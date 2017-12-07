07.12.2017

Золотое начало зимы

На первом этапе Кубка Европы по фристайлу в Руке (Финляндия) блестяще выступил 29-летний украинец Александр Абраменко, завоевав две золотые медали.

В дисциплине «лыжная акробатика» он опередил ближайшего преследователя канадца Оливера Рочона на 4,48 балла, показав результат 233,10 балла. Третий – россиянин Станислав Никитин.

И на следующий день Абраменко не было равных в этой дисциплине. Правда, он не смог улучшить результат первого дня, набрав 230,62 балла. А позади него вновь оказались канадец и россиянин, но на сей раз Льюис Ирвинг и Илья Буров.

Это первый старт для Александра после того, как в сезоне-2015/16 он стал обладателем малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике. Травма колена и операция заставили спортсмена пропустить прошлый сезон.

Теперь лидер украинской сборной вместе с командой отправится в Пекин, где 16 декабря пройдет первый этап Кубка мира.

Удачный старт Джимы

Украинские биатлонистки – наша главная надежда на награды зимней Олимпиады в Пхенчхане (Корея) – набирают нужную форму в Кубке мира.

На первом этапе в шведском Эстерсунде наша команда отметилась первыми в этом сезоне медалями. Их обладательницей стала Юлия Джима. Сначала она завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, потом стала третьей в спринтерской гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. За две гонки Юля выиграла больше личных медалей, чем за всю свою карьеру.

По итогам первого этапа в десятке общего зачета, помимо Джимы (5-е место), оказалась и Валентина Семеренко, расположившаяся на девятой строчке.

Торжество быстроты мысли

Украинские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук стали победителями турнира 11 Kings Tournament Romgaz в Бухаресте.

Иванчук стал лучшим в рапиде и блице в квартете таких шахматистов, как Сергей Карякин (Россия), Вэй И (Китай) и Богдан-Даньел Дяк (Румыния).

Анна Музычук также одержала победу в обеих дисциплинах. Ее соперницами были Пиа Крамлинг (Швеция), Элизабет Петц (Германия) и Корина Пептан (Румыния).

До награды 42 км Обладательница национального рекорда Беларуси Александра Шафар, недавно ставшая гражданкой Украины, финишировала второй на марафоне Macao International Marathon в Китае. Она показала результат 2 часа 33 минуты

06 секунды. Быстрее дистанцию в 42 км 195 м пробежала Юнис Джепкируи Кирва из Бахрейна.

И до плей-офф дотянул «Мотор»

Запорожский гандбольный клуб «Мотор» в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов победил лидера секстета французский «Монпелье» – 31:30.

Самым результативным в составе хозяев стал белорусский плеймейкер Борис Пуховский, выполнив 13 бросков и записав на свой счет 8 голов. Именно он забросил решающий мяч за секунду до финальной сирены.

Эта победа вывела «Мотор» на второе место в группе, что дало запорожцам путевку в плей-офф Лиги чемпионов, где они сыграют с вице-чемпионом Дании «Скьерном». За выход в 1/8 финала команды сыграют два матча. Первый состоится в промежуток с 12 по 25 февраля в Украине, второй – с 28 февраля по 4 марта в Дании.

«Особенность нынешнего сезона в том, что на групповом этапе мы проиграли только один матч, и это рекорд, как минимум, за время моего пребывания здесь. (Это действительно лучший результат в истории выступлений «Мотора» в Лиге чемпионов. – Ред.). Так что мы на правильном пути и, если будем в таком ключе работать и дальше, то в скором будущем задумаемся уже о более высоких достижениях. Мы сейчас позитивно настроены. У нас будет пауза, поработаем в сборных и, надеюсь, с нового года начнем покорять новые вершины», – считает один из лучших снайперов «Мотора» Борис Пуховский.

Досадная потеря

Лидер украинской гимнастической сборной Олег Верняев недавно стал лучшим гимнастом немецкой Бундеслиги, а клуб «Саар», за который он выступает, – лидером чемпионата.

В шестом туре сезона клуб Верняева победил прямого конкурента в борьбе за лидерство «Обере Лан» со счетом

37:31. Почти половину очков (18) завоевал Верняев.

Украинский гимнаст – звезда не только своего клуба, но и всего чемпионата. В его активе 92 очка – на 27 больше, чем у Алексея Ростова («Штутгарт»), который в списке лучших занял второе место. Однако в следующем году «Саару» вряд ли удастся остаться в лидерах.

Дело в том, что Олегу из-за повреждения предстоят две операции. «Сезон подошел к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал пять лет. Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я без нее. У меня будет время соскучиться. Я еще вернусь», – написал Верняев в своем блоге.