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07.12.2017 Юні таланти України У Запоріжжі завершився регіональний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України», що проходить в рамках міжнародного фестивалю Sanremojunior. Протягом трьох днів діти з різних куточків регіону змагалися за Гран-прі у палаці культури заводу «Дніпроспецсталь». Гала-концерт зібрав переможців кожного району і міста області.

– Талант – це іскра Божа. Кожен iз цих дітей пройшов відбірковий конкурс у своєму місті та районі, отже, вже є найкращим! Ми сьомий регіон, що проводить такий захід. Сьогодні журі має визначити, хто з них гідний представляти Україну на національному відборі, що відбудеться у березні наступного року в палаці культури «Україна» в Києві. Саме там буде обрано найталановитішу дитину України, котра представить нашу державу на Sanremojunior. Ми пишаємося нашими дітьми, – наголосив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль, під патронатом якого проходив конкурс.

Конкурсанти продемонстрували свій хист в естрадному, народному, джазовому та академічному співі. Судді оцінювали юних виконавців за чистотою інтонації, красою тембру і силою голосу, динамікою звуку, артистизмом та виразністю виконання. Склад компетентного журі представлений такими видатними особистостями, як поет, народний артист України Юрій Рибчинський, співак, поет, композитор, заслужений діяч мистецтв України Тарас Петриненко, заслужена артистка України Римма Шаповалова, український музичний продюсер вокальних загальнонаціональних проектів «Голос України» і «Голос дітей», ла­уреат премії «Телетріумф», співак і композитор Руслан Квінта, українська співачка, композитор, викладач ILLARIA. Саме вони і визначили переможців.

У віковій категорії 6-9 років диплом 3-го ступеня отримала Кіра Таран iз Василівського району, диплом 2-го ступеня – Арина Закарлюка з Пологівського району, найкращою названо Кіру Заєць з Якимівського району. У віковій категорії 10-13 років диплом 3-го ступеня отримав Іван Клименко із Запоріжжя, диплом 2-го ступеня – Маріам Беладзе з Веселівського району, перемогу здобув Ярослав Політов з Енергодару. У віковій категорії 13-14 років диплом 3-го ступеня у Катерини Солопової з Приазов­ського району, диплом 2-го ступеня у Марії Боярко з Бердянська, а перемогла Олександра Бардаченко із Запоріжжя.

Щодо переможниці всього конкурсу, то її одностайно підтримало як журі, так і глядачі. “Приз глядацьких симпатій» та Гран-прі Запорізької області здобула Олександра Книш із Запоріжжя, учениця 6-го класу гімназії №71. Вона також відвідує артстудію палацу культури «Орбіта», де її музичним керівником є Любов Чипіжко. Дівчинка представлятиме Запорізький край на національному відборі Sanremojunior, який відбудеться

15 березня 2018 року в Національному палаці мистецтв «Україна».

Організатори й учасники конкурсу, численні глядачі щиро дякували запорізьким меценатам: народному депутату В’ячеславу Богуслаєву, ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь» та аграріям регіону, які матеріально підтримали конкурс. Постаралася також і команда облдержадміністрації, доклавши чимало зусиль в організацію та проведення конкурсу.

Головна мета заходу – національно-патріотичне виховання, популяризація української народної та естрадної

пісні, виявлення юних талановитих виконавців, виховання у молоді художнього смаку й поваги до мистецтва. До Запоріжжя обласні етапи конкурсу уже відбулись у Київській, Волинській, Сумській, Хмельницькій, Рівненській та Харків­ській областях.

Запоріжжя.

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