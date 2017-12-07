07.12.2017

Театр марионеток

Задержание спецназом СБУ на крыше в центре Киева экс-президента Грузии и последующее его силовое освобождение подоспевшими соратниками стали темой номер один в украинских СМИ. И на второй план ушло куда более значимое событие: Вашингтон открыто встал на сторону НАБУ в конфликте с Генпрокуратурой.

Война ведомств

Разгоревшийся изначально как межведомственный, конфликт очень быстро приобрел международный характер. Так, был отменен ранее запланированный визит генпрокурора Юрия Луценко в США на конференцию под названием «Глобальный форум по возвращению активов». Сам же Юрий Витальевич фактически обвинил американские спецслужбы в незаконной работе на территории Украины.

Давая оценку заявлению главы НАБУ Артема Сытника, рассказавшего, что бюро подключало для своих украинских операций сотрудников ФБР, Луценко поинтересовался, кто давал разрешение иностранной спецслужбе проводить операцию в Украине, и назвал ее незаконной.

В НАБУ не остались в долгу и привели свои аргументы. Не будем сейчас судить, кто прав или виноват. Более всего в этой истории нас интересовало другое: на чью сторону встанет официальный Вашингтон, тем более что создание и кураторство НАБУ связывали непосредственно с американцами. И в США определились. Первым тревожным сигналом для Банковой стало то, что на упомянутую конференцию в США полетел Сытник, которого по факту предпочли генпрокурору, после чего появилось официальное заявление Госдепартамента США.

Зачем вам нужен Донбасс?

Короткое, но достаточно жесткое заявление американского внешнеполитического ведомства продемонстрировало безусловную поддержку НАБУ.

«Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и захват важных документов НАБУ, вызывают озабоченность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией. Как представляется, эти действия являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым оказали помощь США и другие страны. Они подрывают доверие общественности и подрывают международную поддержку Укра­ины», – подчеркнули в Госдепе.

Таким образом Вашингтон не просто призвал Киев к борьбе с коррупцией, но и недвусмысленно дал понять, что имеет непосредственное отношение к НАБУ, атаку на которое будет расценивать как вызов. Чтобы усилить эффект, американцы надавили на самое больное место Украины – на конфликт в Донбассе.

«Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело в Донбассе, если оно теряет свою душу от коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и защищаться», – приводятся в заявлении слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Ранее официальные лица в Вашингтоне даже в таком виде допустить неукраинский статус Донбасса себе не позволяли!

Несколько дольше хранили молчание в Брюсселе, но в итоге также поддержали НАБУ. В опубликованном на сайте представительства ЕС в Украине заявлении отмечается, что «публичное раскрытие Генеральной прокуратурой информации о расследовании фактов коррупции значительно ослабляет способность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) эффективно проводить расследования и подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией».

Последствия и перспективы

Еще одной «вишенкой на торте» стала недавняя статья, опубликованная вли­ятельным американским информагентством Bloomberg, считающимся выразителем интересов деловых кругов США. Заголовок более чем красноречивый: «Запад вырастил не того человека в Украине».

Президент Порошенко в публикации называется корыстным человеком, использующим Запад в своих интересах. «Он явно пришел к выводу, что не потеряет западную политическую поддержку, пока он поддерживает антироссийскую позицию, и ему больше не нужна потребность в финансовой поддержке по твердому графику. До тех пор, пока западные лидеры считают Украину оплотом против России, он может действовать внутри страны, как любой другой украинский политик старой школы, для которого границы между властью, деньгами и жестокой силой размыты», – пишет агентство.

При этом автор публикации отмечает, что «Порошенко может быть столь же беспощадным, как Янукович», и приводит в пример нынешнюю ситуацию вокруг Саакашвили. «Никакое «дружеское давление» на него не действует. Если украинцы стряхнут с себя апатию и сделают с Порошенко то же, что и с Януковичем (или если он пойдет на перевыборы в 2019 году), – эту ошибку нельзя повторить», – предупреждает Bloomderg западных политиков о недопустимости второго срока президентства Порошенко.

По сути, речь уже идет не просто о тревожных звоночках для украинской власти. Если учесть, что в США допустили нецелесообразность борьбы за Донбасс и откровенно намекнули на силовое свержение украинского президента, то впору говорить о похоронном звоне.

Впрочем, не все согласны, что песенка Порошенко спета. Например, редактор портала Capital.ua Вячеслав Чечило указывает на поразительную способность нашего президента к выживанию. «И перестаньте хоронить Петра Алексеевича. Человек, оформлявший офшоры в Панаме во время Иловайского котла, достиг той степени просветления, которая неподвластна простым смертным», – с горьким сарказмом пишет журналист.