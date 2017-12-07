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07.12.2017 Спортивно-политический скандал Она продолжается – не только горячая, но и холодная. Не только на разных континентах, но и в кабинетах. Не только на уровне государственных структур, но и в некогда уважаемых международных общественных организациях. Наиболее затянувшиеся сражения ведутся против российского спорта, а, точнее, против любых достижений и успехов России. Даже спортивных.

Экономические и политические санкции, инспирированные США в отношении Российской Федерации, большого успеха не имеют. Более того, на Западе все чаще звучат призывы о смягчении или полной отмене этих санкций. Поэтому основной упор теперь сделан на имиджевой дискредитации России.

И тут очень удачно всплыл (а всем известно, что всплывает) Родченков – бывший глава РУСАДА (Российского антидопингового агентства). Он на блюдечке с голубой каемочкой преподнес сенсационные сведения о том, что власти прямо крышуют всех российских спортсменов, принимающих допинг. И даже имеется соответствующая государственная программа.

Вот только один пикантный факт. Именно Родченков, по его словам, осуществлял реализацию этой программы. А язык у него развязался после того, как его изгнали из РУСАДА и возбудили против него уголовное дело. После чего человек, которого по всем общечеловеческим законам должны были судить за нанесение ущерба здоровью людей, оказался в США –обласканный и «весь в шоколаде».

Тут же ряд федераций и комитетов срочно начал дисквалифицировать российских спортсменов, лишая их всех ранее завоеванных наград. В общую вакханалию включился и Международный олимпийский комитет (МОК), создавший очередную «следственную» комиссию под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида. Семнадцать месяцев она занималась сбором доказательств и информации, а также проводила слушания с привлечением всех основных участников процесса (главным, естественно, был Родченков).

И вот 5 декабря на Исполкоме МОК этот пространный доклад Шмида был заслушан. В пресс-релизе МОК говорится: «Выводы доклада Шмида, как фактические, так и юридические, подтвердили наличие систематических нарушений антидопинговых правил и антидопинговой системы в России благодаря применению методики исчезновения положительных допинг-проб и нарушений во время проведения Зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 г., а также нарушений на разных административных, юридических и договорных уровнях, которые стали следствием несоблюдения своих обязательств различными организациями, участвовавшими в процессе».

В связи с этим МОК принял следующее решение:

«Приостановить деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) с незамедлительным вступлением решения в силу.

Пригласить отдельных российских спортсменов, при строгом соблюдении определенных условий (см. ниже) для участия в зимних Олимпийских играх Пхенчхан-2018. Эти отдельные спортсмены будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях под наименованием «Спортсмены-олимпийцы из России» (СОР). Они будут соревноваться в форме с соответствующей маркировкой и под Олимпийским флагом. На всех церемониях будет звучать Олимпийский гимн.

Не предоставлять аккредитацию на зимние Олимпийские игры Пхенчхан-2018 никому из функционеров (чиновников) Министерства спорта Российской Федерации.

Исключить бывшего президента Организационного комитета Сочи-2014 Дмитрия Чернышенко из Координационной комиссии Олимпийских игр Пекин-2022.

Приостановить членство президента ОКР Александра Жукова в МОК, учитывая, что его членство связано с должностью президента ОКР»….

Это решение вызвало как полный «одобрямс» со стороны многих, так и полностью негативное отношение к нему. Даже главный виновник развала СССР экс-президент Михаил Горбачёв возмутился, когда комментировал решение МОК не допустить на Игры-2018 сборную России. «Я думаю, если что-то и было и какие-то были допущены нарушения, то это должно было решаться нормально… Поэтому всякие половинчатые решения, я думаю, неприемлемы. Я за то, чтобы справедливость была полностью восстановлена, – сказал он. – И тогда не только у нас, но и в мире все бы поняли: да, олимпийское движение – это движение, которое близко с народом, и оно считается с этим.

У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить, как положено. В отношении российских спортсменов должно быть полное позитивное решение. Вот они учли что-то, какую-то часть. Это просто нехорошо и все. Это спорт, черт возьми!»

А вот мнение голландской конькобежки Маргот Бур, которая должна получить «серебро» Игр в Сочи после лишения этой награды россиянки Ольги Фаткулиной.

«Некоторые российские спортсмены, которых я знаю, не сделали ничего плохого, и я не хочу, чтобы их лишили возможности выйти на старт. Если твой брат негодяй и совершает плохие поступки, то другие члены семьи не должны отправляться в тюрьму».

Добавлю, что при этом они и не должны менять фамилию. А ведь это основной посыл решения МОК, – россияне могут участвовать в Олимпиаде, но под другим «нейтральным» флагом. А кто может быть удостоен такой чести, будет решать специальная комиссия.

Но наиболее интересный пункт решения МОК, спрятанный в середине, вовсе не политический. Он гласит: «ОКР компенсирует затраты, понесенные МОК в связи с расследованиями, и внесет вклад в учреждение Независимого органа по тестированию в размере 15 миллионов долларов США с целью наращивания потенциала и повышения благонадежности международной антидопинговой системы».

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала решение МОК не допустить на Игры-2018 сборную России: «Устала повторять: смотрите глубже. Решение было давно принято. Идет идеологическая война. Наша белоснежная Олимпиада 2014 года еще сильнее укрепила всю нашу страну на победах спортсменов. Те, кто диктовал правила олимпийскому движению, поняли: надо бить туда. МОК, ВАДА – обслуживающий персонал, который должен обеспечивать для спортсменов достойные условия для выступления. Вопрос к ВАДА большой. Они что, хранят анализы, чтобы потом огурцы растить? Они хранят и смотрят, чтобы потом при малейшем успехе: «А что ты так долго выступаешь, давай-ка мы тебя проверим». Сегодня это шантаж страны.

Меня никто не защитил в 2000 году, снаряд был на пять сантиметров ниже. Это сыграло большую роль. Но где я буду искать адвоката в Австралии? А когда фигуристы Сихарулидзе с Бережной выступали, когда было перенаграждение? Уже тогда наступило это безобразие. Это уже не олимпийское движение. Может, вообще все это отменить?

Все большие соревнования отдают России, несмотря на все «проблемы». Не тянут финансово и тут еще за наш счет лабораторию хотят новую построить.

Родченков не заслуживает такого внимания. Ходит там под охраной и увеличивает свой капитал».

Интересно, что столь глобальное решение, исключающее, по сути, из олимпийского движения могучую страну, приняли 15 членов Исполкома МОК, хотя, по-моему, это прерогатива сессии.

Думаю, на этом залпе «бои» холодной спортивной войны не прекратятся. Об этом станет известно уже в ближайшие дни.

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