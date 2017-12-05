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«Американцы фактически в открытую призывают к возобновлению боевых действий в Донбассе. Это беспрецедентно и должно быть осуждено на международном уровне, на уровне ООН. Я вообще с трудом представляю себе, как такой человек, как Волкер, может заниматься вопросами мирного урегулирования.





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05.12.2017 Политобозрение недели Экспресс-панель: Украина за 2017 год перечислила в Международный валютный фонд 1,268 миллиарда долларов, при этом МВФ выдал Киеву один кредитный транш в размере одного миллиарда. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сначала обширная цитата из ленты новостей: «К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии и не говорят, с какой целью вход и выход в канал заблокировали. Въезд в канал заблокирован колючей проволокой», — говорится в сообщении от телеканала NewsOne. Неизвестные одеты в военную форму. Журналисты канала обратились к правоохранителям.

Редакция канала NewsOne связывает события с тем, что это единственный канал, который транслировал марш за импичмент президента, организованный Саакашвили и его сторонниками. Как сообщил нардеп Евгений Мураев, блокируют канал люди националиста Дмитрия Корчинского. Его соратники ранее были замечены в атаках на телеканал «Интер». Сам Корчинский назвал канал «пророссийским».

На наших глазах разворачиваются почти детские игры с недетским содержанием. О содержании. Во-первых, это еще один пример особого украинского понимания смысла слов «Право» и «Свобода слова». Всем известные «неизвестные» блокируют телевизионный канал при молчаливом и бездеятельном присутствии полиции. Следовательно, власть открыто демонстрирует либо бессилие, либо согласие, что в любом варианте означает безвластие. Во-вторых, телерепортаж демонстрации сторонников Саакашвили совсем не причина блокады канала. Ведь тот же Саакашвили блокаду легко, как когда-то границу Украины, преодолел и долго вещал на блокированном канале о своих достижениях. Депутат Мураев, осведомленный, что «блокираторы» – люди Корчинского, почему-то запамятовал о ярчайшей свалке, которая произошла на этом самом канале пару дней тому назад, когда Мураев назвал «революцію гідності» государственным переворотом, а присутствовавшие в студии участники этой «революции», ставшие в результате переворота депутатами, вместо диспута произнесли несколько заученных речовок и покинули студию. Таким образом, блокаду телеканала можно считать продолжением этого самого «диспута»…

Филарета, главу непризнанной Украинской Православной церкви Киевского Патриархата, не признанного ни одной православной церковью и преданного анафеме, вдруг потянуло к эпистолярному стилю: его письмо с просьбой о прощении за грехи вольные и невольные и предложениями о преодолении раскола было официально зачитано на Архиерейском соборе РПЦ. Церковные иерархи восприняли это как шаг к примирению, образовав даже специальную комиссию для дальнейших переговоров.

В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в том числе о запрещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». И в конце: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».

Много и долго можно копать «житие Филарета», женатого монаха и талантливого интригана. Но достаточно остановиться на главных, на данный момент, его «деяниях».

В 1992 году на рассмотрение Архиерейского собора РПЦ поступил вопрос о придании УПЦ автокефалии, то есть полной самостоятельности. Но подавляющее большинство украинских иерархов отозвали подписи, объяснив, что Филарет заставил их поддержать документ угрозами и шантажом. Филарет поклялся на кресте и Евангелии и пообещал подать в отставку, но в Украине сразу заявил, что «послан Богом украинскому православию» и будет руководить УПЦ до конца своих дней. И организовал собственную церковь – УПЦ Киевского патриархата. В 1992 году Архиерейский собор УПЦ запретил Филарета в служении, а Архиерейский собор РПЦ лишил его сана «за диктат, шантаж, клятвопреступление и раскол». А в 1997 году Филарет Архиерейским собором РПЦ был предан анафеме, поскольку не покаялся и продолжал раскольническую деятельность.

Понятно, что Филарет действовал во вполне украинском стиле: украл казну, наладил крепкие связи с властью и с националистами во власти. Особо «расцвел» он под сенью власти Виктора Первого.

Будучи агностиком, то есть сомневающимся в существовании Бога, не стану судить «слуг Божьих», а дам слово специалистам в церковных делах, высказавшихся на сайте politnavigator.net: «…С точки зрения «Киевского патриархата», Украина – лучшая в мире страна. Ибо «такой свободы, какую имеет церковь в Украине, в мире нет; нет такого государства, которое бы имело свободу, какую имеют церкви в Украине!» И вот она, свобода: и участие правоохранительных органов в захватах храмов канонической Церкви; и отказ расследовать преступления «патриотов» против православных; и настоятельные публичные «рекомендации» президента предстоятелю, за что молиться; и антиконституционные запреты на проведения крестных ходов; и законопроекты, легитимизирующие рейдерство и поражение в правах «церкви страны-агрессора»; и увольнение с государственной службы православных деятелей за их политические взгляды; и публикация личных данных архиереев канонической Церкви на сайте, контролируемом МВД; и просто произвол местных администраций по отношению к «московской церкви».

Прощение предполагает покаяние. Это похоже на покаяние?! Тогда не о чем и говорить.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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