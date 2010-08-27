07.12.2017 , № 140 от 07 декабря 2017 г.

135 лет назад в Киеве распахнуло двери здание Купеческого собрания, более известное нынешнему поколению как Национальная филармония Украины. По этому случаю в ее стенах открылась выставка, посвященная событию, и была презентована книга Аркадия Третьякова «Купцы города Киева», рассказывающая о представителях сословия, имеющего непосредственное отношение к сооружению одного из самых заметных строений центральной части столицы.

Из грязи в князи

Известно, что многие основатели купеческих династий в ХVIII - начале ХIХ века были неграмотными. Даже несмотря на богатое внутреннее убранство домов, они продолжали сохранять крестьянский уклад, жили в скромных задних комнатах дома и много времени проводили на большой кухне.

В конце ХIХ века купечество достигло апогея своей довольно длительной эволюции. К этому времени многие представители купеческого полупривилегированного третьего сословия (после дворянства и духовенства) из темных, неотесанных бородачей превратились в поклонников изящных искусств и чуть ли не аристократов, часто дававших фору дворянству. Неудивительно, что к началу

80-х годов позапрошлого века, по примеру дворянских собраний, на просторах российской империи стали возводиться собрания купеческие – сословные клубы для общения и культурного времяпровождения.

Созрели для подобного клуба и киевские Карандышевы.

И вновь филармония

В 1881 году совет старейшин киевского Купеческого собрания получил разрешение киевской городской думы на его со­оружение. Хотя купцы и считались скрягами, многие из них увековечили свои имена в делах благотворительности. Городские бюджеты были довольно бедными, и купцы часто вкладывали средства в развитие городов. На строительство Купеческого собрания денег дал Михаил Парфентьевич Дегтярев, тогдашний глава Совета старшин киевского купечества. Правда, дал в долг и под проценты, но это все же был поступок.

Проект и авторское наблюдение за строительными работами осуществлял известный киевский архитектор Владимир Николаев, к тому времени занимавший должности киевского городского и епархиального архитектора. В 1882 году за один строительный сезон возвели роскошный двухэтажный дом с колонным залом, который сразу приобрел популярность у киевлян. Здесь проходили балы-маскарады, семейные праздники, благотворительные лотереи, литературные и музыкальные вечера. Музыканты и гастролеры были в восторге от акустики зала с колоннами. Ведь Николаев не только в совершенстве владел законами акустики как архитектор, но и был человеком музыкально одаренным.

Купеческое собрание просуществовало до 1919 года. В 1923 году оно стало Государственной филармонией. Потом в его помещении расположился Пролетарский дом искусств. Позже – Дом политического образования, затем клуб «Большевик». А в 30-е годы – Дворец пионеров и октябрят. Во время оккупации Киева в доме бывшего Купеческого собрания расположился немецкий офицерский клуб. Этот дом, один из немногих, уцелел вблизи разрушенного в войну Крещатика. Правда, Киев мог лишиться его уже в мирное время.

По генеральному плану послевоенного восстановления Киева историческое сооружение назначалось под снос, поскольку находилось в аварийном состоянии. Но разрушать его не стали. Ведь лучшего помещения с прекрасной акустикой для филармонии нечего было и искать. После ремонта Киевская филармония возобновила здесь свою работу уже в 1944 году.