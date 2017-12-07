Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Учиться, учиться и еще раз учиться

07.12.2017 Мир вокруг нас Один из персонажей Аркадия Райкина говорил: «Ученье – свет, а неученых – тьма!» Спасибо, что есть люди, подобные индийскому профессору Партибану, которые повышают средний уровень образованности населения Земли. СУЩЕСТВУЕТ ироничное понятие «вечный студент». Как правило, оно относится к людям, которые учатся, учатся, учатся… и никак не могут получить хотя бы одно высшее образование. Или учатся всю жизнь, но, чаще всего, не применяют полученные знания.

А вот 50-летний профессор, живущий на юге Индии в Ченнаи, из иной категории. За последние 30 лет он получил… 145(!!!) дипломов, сообщает Huffington Post. У Партибана степень магистра в различных областях – права, коммерции, искусства, бизнес-администрирования и еще во многих других.

Когда он получал свою первую ученую степень в колледже, то был очень неорганизованным. Во время подготовки к экзаменам часто отвлекался на изучение других предметов и в итоге проваливал тесты. Ему были интересны все предметы и области науки, которые были доступны в университете, поэтому Партибан вернулся и получил вторую степень. А потом третью. А потом еще 142.

«Останавливаться на достигнутом я не собираюсь, – говорит профессор, который зачастую проходит несколько курсов одновременно. – Мне постоянно хочется изучать что-то новое. Последние тридцать лет я постоянно занимаюсь подготовкой к экзаменам и получением новых дипломов. Каждое воскресенье у меня экзамен или написание исследовательской работы».

Но при этом Партибан еще и преподает более 100 предметов в разных колледжах города.

Столь огромная учебная и преподавательская нагрузка имеет обратную сторону. «Вечный студент» плохо запоминает лица людей и маршруты. Даже если он каждый день ходит одним и тем же маршрутом, то просит помощи у прохожих. «Я не обременяю свой разум тем, что мне не важно», – говорит Партибан.

Иногда профессор идет в аудиторию и забывает, чему он должен учить. «Но студенты никогда не жалуются», – говорит он.

Боюсь, что, когда Партибан пополнит свою пачку дипломов еще несколькими, он даже будет забывать, где ему преподавать и когда.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия