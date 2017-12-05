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«Американцы фактически в открытую призывают к возобновлению боевых действий в Донбассе. Это беспрецедентно и должно быть осуждено на международном уровне, на уровне ООН. Я вообще с трудом представляю себе, как такой человек, как Волкер, может заниматься вопросами мирного урегулирования.





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05.12.2017 Долги тянут на дно В проекте госбюджета на будущий год нет даже намеков на то, как государство рассчитывает погашать накопленные долги. Зато Кабмин уверенно заложил в государственный бюджет на 2018–2019 годы необходимый размер заимствований в 473,5 миллиарда гривен. Об этом идет речь в проекте среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2017–2019 годы. Довольно самоуверенно предполагается, что для финансирования государству доступны как внутренние, так и внешние источники. Это напоминает браваду наркомана, которому любое море по колено…

Как считают в Кабмине, основная ликвидность на внутреннем рынке сконцентрирована в банковской системе, поэтому именно банки являются основными внутренними инвесторами в государственные ценные бумаги. Ведь по состоянию на 1 января 2017 ликвидность банковской системы составляла 119,3 миллиарда гривен. Но ликвидность штука тонкая. Она как баночка с медом у Винни-Пуха: только что была полная и вдруг оказывается пустой…

Кроме того, ожидается рост объема вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Не позавидуешь участи пенсионеров, на чьи деньги некие «азартные» фонды решили поиграть в фантики с государством, у которого совершенно немощная экономика. Неудивительно, что при таком оптимизме влияние состояния экономики на структуру спроса на ОВГЗ, по мнению правительства, незначительно. Закидаем шапками любые долги?! Поэтому бери, сколько дадут, все равно отдавать нечем. Будем тупо игнорировать все претензии, как в случае с долгом в три миллиарда России.

Ко всему у Кабмина хватает наивности, или лицемерной наглости, утверждать, что самым дешевым доступным внешним ресурсом являются средства международных финансовых организаций и официальных кредиторов.

«Такое кредитование на льготных условиях предусматривает выполнение заемщиком определенных условий. На 2017–2019 годы для Украины доступными являются два транша третьего пакета макрофинансовой помощи ЕС, один из которых получен в апреле 2017 года в сумме 600 миллионов евро. Также возможно привлечение средств займов на проведение политики развития Всемирного банка и официальных кредиторов», — сказано в проекте.

Ау, прожектеры с улицы Грушевского! То, что было в апреле, давно проели! Обещанную ранее к концу года точно такую же сумму уже отменили… Кто будет давать в долг «беспробудному пьянице»?

Но в краткие моменты протрезвления «алкаш, для важности, надувает щеки»: «Украина как самостоятельный заемщик не выходила на внешние рынки капиталов с 2013 года, поэтому важно обеспечить постоянный доступ Украины к рынку. Выпуск евробондов может осуществляться как в иностранной валюте, так и с привязкой к национальной валюте, что позволит привлечь иностранных инвесторов, избегая валютного риска. При этом необходимым условием является наличие спроса иностранных инвесторов на такие инструменты», — мечтательно утверждается в проекте.



КАК уже упоминалось, «именно банки являются основными внутренними инвесторами». Но с начала банковского кризиса в 2014 году количество банков сократилось в два раза из-за признания их банкротами. А прямые затраты Украины на урегулирование ситуации составляли 14 процентов ВВП. Вот это эффективность наших внутренних инвесторов – они сами в разы больше прожирают, чем вкладывают.

Такие откровения заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба распространило УНИАН. Как отметил пан Сологуб, проблемы в банковском секторе Украины сформировались не за последние несколько лет, а стали следствием финансового кризиса 2008-2009 годов, с которым отечественные регуляторы так и не сумели справиться.

Напомним, что с 2014 года НБУ признал неплатежеспособными свыше 80 банков (почти половину, действовавших на рынке). Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам почти 80 миллиардов гривен возмещения.

По состоянию на 1 октября ФГВФЛ подал правоохранителям 3299 заявлений относительно неправомерных действий в обанкротившихся банках на общую сумму 262,3 миллиарда гривен, в том числе 435 заявлений на 192,2 миллиарда гривен — в отношении владельцев и топ-менеджеров финучреждений.



НО и это полбеды. Как сообщают «Українські новини», наша, с позволения сказать держава, 1 декабря перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 миллионов долларов. А всего за год Украиной выплачено 1,268 миллиарда долларов.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на один миллиард долларов.

Все это в рамках открытой МВФ для Украины в марте 2015 года четырехлетней программы EFF общим объемом 17,25 миллиарда долларов.

Как отметил в своем комментарии лидер КПУ Петр Симоненко, ни одна страна в мире по рецептам МВФ из кризиса не выходила. «Рецепты МВФ – это обогащение для одних государств и обнищание для других стран-заемщиков, наций, народов и целых территорий, – сказал он. – Рецепты МВФ сводятся к очень простой схеме: вы будьте нищими, не финансируйте в бюджетах те социальные программы, которые предусмотрены, а нам кредит возвращайте. Вот и весь рецепт. При этом повышайте цены, тарифы, сокращайте количество рабочих мест, замораживайте заработную плату. Чем закончится это для народа Украины? Уже стало очевидно, что на Майдане нынешняя власть обещала одно, а пришла и делает другое. Это циники в политике. Ничего хорошего народу Украины ждать не приходится».

Компартия требует прекращения практики огромных внешних заимствований. Лидерам страны пора перестать бродить по миру с протянутой рукой, выклянчивая новые кредиты, все туже затягивая долларовую удавку на шее не только нынешнего, но и последующих поколений народа Украины.



По сообщениям информагентств.

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