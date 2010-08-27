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07.12.2017 , № 140 от 07 декабря 2017 г. Проблемы ЖКХ Акцию протеста устроили жители поселка Покотиловки, что в пригороде Харькова. Они перекрывали государственную автотрассу, ополчившись против бездеятельности коммунальщиков и местной власти, которые не обеспечили нормальный температурный режим в их домах.

Почти на полтора часа замерло в прошлое воскресенье движение транспорта на участке международной автодороги Москва – Харьков –Симферополь, проходящей через поселок Покотиловку. В полуденное время, когда на трассе самое оживленное движение, большая группа людей устроила на пешеходном переходе без светофора беспрерывное перемещение по «зебре». Они держали в руках плакаты с надписями: «На улице зима, а в квартире нет тепла», «Требуем надлежащих условий ЖКХ в Покотиловке».

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа полиции, руководство Харьковского сельского района и областной госадминистрации. Представители местной власти пообещали срочно решить вопрос с отоплением, после чего «бунтари» ушли с автотрассы, разблокировав движение транспорта.

Харьков.

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