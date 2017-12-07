сегодня: 07 декабря, четверг
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 140 от 07 декабря 2017 г.
 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Акценты дня



Архив

  « Декабрь 2017 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Хороший дом, прекрасный дом…

Хороший дом, прекрасный дом…
07.12.2017

135 лет назад в Киеве  распахнуло двери здание Купеческого собрания, более известное нынешнему поколению как Национальная филармония Украины. По этому случаю в ее стенах открылась выставка, посвященная событию, и была презентована книга Аркадия Третьякова «Купцы города Киева», рассказывающая о представителях сословия, имеющего непосредственное отношение к сооружению одного из самых заметных строений центральной части столицы.

Из грязи в князи

Известно, что многие основатели купеческих династий в ХVIII - начале ХIХ века   были неграмотными. Даже несмотря на богатое внутреннее убранство домов, они продолжали сохранять крестьянский уклад, жили в скромных задних комнатах дома и много времени проводили на большой кухне.
В конце ХIХ века купечество достигло апогея своей довольно длительной эволюции. К этому времени многие представители купеческого полупривилегированного третьего сословия (после дворянства и духовенства)  из темных, неотесанных бородачей превратились в поклонников изящных искусств и чуть ли не аристократов, часто дававших фору дворянству. Неудивительно, что к началу
80-х годов позапрошлого века, по примеру дворянских собраний, на просторах российской империи стали возводиться собрания купеческие – сословные клубы для общения и культурного времяпровождения.
Созрели для  подобного клуба и киевские Карандышевы.

И вновь филармония

В 1881 году совет старейшин киевского Купеческого собрания получил разрешение киевской городской думы на его со­оружение.  Хотя купцы и считались скрягами, многие из них увековечили свои имена в делах благотворительности. Городские бюджеты были довольно бедными, и купцы часто вкладывали средства в развитие городов. На строительство Купеческого собрания денег дал Михаил Парфентьевич Дегтярев, тогдашний глава Совета старшин киевского купечества. Правда, дал в долг и под проценты, но это все же был поступок.
Проект и авторское наблюдение за строительными работами осуществлял известный киевский архитектор Владимир Николаев, к тому времени занимавший должности киевского городского и епархиального архитектора. В 1882 году за один строительный сезон возвели роскошный двухэтажный дом с колонным залом, который  сразу приобрел популярность у киевлян. Здесь проходили балы-маскарады, семейные праздники, благотворительные лотереи, литературные и музыкальные вечера. Музыканты и гастролеры были в восторге от акустики зала с колоннами. Ведь Николаев  не только в совершенстве владел законами акустики как архитектор, но и был человеком музыкально одаренным. 
Купеческое собрание просуществовало до 1919 года. В 1923 году оно стало Государственной филармонией.  Потом в его помещении расположился Пролетарский дом искусств. Позже – Дом политического образования, затем клуб «Большевик». А в 30-е годы – Дворец пионеров и октябрят. Во время оккупации Киева в доме бывшего Купеческого собрания расположился немецкий офицерский клуб. Этот дом, один из немногих, уцелел вблизи разрушенного в войну Крещатика. Правда, Киев мог лишиться его уже в мирное время.
По генеральному плану послевоенного восстановления Киева историческое сооружение назначалось под снос, поскольку находилось в аварийном состоянии. Но разрушать его не стали. Ведь лучшего помещения с прекрасной акустикой для филармонии нечего было и искать. После ремонта  Киевская филармония возобновила здесь свою работу уже в 1944 году.

 

Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Создание сайта Limenet