05.12.2017

УКРАИНА

• В Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий образовались заторы на дорогах. Спасатели ведут работы по освобождению автомобилей из снеговых заносов. Уже отбуксировано больше двадцати автомобилей, застрявших на заснеженных трассах. Движение транспорта на трассе Киев – Чоп на Закарпатье ограничено, сообщает «Цензор.нет». От электроснабжения из-за непогоды в регионе отключилось 39 населенных пунктов.



• Украина ежегодно теряет по 100 километров судоходных речных путей, пишет zn.ua. Если в 1991 году эксплуатировалось четыре тысячи километров водных путей, то в 2016-м их длина сократилась до 1,5 тысячи километров. В 1991-м водными путями страны было перевезено 60 млн тонн грузов, то в 2015-м – всего 3,6 млн тонн.

Это свидетельствует, что состоянием водных путей Украины никто должным образом не занимается.



• Большинство граждан Украины не воспринимает всерьез рассказы властей о так называемых реформах в Украине, после которых жизнь улучшится. Об этом говорят данные социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы». Причем из года в год количество населения, которое не верит в успех совсем, растет. Если скептиков два года назад было 30 процентов, то сейчас таких граждан 40 процентов.



• Производство автомобилей модели Lanos остановлено на крупнейшем украинском автомобилестроительном заводе в Запорожье.

ЗАЗ планирует сконцентрироваться на выпуске коммерческой техники, пишет УНИАН. Причиной стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на машины, а также влияние ввоза дешевых подержанных машин в обход растаможки.



• В Хозяйственный суд города Киева поступил иск от Крымского производственного рыбокомбината к Государственному агентству водных ресурсов Украины, сообщает РБК. Истец требует компенсацию за потерю 530 тонн рыбы. Ущерб объясняется водной блокадой оккупированного Крыма.

ЗА РУБЕЖОМ

• США и Южная Корея начали крупнейшие в истории двух стран совместные учения военно-воздушных сил на Корейском полуострове, сообщает южнокорейское агентство

Yonhap News. Цель учений – отработка совместных действий союзников на случай войны с Северной Кореей. Кроме того, будет проведена отработка точечных ударов по макетам ядерных и ракетных объектов КНДР. В учениях задействованы около 12 тысяч американских военнослужащих и

230 боевых самолетов.

• Компания «Аэрофлот» (Россия) отменила 60 рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Данные об изменении в расписании обновляются в режиме реального времени. Так, известно, что несколько десятков рейсов не смогли вылететь и прибыть в аэропорт Шереметьево.

• В Германии дополнена действующая с февраля 2017 года федеральная программа помощи по возвращению мигрантов, сообщает Sputnik. Теперь, помимо средств на каждого мигранта лично, пре­дусмотрено выделение до 3000 евро дополнительно семьям — на оплату жилья, ремонт, строительство, приобретение мебели и обустройство санузлов. За время запуска этой программы только 8639 человек выразили желание добровольно вернуться к себе на родину.

• В Китае обнаружили крупное месторождение нефти в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Объем геологических запасов сырья в нем составляет 1,24 миллиарда тонн, что делает месторождение одним из крупнейших в мире, пишет агентство «Синьхуа». К настоящему времени разведано порядка 1,24 миллиарда тонн геологических запасов нефти, из которых 520 миллионов тонн являются доказанными.