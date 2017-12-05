05.12.2017

Прокатный цех частного акционерного общества «Днепроспецсталь» – это по сути завод в заводе. Раньше здесь насчитывалось две с половиной тысячи работников, сегодня – около тысячи. Во многом трудовой настрой людей определяет профсоюзный комитет цеха, который вот уже 28 лет успешно возглавляет Николай Алексеевич Кошевой.

На первом плане выплата зарплаты

– С людьми работать тяжелее, чем с металлом, – отзывается о специфике своей деятельности Николай Алексеевич. – Сейчас у каждого свое мнение. Но в то же время работники цеха прекрасно видят: если профсоюз защищает их интересы – значит они не зря платят профвзносы. Поэтому у нас в цехе всего два человека не являются членами профсоюза. Мы стараемся оправдать свое предназначение, особенно в нынешних непростых условиях, когда из-за уменьшения заказов вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю. Прежде всего следим за своевременной выплатой зарплаты, охраной труда. Эти пункты значатся первыми в коллективном договоре уже не один год. Как бы ни было трудно на производстве, они выполняются в полном объеме. Администрация согласилась с нашими аргументами, что выплата зарплаты – на первом плане, а потом уже покупка металла и все другое.

Многие работники опасаются высказывать претензии напрямую администрации. Поэтому обращаются в профком или цехком. И тогда Николай Алексеевич, который пользуется огромным авторитетом и среди рабочих, и в администрации, ставит вопрос ребром перед руководством цеха или службами завода.Это касается и претензий работников, и их пожеланий и предложений. У Николая Алексеевича налажен контакт с начальником цеха Олегом Евгеньевичем Козловым, и тот всегда прислушивается к мнению профсоюза, наводит порядок. Хотя есть такие вопросы, которые силами цеха не решишь. Надо выносить их на комиссию по трудовым спорам, членом которой является и Кошевой.

Рабочая закалка

Николай Алексеевич хорошо понимает настро­ение людей, специфику их труда, ведь он в свое время прошел серьезные трудовые университеты. Родом он из донских казаков. Родился в 1948 году в станице Гундоровской Ростовской области, что на границе с Луганской областью. Там окончил восемь классов и пошел работать на местную племстанцию, где занимался лошадьми, работал зоотехником. Поступил на заочное отделение в сельхозтехникум. Но не окончил – ушел в армию. Служил в Казахстане на Байконуре в роте сопровождения грузов, доставляли ракеты на стартовые площадки. Тогда командиром отряда космонавтов был известный летчик, генерал-полковник авиации Николай Каманин, один из первых Героев Советского Союза, который спасал в Арктике челюскинцев. На память о службе, о которой Николай рассказывает с большим интересом, у него остались фото с космонавтами Шаталовым и Хруновым.

Во время службы Николай познакомился с девушкой из Запорожья, стали переписываться, а после его демобилизации поженились. В 1971 году семья переехала в Запорожье, где Кошевой устроился на завод «Искра» резчиком по металлу. Позже стал бригадиром, мастером. А в 1978-м он пошел работать обдирщиком металла в прокатный цех завода «Днепроспецсталь». Здесь молодой коммунист проявил себя с лучшей стороны, и его выдвинули в бригадиры. Его дела были отмечены медалью «За трудовую доблесть». А в 1989 году Кошевого, зарекомендовавшего себя классным мастером своего дела и принципиальным человеком, избрали председателем проф­союзного комитета цеха.

«Озадачиваем и правительство»

– Заказы резко сократились. У нас в цехе только горячий прокат, – говорит Николай Алексеевич. – Катаем круг, квадрат и спецпрофиля (шестигранник, уголок, так называемую тормозную шину для железнодорожного транспорта). Все это марки спецстали, которая идет на строительство, в оборонную промышленность, медицину, космос. Сортамент увеличился нынче, в основном упор на дорогостоящие марки. Раньше заказов было меньше, но больше тоннажа, ведь отправляли продукцию по всему Союзу. А сейчас надо всего две тонны, вот их и делаем.

Что сегодня волнует цехком больше всего? Зарплата тружеников. В колдоговоре записано, что в этом году она должна вырасти на 18 процентов. Фактически на сегодня по заводу она повышена на 19,5. В прокатном цехе получают от восьми до 12 тысяч гривен.

– Вроде и неплохо, но от соседней «Запорожстали» мы отстаем на четыре тысячи, – делится наболевшим Кошевой. – Поэтому постоянно ведем переговоры с собственником о дальнейшем повышении зарплаты, чтобы люди не уходили к соседям. Ставим задачу и перед правительством – повысить минимальную зарплату. Мы участвовали в прошлом году в акциях протеста в Киеве против урезания списков номер один и номер два льготных категорий работников, занятых на вредном производстве. Тогда заместитель председателя проф­кома завода ЧАО «Днепроспецсталь» Игорь Аскольдов с группой металлургов встречался в Верховной Раде с Парубием, доказывал необоснованность принятого решения. Эта эпопея длилась полтора года, и только в июле нынешнего года Кабмин принял решение вернуть часть профессий в списки на льготное пенсионное обеспечение. Но мы борьбу продолжаем.

Николай Алексеевич доволен, когда добивается результата, защищая интересы людей. Центральное руководство профсоюза металлургов и горняков Украины неоднократно награждало его за активную работу.

...Кошевой гордится, что в родном цехе ныне работает внучка Катя. В свое время здесь трудились жена и обе дочери, которые заработали горячий стаж. Семейная династия насчитывает уже 150 лет общего стажа!



Запорожье.