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05.12.2017 На площади перед зданием Запорожской облгосадминистрации на этот раз собрались представители трудовых коллективов лесных хозяйств области. Они пришли сюда, чтобы привлечь внимание областной власти к проблемам сохранения природных ресурсов региона. Организатором акции выступила областная организация профсоюзов работников лесного хозяйства. Выступающие напомнили, что сейчас почти 76 тысяч гектаров лесов юго-восточного региона страны находятся без охраны от пожаров, без защиты от вредителей и болезней, а также без контроля за самовольной вырубкой деревьев. Такая ситуация, по мнению специалистов, может привести к техногенной катастрофе. Ведь с начала года в лесном фонде области возникло 327 пожаров на площади свыше 860 гектаров, убытки составили свыше семи миллионов гривен. Предприятия находятся на грани банкротства. Весенние и осенние лесопосадочные работы не проводятся. Поэтому несмотря на то, что облгосадминистрация помогает в границах своей компетенции, хозяйства требуют поддержки на общегосударственном уровне.

В частности, представители районных лесных хозяйств озвучили Указ президента Украины Петра Порошенко от 21 ноября этого года «О дополнительных мерах по развитию лесного хозяйства, рационального природопользования и сохранения объектов природно-заповедного фонда». Поэтому они надеются, что государство обратит внимание на проблемы в этой сфере.

С участниками акции встретился заместитель председателя облгосадминистрации Александр Бабанин. Чиновник заверил, что поддержка со стороны ОГА будет. «Знаю, что все, кто сюда пришел, уже доведены до критического состояния. В ваших лесхозах уже состоялись собрания, на которых вы очертили свои предложения и передали их на рассмотрение депутатов областного совета. Ваше обращение будет вынесено на очередную сессию облсовета. Уверен, мы вместе найдем верное решение».

Аналогичные акции состоялись также во многих других регионах страны.



Запорожье.

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