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07.12.2017
Мир вокруг нас
Один из персонажей Аркадия Райкина говорил: «Ученье – свет, а неученых – тьма!» Спасибо, что есть люди, подобные индийскому профессору Партибану, которые повышают средний уровень образованности населения Земли.
СУЩЕСТВУЕТ ироничное понятие «вечный студент». Как правило, оно относится к людям, которые учатся, учатся, учатся… и никак не могут получить хотя бы одно высшее образование. Или учатся всю жизнь, но, чаще всего, не применяют полученные знания.
А вот 50-летний профессор, живущий на юге Индии в Ченнаи, из иной категории. За последние 30 лет он получил… 145(!!!) дипломов, сообщает Huffington Post. У Партибана степень магистра в различных областях – права, коммерции, искусства, бизнес-администрирования и еще во многих других.
Когда он получал свою первую ученую степень в колледже, то был очень неорганизованным. Во время подготовки к экзаменам часто отвлекался на изучение других предметов и в итоге проваливал тесты. Ему были интересны все предметы и области науки, которые были доступны в университете, поэтому Партибан вернулся и получил вторую степень. А потом третью. А потом еще 142.
«Останавливаться на достигнутом я не собираюсь, – говорит профессор, который зачастую проходит несколько курсов одновременно. – Мне постоянно хочется изучать что-то новое. Последние тридцать лет я постоянно занимаюсь подготовкой к экзаменам и получением новых дипломов. Каждое воскресенье у меня экзамен или написание исследовательской работы».
Но при этом Партибан еще и преподает более 100 предметов в разных колледжах города.
Столь огромная учебная и преподавательская нагрузка имеет обратную сторону. «Вечный студент» плохо запоминает лица людей и маршруты. Даже если он каждый день ходит одним и тем же маршрутом, то просит помощи у прохожих. «Я не обременяю свой разум тем, что мне не важно», – говорит Партибан.
Иногда профессор идет в аудиторию и забывает, чему он должен учить. «Но студенты никогда не жалуются», – говорит он.
Боюсь, что, когда Партибан пополнит свою пачку дипломов еще несколькими, он даже будет забывать, где ему преподавать и когда.