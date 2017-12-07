07.12.2017

УКРАИНА

• В ООН предупредили о скором завершении Всемирной программы по оказанию продовольственной помощи жителям Донбасса, передает Deutsche Welle. Причиной стала нехватка финансирования. Всемирная продовольственная помощь населению Донбасса завершится в конце февраля 2018 года.

• Украина имеет все ресурсы, чтобы со временем полностью отказаться от импорта угля, сказал в эфире телеканала АТR глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. «В недрах 34 миллиарда тонн угля. Украина входит в десятку стран мира с крупнейшими запасами угля... Есть шахты, есть шахтеры. Шахтерам не платят зарплату. Уголь забирают по заниженным ценам и сейчас. Поэтому на уголь нужно установить нормальную цену или выделять средства», – подчеркнул он.

• Вводится новый график движения поездов на 2017­–2018 годы, который, как нам обещают на сайте «Укрзалізниці», обеспечит максимально полное железнодорожное сообщение по всей Украине и наибольшее покрытие сообщения со странами Евросоюза. С 10 декабря в расписании появятся 11 новых поездов, а для части существующих продлены маршруты.

• По данным Министерства здравоохранения, в начале 2017 года в Украине проживало около 240 тысяч людей с ВИЧ. Кроме того, каждый год около трети ВИЧ-положительных лиц остаются вне медицинского учета. Как сообщили в Минздраве, в списке по заболеваемости лидируют Одесская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская и Киевская области.

• Пенсионеры МВД в Запорожской области блокировали движение на трассе Харьков – Симферополь, требуя повышения пенсий. Как сообщает агентство «Укринформ», в акции приняли участие около 200 ветеранов органов внутренних дел из Энергодара, Токмака, Орехова, Мелитополя и Бердянска.