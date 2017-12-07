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07.12.2017 Советы юриста

Письма читателей вынуждают редакцию затронуть две актуальные темы – рейдерство и азартные игры. Письма комментирует полковник милиции запаса Николай БОНДАРЧУК.



«Решили мы с сыном взять в аренду землю, стать фермерами. Опыт работы на земле у нас есть: я вырос в селе, сын с пятилетнего возраста бабушке помогал на огороде. Но смущает нас криминогенная обстановка: участились случаи разбойных нападений на фермеров, их калечат, убивают, земельные участки у них отнимают. Рейдеры просто озверели. Дадут взятку начальнику милиции или судье и творят полный беспредел. Активизация рейдеров связана с тем, что планируется отменить мораторий на продажу земли, вот любители легкой наживы и стремятся больше земли заграбастать. Почему власть не борется с рейдерами? Как фермеру в таких условиях защитить себя? Страшно становится: вдруг засеем поля, а убирать урожай не придется, потому что землю с урожаем отнимут?»

Сергей Андреевич М.

Николаевская область.



–Уважаемый Сер­гей Андреевич! Проблема рейдерства стоит очень остро, одна из передач популярной радиопрограммы «Колос» была полностью посвящена теме рейдерских захватов земли в Украине. По оценкам экспертов, в нашей стране действует около 50 профессиональных рейдерских групп, которые незаконно отнимают у собственников не только земельные участки, то также предприятия, квартиры, дома. Премьер-министр Владимир Гройсман обещает вести с этим жесткую борьбу. «Хотел бы призвать всех правоохранителей, это и позиция министра внутренних дел. Если кто-то где-то в любом уголке Украины осуществляет физические захваты имущества — сразу реагировать, арестовывать, доставлять в суд и требовать наказания», — заявил Гройсман, назвав борьбу с рейдерством вопросом номер один.

«Парламент проголосовал антирейдерский закон, который дает ответственность до 10 лет тюрьмы за такого рода действия», — заявил министр юстиции Павел Петренко.

Что касается вашего читателя и его сына, желающих стать фермерами, то я приветствую такое желание. Украина – аграрная страна, у нас много земли, и стоит ли работать мусорщиком или разнорабочим где-то в Европе, когда можно честно трудиться на своей родной земле, кормить людей вкусными овощами, выращивать для земляков хлеб! Это благородно. И не нужно бояться рейдеров. Фермеры должны объединяться, у них есть своя Ассоциация, которая отстаивает интересы собственников земли. Я лично знаю несколько фермеров, это трудолюбивые и мужественные люди, которые умеют работать и смогут за себя постоять.



«Уважаемая редакция! Мне в мае исполняется 89 лет, живу один, сын отбывает наказание в колонии. Недавно приехал ко мне один освободившийся зэк, говорит, будто сын в колонии проиграл ему нашу квартиру в карты. Зэк потребовал, чтобы я продал квартиру и деньги отдал ему. Что мне делать? От сына полгода писем нет, заступиться за меня некому»…

Дмитрий Львович.



–Уважаемый Дмитрий Львович! Немедленно идите в полицию, пишите заявление. Обратитесь за помощью в городской или областной совет ветеранов. В совете ветеранов вам должны оказать бесплатную юридическую помощь. Возможно, посетивший вас человек – аферист, пытающийся оказать на вас психологическое давление и путем шантажа отнять у вас жилье. Вы не обязаны выполнять его требования, они незаконны. Карточные долги вашего сына, даже если они реальны, находятся вне правового поля, вы не обязаны нести ответственность за поступки сына. Похожие ситуации в последнее время встречаются часто. Недавно в одну церковь обратилась убитая горем женщина. Она просила батюшку помолиться за ее сына, который проиграл в карты квартиру, автомобиль и покончил с собой…

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