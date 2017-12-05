05.12.2017

Наша марка

Випуск екологічно чистого жиру із соняшнику та сої розпочато на Полтавщині. Його виготовляє завод органічної олії, нещодавно збудований у селі Чернечий Яр Диканського району.

Агроплан із префіксом еко

ЦЕ підприємство не випадково з’явилося саме на Полтавщині. Ще в 70-х роках минулого століття деякі аграрії регіону зрозуміли, що «зелена революція», яка передбачала, зокрема, використання мінеральних добрив і синтетичних пестицидів, негативно впливає на екосистему. Тоді в Шишацькому районі почали застосовувати безорну технологію обробітку землi, підтримувати її з допомогою сівозмін та добрив рослинного або тваринного походження, що біологічно розщеплюються.

Відтоді екологізація сільськогосподарського виробництва поступово зростала, бо має низку економічних та соціальних переваг, що притаманні органічному землеробству. Споживачі стали отримувати натуральні продовольчі товари.

Сьогодні найбільші органічні аграрні масиви нашої країни саме на Полтавщині. За даними департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, під органічним виробництвом зайнято майже 20 тисяч гектарів землі, або півтора відсотка від загальної площі полтавської ниви. Для порівняння: площа полів під органікою в Україні становить один процент від сільськогосподарських угідь кра­їни. Найпопулярніший напрям для органічного виробництва на Полтавщині – рослинництво. Воно сертифіковане в 15 господарствах.

В області діє програма розвитку органічного землеробства та виробниц­тва органічних продуктів харчування. Вона передбачає, зокрема, фінансову підтримку підприємств регіону для

отримання відповідного сертифіката на виробництво органічної продукції.

На конвеєрі – біоолія

ТОЖ не дивно, що в регіоні, де є потужна база органічної сільськогосподарської сировини, й виріс завод із випуску екологічно чистого жиру. Це високотехнологічне підприємство оснащене сучасним обладнанням, у тому числі вітчизняним: пресом

Хорольського механічного заводу, установкою рафінації чернігівської фірми «ТАН». Процес виробництва олії безвідхiдний. Окрім фасованої наливної олії, він дає також макуху та лушпиння.

Завод органічних олій – перший в Україні сертифікований виробник природних жирів за міжнародним органічним стандартом. Така атестація відкриває доступ вітчизняній органічній продукції до світових ринків.

Нагадаємо, наша країна є світовим лідером як із виробництва насіння соняшнику, так і виготовлення олії з нього та експорту цього готового продукту. Впродовж минулого маркетингового року (вересень 2016 року – серпень 2017-го) отримано 6,27 мільйона тонн соняшникової олії, що майже на третину більше, ніж за попереднє міжсезоння. Зростає експорт цього продукту. З початку 2017-2018 маркетингового року українські аграрії продали на вивезення 1,6 мільйона тонн олійних культур, що майже вдвоє більше, ніж за такий же період минулого року.

Закон на підмогу

ЯК вважають спеціалісти аграрного ринку, наша країна має високий потенціал для експорту органічної продукції завдяки родючим грунтам. Але поки що кількість вітчизняних господарств, сертифікованих відповідно до міжнародних стандартів і норм органічного землеробства, замала. Допомогти нашій державі створити умови для ефективного управління природними ресурсами, підвищення рівня продовольчої безпеки, розвитку агропродовольчих ланцюжків, розширення доступу до світових ринків має недавня угода про співпрацю між Україною та Продовольчою і сільськогосподар­ською організацією ООН (ФАО).

Щоправда, деякі кроки для вдосконалення правового регулювання органічного виробництва, обігу й маркування екологічно чистої продукції наша держава робить і сама. Законопроект із цього питання подало до парламенту Міністерство аграрної політики і продовольства. Нинi Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин готує цей документ до повторного першого читання. Тут вважають, що реалізація положень майбутнього закону сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту.

На засіданні парламентського комітету говорилося, що Україна першою з країн СНД почала масово вирощувати органічну продукцію, сертифіковану за стандартами Євросоюзу. Якщо раніше біопродуктами органічного походження займалися переважно фермери, для яких це було життєвою філософією, то останнім часом їх заміщають агрохолдинги. Компанії, що раніше вирощували звичайну продукцію, нині переходять на органіку, спрямовуючи її на експорт. Вона дає більший прибуток, адже на порядок дорожча від масових продуктів харчування.

У поставках на світові ринки органічних сільгоспкультур зернової та олійної групи Україна на першому місці. Поки що. Адже утриматися там дуже складно, бо велика конкуренція, жорсткий контроль. Перевіряється кожна експортна партія сільгоспкультур. І заборонені в органіці хімічні речовини в них знаходять регулярно. На жаль, таке не раз траплялося з нашою продукцію.



Полтавська область.