05.12.2017

Лесные протесты

Лес — это общее достояние украинцев. Он не должен стать частной собственностью, заявили работники лесных хозяйств Херсонской области, участвовавшие в акции протеста возле облгосадминистрации.

«Стратегия развития ведет к разрухе»

Их тревожит, что 15 ноября Кабинет министров одобрил проект «Стратегии устойчивого развития и институционального реформирования лесного хозяйства Украины на период до 2022 года», которая может привести к ликвидации государственных лесхозов и приватизации лесов. Ведь этим документом предусмотрены упрощенные условия получения правоустанавливающих документов для постоянных лесопользователей на землю лесохозяйственного назначения. Участники протестной акции требовали также восстановить прекращенное год назад государственное финансирование лесхозов юга и востока Украины.

– Сегодня наши предприятия выживают только благодаря ресурсным областям, которые каждый месяц перечисляют нашим лесничим однодневный заработок их работников, – отмечает первый заместитель начальника Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Михайленко. – Нельзя ставить лесное дело в наших местах в зависимость от промышленного использования древесины. Ведь херсонские леса в первую очередь необходимы для удержания сыпучих песков. Если об этом забыть, то очень скоро города и поселки Херсонщины окажутся в окружении песчаных барханов.

Главный лесничий Олешковского гослесхоза Мария Глод также подчеркивает, что 90 процентов лесов Херсонщины имеют искусственное происхождение и выполняют сугубо экологические и защитные функции. Вырубка их обернется эрозией почв и снижением урожаев сельскохозяйственных культур. В давние времена продвижение песков в левобережной части Днепра сдерживал степной покров растительности. Однако из-за хищнического отношения к природе царских магнатов было нарушено экологическое равновесие этого уголка. Только один барон Фальц-Фейн, основатель заповедника Аскания-Нова, выпасал здесь до миллиона своих овец, которые, уничтожая траву, расширяли возможности для ветровой эрозии.

Критическая черта оптимизации

Создал здесь пески, простирающиеся на полтораста километров от Каховки до Черного моря, могучий Днепр. Отклоняясь под влиянием вращения земли вправо, он оставлял на левобережье громадные кварцевые наносы. В пятидесятых годах прошлого века многие жители Херсонщины помогали работникам лесхозов высаживать саженцы сосен на песках. А потом радовались, что сосняк, крепко вцепившийся в пески, дал приют кабанам, косулям, пятнистым оленям и манил людей грибным ароматом. Лес умерил губительное воздействие суховеев, повысилась урожайность полей, на которых стало больше накапливаться влаги.

Однако в последнее время большой урон рукотворным лесам стали наносить пожары. Участники акции протеста подчеркивали, что из-за безденежья лесные пожарные станции обеспечены сегодня кадрами лишь на десять процентов своей потребности. Не хватает горючего. У лесников создается такое впечатление, что кто-то из ловкачей «стимулирует» в верхах такую ситу­ацию, чтобы можно было обогатиться на продаже или переработке стволов деревьев, освобожденных огнем от веток. И многие жители области уверены, что лесные пожары начинаются не от чьей-то шалости или неосторожности, а именно по заказу потерявших совесть дельцов.

Оптимизация штатов отрасли, сократившихся почти в три с половиной раза за последние пять лет, дошла до критической черты. Сейчас в области осталось 534 лесника. Средняя зарплата в лесничествах составляет 2960 гривен. В ряде из них работники из-за отсутствия финансирования длительное время находятся в отпуске за свой счет. Люди вынуждены работать кто на полставки, кто неполный рабочий день. В начале апреля лесники Херсонщины участвовали в акции протеста у здания Кабинета министров в Киеве, где заявляли, что нет у них сил терпеть голодное существование. Однако киевские чиновники так и не предприняли никаких мер для улучшения ситуации.

Предвестник экологической беды

– В этом году тушить 374 пожара в лесах нам удавалось только за счет помощи облгосадминистрации, которая выделила более 800 тысяч гривен из резервного фонда на горючее для пожарных машин, – говорит Мария Глод. – Но ненормально все время выживать с протянутой рукой. К сожалению, государство не отреагировало должным образом на наши пре­дыдущие акции протеста. А принятая Кабмином «Стратегия реформирования лесного хозяйства до 2022 года» является планом не развития, а разрухи и уничтожения лесного дела. Ведь эта странная стратегия предусматривает передачу функций управления отраслью от государства некоему единому предприятию с «реорганизацией и оптимизацией» лесхозов. Поскольку акции протеста против этих планов столичных чиновников прошли и в других регионах Украины, то становится понятным, что провальная стратегия не устраивает работников лесной отрасли.

Вышедший к митингующим заместитель губернатора Александр Адамчик заявил, что работники облгосадминистрации понимают всю важность лесов для региона, но, к сожалению, областной бюджет не выполняется, и средств в нем на программу «Леса Херсонщины» попросту нет. Адамчик принял требования протестующих для передачи их правительству. Работники лесных хозяйств Херсонской области требуют вернуть им государственное финансирование, поскольку деловой древесины в регионе нет, а также заявляют, что поддерживают курс на реформирование лесной отрасли. Но реформа должна происходить взвешенно. Херсонцы готовы участвовать в обсуждении перемен и требуют, чтобы их предложения были учтены.

… В начале июня в Голопристанском районе уже появлялось торнадо – серьезный предвестник экологической беды. Мощный песчаный вихрь сорвал тогда крышу дома в Новой Збурьевке и разрушил в поле старый колхозный ток. Из-за того, что лесные площади на Херсонщине начали в последнее время сокращаться, буйным ветрам теперь есть где разгуляться.



Херсонская область.