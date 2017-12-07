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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Сага об агентах Путина

07.12.2017 политдозор Экспресс-панель: Два заголовка из одной ленты новостей. «Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает недопустимой слабость, проявленную во вторник правоохранительными органами в ситуации с задержанием Саакашвили»; «Луценко хочет «закрыть рот» всем независимым украинским СМИ до конца года».

Из этого следует, что на «закрытие» Саакашвили у Луценко власти не хватает, а на закрытие СМИ власти достаточно.

Всем, кто смотрит украинский «ящик», события известны. Дитя европейских гор, славный Михо Саакашвили был загнан бравым спецназом СБУ на крышу, откуда затем снят и водворен в «воронок» белого цвета. Но сторонники Михо оторвали двери у «воронка» и на руках вынесли Саакашвили прямо к парламенту, где в это время выступал генпрокурор Украины Юрий Луценко с аудио- и видеодоказательствами связи Саакашвили с беглым украинским олигархом Курченко, якобы подконтрольным ФСБ. Юрий Витальевич на сильных эмоциях рассказал внимающему депутатскому сообществу, что украинские силовики раскрыли план ФСБ под названием «Украинская зима» и вообще взяли этот план под контроль.

Итак, «картинка» нам известна, пора пошевелить мозговой извилиной и обдумать увиденное. Первое, что лежит на поверхности, – с задержанием штатного революционера Михо наши славные органы обгадились до полных штанов. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

А вот с выступлением Луценко получилось еще хуже: это был сеанс саморазоблачения. Нет, конечно, аудитория зала заседаний ВР была та, что надо, верили каждому слову и звуку. Или делали вид, что верили. Однако Юрий Витальевич обращался еще и к украинскому народу. Вот ведь стратегическая ошибка – в народе этом сохранился не очень толстый, но все-таки мыслящий слой.

Стартую с цитаты, чтобы быть предельно объективным: «Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве проходили на средства, предоставленные окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Президент Украины Петр Порошенко полностью полагается на действия и выводы силовых структур в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и не может вмешиваться в дела правоохранительных органов, заявила представитель главы украинского государства в Верховной раде Ирина Луценко».

Начнем с утверждения жены генпрокурора, что Порошенко не может вмешиваться в дела правоохранительных органов. Это не лукавство, а чистое вранье, без примеси: в деятельность суда президент не может вмешиваться (по Конституции), но вмешивается, а вот в действия правоохранительных силовых структур он просто обязан вмешиваться, поскольку они, структуры, ему непосредственно подчинены.

Зря Луценко открыл тайны следствия (что, кстати, запрещено законом) и дал прослушать пленки телефонных переговоров. Пленки эти, как мне кажется, воняют откровенной липой, грубой самоделкой. Впрочем, судите сами. Вот Курченко разговаривает с Саакашвили: «Смотрите, вот фундаментально, что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы и у меня есть в России возможность заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую длинную историю. Возможно такое развитие событий?»

Во-первых, вот так, в лоб, может говорить только подставной провокатор, а не интриган-заговорщик. Не для сведений, а для протокола.

Точно в таком же стиле куски разговора доверенного лица Саакашвили с доверенным лицом Курченко. Там (под будущий следственный протокол) сообщается, что переход Саакашвили через границу стоил 300 тысяч евро, а «Михомайдан» уже стоит 250 тысяч евро. Вот такие тупые «заговорщики». Уверен, что вна Украине можно было найти виртуозных пранкеров (пранк - телефонное хулиганство, телефонный розыгрыш), но в СБУ решили обойтись своими силами…

Во-вторых, о деньгах и «олигархе». Сергей Курченко – харьковчанин и в 2014 году с состоянием в 266 миллионов долларов входил в топ-100 самых богатых украинцев по версии издания «Новое время». Но на олигарха никак не тянул. Однако после его отъезда в Россию в Украине его общипали не то что до пуха – до тела: к 2017 году его капиталы уменьшились на 89 процентов. То есть реально он владеет 25 миллионами долларов. В сравнении с тем же Порошенко он просто нищий.

И еще одна совершенно замечательная деталь, без которой никак нельзя обойтись. Юрий Луценко объявил Саакашвили агентом Януковича, Курченко и ФСБ. А удравший из автозака Саакашвили под стенами Рады «обвинил президента Украины Петра Порошенко в сговоре с российским лидером Владимиром Путиным».

Вы мне скажите, соотечественники, у нас в стране еще «не агенты Путина» остались?!

Скорее всего, кто кому Рабинович, простите, агент – не агент, будут решать в Вашингтоне. А в образовавшейся пока паузе слышен только стук зубов и дрожание членов. С обеих сторон. Вот на кого вашингтонский палец укажет, тот и жив, и прав. Демократия называется…

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