07.12.2017

Интересные личности

Сегодня многие запорожцы, особенно те, кто интересуется историей, хорошо знают этого человека. В выходные Роман Владимирович проводит увлекательные прогулки по историческим местам Запорожья и исподволь прививает любовь к городу на Днепре.

«Семья у меня обычная»

– Я родился в 1979 году на Верхней Хортице и вырос там, – рассказывает о себе Роман. – И маршрут моей любимой экскурсии проходит именно по этой части Запорожья. Там есть много интересных мест, как и в других районах города. Особенно привлекают внимание старые здания. Когда они построены, кто здесь бывал, кто жил и чем это может быть интересным для местных жителей и туристов?

Откуда любовь к истории? Скорее всего, от самого места рождения. Семья у меня обычная. Мама работала на арматурном заводе, отец был специалистом по сельхозтехнике – обслуживал колхозы Запорожского района. А я просто всегда любил историю, и у меня в школе была хорошая оценка по этому предмету. Местные жители рассказывали много увлекательных вещей о зданиях на Верхней Хортице. Но мне всегда хотелось копнуть глубже, понять, как на самом деле все было. И где бы я ни работал, история для меня оставалась на первом плане.

Логично, что Роман поступал на истфак университета, но с первого раза не прошел. Стать историком не получилось. Получилось стать журналистом. Учился на журфаке Запорожского КПУ (Классического приватного университета) и работал корреспондентом в газете «Остров свободы». Писал про город, его историю. И тут неожиданно к нему стали поступать просьбы рассказать о том или ином уголке города непостредственно на месте.

Прогулки увлекают людей

– Первую экскурсию организовал в 2011 году, – рассказывает Акбаш. – Захотелось и мне ближе ознакомить людей с интересными местами Запорожья. Сначала было непривычно. Одно дело писать статью, а другое дело – рассказывать и показывать достопримечательности многочисленной аудитории. Было даже немножко страшно. Но я рискнул и провел экскурсию по старой части города – по Старому Александровску, как раньше именовался город. Побывали на том месте, где была Александровская крепость, откуда начался город.

Людям понравилось, они благодарили и советовали продолжать начатое. Меня это вдохновило. Так до сих пор и поступаю. Я называю экскурсии прогулками, ибо до сих пор не считаю себя экскурсоводом. Просто очень люблю наш город. Часто слышу, что люди, даже коренные жители, говорят: здесь нечего смотреть, здесь ничего интересного не происходило. Хочется их переубедить. Рассказываю о строительстве Днепрогэса, о застройках Соцгорода, о поселке колонистов, о первых предприятиях Александровска. Интерес пока не падает.

– Я читал ваши публикации на исторические темы в Интернете и в прессе. Вы продолжаете этим заниматься?

– Сейчас не всегда хватает времени на большие статьи. Основной акцент на Интернет. Больше хочется в это дело вовлечь молодежь, чтобы она хорошо знала историю и гордились своим городом. Поэтому в «Фейсбуке» я выставляю публикации, старые фотографии, которые давно собираю.

У нас есть замечательный магазин «Антика», антикварный салон, который предлагает много предметов старины. Наш главный антиквар Валерий Гуща с удовольствием делится со мной всеми находками, о которых я готовлю публикации. Получаем много отзывов. Он тоже очень любит свой город.

Ценный альбом подарили музею

– Большой резонанс получил ваш подарок краеведческому музею – альбом фотографий Днепрогэса периода войны, сделанных немецким летчиком.

– У нас сложилось общество запорожцев, которые любят историю. Все ищут старые вещи, фотографии. Однажды поиски привели к немецкому антиквару, который на сайте выставил на продажу альбом с фотографиями. Летчик снимал Днепрогэс с воздуха, начиная с лета 1941-го и заканчивая весной 1944-го. Каждая фотография имеет зафиксированное время и дату съемки. По этим снимкам можно проследить, что происходило с ГЭС на протяжении этих лет. Мы решили приобрести альбом и стали собирать деньги (надо было более 400 евро), но их не хватало. Тогда откликнулся губернатор Александр Пеклушенко. Посылку с ценной реликвией я получил в канун 9 Мая. На сессию облсовета пригласили ветеранов-летчиков и им первым показали этот альбом. Они положительно оценили приобретение, которое и было передано в дар музею.

– Вы сегодня возглавляете очень интересный Запорожский музей истории оружия, который в свое время создал Виталий Григорьевич Шлайфер.

– Когда в 2014 году Виталия Григорьевича не стало, его сын Илья предложил мне продолжить дело отца. Я согласился. Ведь главная моя цель – чтобы больше людей с уважением относились к нашему городу, чтобы горожане и гости знали, за что его можно любить. А музей этот одна из визитных карточек города. Вот я приобщился и к истории оружия.

Надеюсь, что с улучшением ситуации в стране возродим и издание альманахов, которые в свое время выпускал Шлайфер-старший. Мы продолжаем общаться со многими краеведами, историками. Скоро думаем запустить сайт музея.

Запорожье.

Фото автора