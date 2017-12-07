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07.12.2017 низкосортное дежавю Помнится, основные события минувшего Майдана в конце ноября 2013 года начинались с доставки на главную площадь страны новогодней елки.

Ныне 5 декабря в 11.28 в Киев под бой барабанов тоже ввозили главную новогоднюю елку страны… БЫЛАЯ главная елка страны представляла собой уродливую конструкцию из металлических треугольников, которая простояла, разукрашенная крикливыми лозунгами, почти полгода, олицетворяя собою точно такую же уродливую суть происходящей мистерии.

В минувший вторник весь центр Киева оказался парализованным пробками из-за «задержания Михо». Новогоднюю елку привезли с опозданием на несколько дней, но если рассматривать ее как символ, то она оказалась в Киеве очень вовремя. В полдень под те же барабаны и украинское песнопение ее доставили на Софийскую площадь, буквально в нескольких сотнях метров от того места, где толпа освобождала нового мессию украинской революции грузинского происхождения из цепких объятий спецназа. Станут ли эти совпадения роковыми, покажет время.

Тем не менее совпадения продолжились. Около 06.00 на палаточный городок «Михомайдана» у здания Верховной Рады напали неизвестные с закрытыми лицами, вооруженные обрезками металлических труб. На появившихся в сети фото видны пострадавшие, в основном с разбитыми головами. Это далеко не «они же дети», но почерк примерно тот же.

Вновь активисты, живописуя, как аваковский спецназ залил площадь перед Радой кровью, взывают к помощи! Дескать, если сейчас люди не выйдут на площадь, Аваков и Порошенко зальют всю страну кровью и устроят настоящую диктатуру.

Ситуация очень напоминает площадку мясокомбината, на которую выпускают специального барана перед стадом, чтобы он повел его на бойню. Пока вся проблема в том, что стадо недостаточно многочисленно.



К ЕЩЕ одному совпадению можно отнести призыв из посольства США в Украине снизить напряжение и избегать насилия в центре Киева в связи с ситуацией вокруг экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Мы внимательно следим за ситуацией и ожидаем, что следствие будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины», — заявили в посольстве США.

Свое веское слово от имени Госдепа добавила его официальный представитель Хезер Науэрт. «Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам», — заявила Науэрт на брифинге.

В свою очередь еще один надзиратель по стране, замаскированный овечьей шкурой, – представительство Евросоюза в Украине, опубликовало заявление, где призывает к тому, чтобы следствие в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходило в соответствии с законами и соблюдением его прав.

Буквально слово в слово: «Мы внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие пройдет в срок и согласно всем требованиям закона. Призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав господина Саакашвили», — добавили в представительстве. А разве в 2014-м они не с такой же бдительностью следили за всем, что у нас происходит?



С ДРУГОЙ стороны нарастает воинственная риторика. По словам одного из боевиков по кличке Богомол, у Порошенко осталось ровно 72 часа, чтобы «прекратить беспредел в стране, иначе у бойцов и солдат ВСУ есть полное моральное и законное право защитить население Украины и начать антитеррористическую операцию в Киеве»… «Закон об импичменте Президента должен быть принят немедленно! В случае если наши требования будут проигнорированы, мы начинаем против тебя и твоих барыг АТО!» — заявил «правосек».

В том же духе, хотя с противоположного фланга, выдержано заявление депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, призвавшего силовые структуры Украины подавить «Михомайдан» «всеми возможными способами».

«Я утверждаю, что все действия, которые совершал гражданин Саакашвили, совершались на деньги Кремля», — заявил одиозный депутат, сам не единожды изобличенный в неблаговидных поступках.

При этом провокаторы проявляют редкую примитивность в выбранных средствах. Сравните. Во время брифинга генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили «получило с российской стороны около полумиллиона долларов», «я разглашаю первую часть операции СБУ и Генпрокуратуры по срыву плана-реванша прокремлевских сил в Украине». «Это касается сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Михаила Саакашвили, с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергея Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине».

И Саакашвили, заявивший с трибуны на митинге под Верховной Радой во вторник: «На кого работает Порошенко, если не на Путина, если он перессорился с Европой? Так кто работает на Януковича и Путина: я или Порошенко?»



В СВЕТЕ всего происходящего перспективы Украины выглядят достаточно пессимистичными. Как полагают трезвомыслящие эксперты, кто бы ни победил, можно ожидать только еще большую «сомализацию» остатков государства. Как и после Майдана 2004 года, во властной верхушке отсутствует единство. Как и тогда, украинский политикум распадается на мелкие группировки. И если, например, в 2014-м борьба шла между майданом и антимайданом, то ныне это склока между разными группами, победившими в той заварушке. На принципах, которые декларируются «майданом», невозможно спасти страну и вывести ее на магистральный путь развития. Для нынешней ситуации характерно падение роли олигархата, системных политиков. Закулисные манипуляторы рискуют заиграться с огнем так, что все может решить анархия уличных банд.

Если государственная система начнет распадаться вследствие пожирания политическими лидерами друг друга, словно во время голодовки пауков в банке, уничтожение ее станет неизбежным.

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