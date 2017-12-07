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07.12.2017 Не доехать, не долететь

Гражданам Украины незачем ездить в Россию, а те, кто уже находится в этой стране, могут вернуться, поэтому можно прекратить транспортное сообщение между двумя странами. Об этом РИА «Новости» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он, в частности, считает, что может быть прекращено железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

«На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что „Украинские железные дороги“ пересмотрят свою политику», — сказал министр. «Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту страну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего».

Вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией будет решаться в следу­ющем году, рассказал и. о. главы правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов. Слова чиновника приводит УНИАН. «Сообщение между Украиной и Россией на сегодняшний день остается. Мы не вводим дополнительных преференций или скидок по этому направлению. Вопрос дальнейшего курирования поездов в

этом направлении будет решаться в течение следующего года».

Российская «Федеральная пассажирская компания» (дочернее подразделение РЖД) с 14 декабря 2014 года на год отменила свои поезда в Украину и еще в несколько стран СНГ из-за низкой рентабельности. С тех пор и до данного момента железнодорожное сообщение Украины и России осуществляют поезда «Укрзалізниці». В мае этого года в УЗ заявили, что не планируют прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

С 25 октября 2015 года по инициативе Киева прекращено прямое авиасообщение между Украиной и Россией. Теперь добраться самолетом из одной страны в другую возможно только транзитом через третьи страны, в частности через Турцию или Белоруссию.

У меня один только вопрос. Кому стало хуже после прекращения с Россией авиасообщения? Россияне этого, по моим наблюдениям, даже не заметили. Кому стало хуже после запуска транзитных потоков энергоносителей в обход Украины? Газпром только увеличивает доходы и влияние в Европе. Кому стало хуже после отказа от закупки российского и донбасского топлива? Смотри коммунальные квитанции в своем почтовом ящике. Кто пострадал от блокады Крыма? Да уж, пришлось раскошелиться русским олигархам на «Крымский мост». Кстати, его строительство Омелян тоже требовал запретить еще в мае. Да только не услышали в России его грозный голос, «караван идет дальше».

Подобные «высокосознательные» высказывания и действия наших “свідомих” руководителей напоминают мне старый анекдот. «Да пусть горит родная хата, только чтобы у соседа корова сдохла!»

В то время как большинство трезвомыслящих европейцев все громче говорят о том, что санкции против России приносят им больше убытков, чем тем, против кого они направлены, и призывают к их отмене, наши керманычи продолжают «дуть против ветра». Неужто так сильна инерция мышления, или элементарно не хватает мозгов, чтобы отличить «военные действия» от «самоубийства»?

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