Пятов был бессилен выручить команду.

Прекрасная игра его подопечных позволила Паулу Фонсеке сдержать слово: на послематчевую пресс-конференцию он пришел в маске «Зорро».

– Чувствую огромную радость! 12 очков в такой группе –фантастика. Болельщики «Шахтера» должны гордиться тем, что показала команда сегодня. Мы не отсиживались лишь в обороне, а опасно выходили в контр­атаку. Была взаимозаменяемость. Ребята отдавались фантастически. По моему мнению, наши бразильцы должны быть игроками сборной. Бернард забил фантастический гол. Такой может забить только великий игрок. Он много работает, и это дает результаты. Фантастический поединок провел и Марлос, – отметил Фонсека.

Шестой тур группового раунда ознаменовался несколькими рекордами.

«Пари Сен-Жермен» довел свой рекорд по голам, забитым на групповой стадии Лиги чемпионов», до 25.

А нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду превзошел рекорды Алессандро Дель Пьеро и Сергея Реброва. Забив гол в ворота «Боруссии» в шестом туре, португалец записал в свой актив голы в каждом матче группового этапа, чего ранее не удавалось никому. До этого Дель Пьеро в 1995-м забил в первых пяти турах группового раунда, Ребров повторил это достижение в 1997 году.

Также Роналду сравнялся с Лионелем Месси по числу голов на групповом этапе – на данный момент у лучших игроков современности по 60 мячей.

Интересный момент. В активе «Барселоны» в нынешнем сезоне на групповом этапе всего девять забитых мячей. Из них три на счету Месси и три… автоголы соперников.

Результаты матчей шестого тура и положение команд после завершения группового раунда:

Группа А

«Бенфика» – «Базель» 0:2

«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА 2:1

1. «МЮ» – 15 очков

2. «Базель» – 12

3. ЦСКА – 9

4. «Бенфика» – 0.

Группа В

«Селтик» – «Андерлехт» 0:1

«Бавария» – «Пари Сен-Жермен» 3:1

1. «ПСЖ» – 15

2. «Бавария» – 15

3. «Андерлехт» – 3

4. «Селтик» – 3

Группа С

«Челси» – «Атлетико» 1:1

«Рома» – «Карабах» 1:0

1. «Рома» – 11

2. «Челси» – 11

3. «Атлетико» – 7

4. «Карабах» – 2

Группа D

«Олимпиакос» – «Ювентус» 0:2

«Барселона» – «Спортинг» 2:0

1. «Барселона» – 14,

2. «Ювентус» – 11,

3. «Спортинг» – 7,

4. «Олимпиакос» – 1.

Группа E

«Ливерпуль» – «Спартак» 7:0

«Марибор» – «Севилья» 1:1

1. «Ливерпуль» – 15

2. «Севилья» – 9

3. «Спартак» – 6

4. «Марибор» – 3

Группа F

«Фейеноорд» – «Наполи» 2:1

1. «Манчестер Сити» – 15

2. «ШАХТЕР» – 9

3. «Наполи» – 6

4. «Фейеноорд» – 3

Группа G

«Порту» – «Монако» 5:2

«Лейпциг» – «Бешикташ» 1:2

1. «Бешикташ» – 14

2. «Порту» – 10

3. «Лейпциг» – 7

4. «Монако» – 2

Группа H

«Реал» – «Боруссия» (Дортмунд) 3:2

«Тоттенхэм» – АПОЭЛ 3:0

1. «Тоттенхэм» – 16

2. «Реал» – 13

3. «Боруссия» (Дортмунд) – 2

4. АПОЭЛ – 2.



Команды, занявшие первое и второе место в группе, продолжат борьбу за титул клубного чемпиона континента.

Клубы, оставшиеся на третьем месте, отправятся в Лигу Европы.

А неудачники группового раунда смогут теперь сосредоточиться на играх в национальных чемпионатах и кубках.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет 11 декабря.

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