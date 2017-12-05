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«Американцы фактически в открытую призывают к возобновлению боевых действий в Донбассе. Это беспрецедентно и должно быть осуждено на международном уровне, на уровне ООН. Я вообще с трудом представляю себе, как такой человек, как Волкер, может заниматься вопросами мирного урегулирования.





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Главная / ИНТЕРВЬЮ / Когда собственное достоинство в дефиците

05.12.2017 Надеемся, что несмотря на всю звонкость лозунгов по поводу содержания последней украинской «революции», мантры о «свободе» и «достоинстве» мало кого вводят в заблуждение, особенно на просторах бывшего социалистического геопространства. Прискорбно другое – когда полное отсутствие достоинства, приличия и здравого смысла возводится в абсолют… ЭТО заметно как во внутренней, так и во внешней политике. На международной арене Украина выступает словно мелкий уличный мальчишка-хулиган, которого «пацаны» покруче и постарше подсылают к намеченной жертве в качестве зачинщика конфликта, чтобы создать повод для нападения всей шакальей стаей на, может, и крепкую, и сильную, но одинокую «добычу».

Примерно в такой роли выступила ныне Украина и в Причерноморском регионе. Наша бесталанная власть с поразительной скоростью умудряется наживать себе врагов даже среди вполне лояльных и взвешенных соседей. О примерах с Румынией, Венгрией, Польшей, Беларусью мы уже писали. Но и этого нашим «дипломатам» мало…

Некоторые эксперты предлагают учредить специальную профильную премию имени Дарвина, дабы удостоить ею киевскую рать чиновников, удосужившихся в конце прошлой недели совершенно необоснованно оскорбить ряд участников Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

В конце текущего года Украина завершает председательствовать в ПАЧЭС. Под конец срока своего руководства она принимала юбилейное 50-е заседание Генеральной ассамблеи этой организации. При этом умудрилась несколько раз спровоцировать громкие скандалы. Во-первых, киевские деятели, воспользовавшись своим правом принимающей стороны, не пригласили в Киев вполне законного участника ПАЧЭС – российскую делегацию. Этим украинские дипломаты в своем русофобском запале грубо нарушили все нормы и уставы ПАЧЭС, что вызвало волну критики со стороны всех участников организации.

Но одних антироссийских выпадов нашему МИДу показалось мало, и они продолжили «корректировать» давно сложивши­еся нормы и традиции Ассамблеи. Следующими, на кого ополчились наши «задиры», оказались армяне. После грубого дипломатического оскорбления закономерно, что давние союзники становятся новыми врагами. Армянской делегации в ПАЧЭС пришлось прождать больше часа в зале заседаний, в то время как остальных участников украинские депутаты собрали для срочного рассмотрения очень важных, с их точки зрения, вопросов. Как позже выяснилось, дебаты были в основном посвящены региональным конфликтам. А армян проигнорировали! После этого глава армянской делегации заявил, что «… Украина перешла черту и целенаправленно нанесла оскорбление всем армянам, решая какие-то свои проблемы за их спинами». Действительно, представители Украины внесли некоторые коррективы в декларацию о существующих конфликтах, что может рассматриваться как нарушение норм международного права.



ТОН юбилейному заседанию Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, проходившему в стенах Верховной Рады с 28 по

30 ноября, задал глава парламента воюющей страны Андрей Парубий. Русофобия стала уже визитной карточкой этого, с позволения сказать, крупного политического деятеля. Поэтому ничего удивительного в том, что он посвятил свою пламенную (насколько позволяла его дикция) речь призывам к странам-участницам сплотиться в борьбе против России, создать против нее «орду». Участников конференции склоняли категорически осудить «…одну из стран-членов ПАЧЭС, которая проводит агрессивную политику, вводит оккупационные войска на территорию Грузии, Молдавии, Украины»; «… подрывает сам фундамент, и я подчеркиваю еще раз, саму философию деятельности нашей организации»; «Мы все совместно должны дать адекватный ответ на подобные действия страны-агрессора», – вещал Парубий, не утруждая себя какими-либо доказательствами. Но у нас в Киеве с февраля 2014 года это стало уже привычной нормой, а «не столь достойные» иностранцы не хотят почему-то рассматривать выдумки и клевету в качестве бесспорных аргументов.

В полном соответствии с «понятиями» уличного гоп-стопа спикер Верховной Рады выдал фееричное зрелище, убеждая представителей делегаций, что «весь мир с нами», в том числе «ведущие государства мира», а «санкции должны продолжаться и усиливаться», «оккупированные территории Донбасса и Крым» необходимо вернуть в состав Украины. Позже некоторые очевидцы этого шоу едко шутили, что психиатрам было бы весьма любопытно понаблюдать за таким «пациентом».

Что касается делегации Армении, то ее представители в знак протеста демонстративно покинули зал заседания сессии ПАЧЭС. Перед этим ее глава призвал все делегации не поддаваться на провокации, не ставить экономическую структуру на службу политическим интересам некоторых государств. Армяне призвали осудить такую практику и вернуться в поле конструктивного сотрудничества, исходящего из сути и традиций ПАЧЭС.

А что касается понятия «достоинство», то его качество напрямую связано с источником его появления. Если из гордости, то это высший сорт, а если из чувства неполноценности, то это совсем другой коленкор...

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