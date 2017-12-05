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05.12.2017 А табачок врозь

ЕСЛИ «официальная Москва» все страны, даже злейших врагов, называет партнерами, то для Киева враг один – партнер на востоке, все, кто позападнее, – друзья и благодетели. А Польша, та вообще роднее собственной матери. Порой по вине этих «родичей» появляется такая головная боль, что только гильотина и поможет. Не будем вспоминать о том, как любят поляки Бандеру и УПА. А теперь вот польская государственная казна вдруг заимела зуб на запорожский автомобилестроительный завод. Дескать, он уклоняется от «супружеских обязанностей», а если казенным языком, то его обвиняют в невыполнении своих обязательств.

Как сообщила газета Rzeczpospo­lita с ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Польши Сильвию Хайнрыч, Польша потребовала от украинского ПАО «Запорожский автомобильный завод» (ЗАЗ), входящего в корпорацию «Укравто», ни много ни мало около 250 миллионов злотых (свыше 70 миллионов долларов по текущему курсу). Требование связано с невыполнением обязательств, взятых при покупке в 2005 году государственного пакета акций польского автомобилестроительном завода FSO (Варшава).

Газета напомнила, что активно сотрудничавший к тому времени с польским предприятием ЗАЗ приобрел у государства за 100 злотых 19,9 процента его акций, которые давали 84,31 процента голосов на собрании акционеров. Украинский инвестор выкупил большую часть долгов FSO и подписал с Польшей пятилетний инвестиционный план с обязательствами продолжать производственную деятельность, поддерживать занятость (2,2 тысячи человек) и увеличивать производство, включая запуск новой модели.

Rzeczpospolita констатирует, что компания FSO продолжает существовать, но… прекратила выпуск автомобилей минимум шесть лет назад. Инвестору не удалось сохранить производство автомобилей и рабочие места. В публикации отмечается, что дело против ЗАЗа ждет слушаний в Окружном суде в Варшаве, но одновременно в суде есть и встречный иск украинского инвестора, а даты слушаний еще не определены.

В ответ последовало заявление адвоката украинского предприятия Адама Зверзиньски: «ЗАЗ выполнил все свои обязательства по соглашению о приватизации, что подтверждено независимым аудитором, и не несет никакой ответственности перед госказной». По его словам, ЗАЗ выполнил свои обязательства, несмотря на неблагоприятное решение Европейской комиссии об ограничении производства на FSO. Адвокат напомнил, что это второй иск польского ведомства в связи с приватизацией FSO: в первый раз ответчиком было само варшавское предприятие, однако Окружной суд Варшавы в конце 2015 года отклонил иск.

А начиналось все очень даже симпатично и оптимистично. Соглашение о покупке ЗАЗом госпакета акций FSO было подписано в конце июня 2005 года на ежегодном экономическом форуме «Украина – Польша» в городе Гдыне в присутствии президентов Украины Виктора Ющенко и Польши Александра Квасьневского. В этот же день корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, Донецк) заключила с польской стороной договор купли-продажи металлургического комбината Huta Czestochowa (Польша).

«Подписание двух договоров (по Huta Czestochowa с ИСД и FSO с АвтоЗАЗом – ИФ) свидетельствует о том, что Украина инвестирует в западные страны и становится важным инвестором для Польши, что в свою очередь подтверждает ее желание интегрироваться в ЕС», – подчеркнул тогда Квасьневский.

Daewoo-FSO был рассчитан на производство 200 тысяч автомобилей в год и выпускал модели Dae­woo Matiz и Lanos. После банкротства Daewoo объемы производства завода резко сократились. Завод к моменту покупки его украинским инвестором выпускал комплектующие для автомобилей Daewoo, более 80 процентов которых поставлялось на ЗАЗ. Собственность польского завода находилась в залоге у украинского партнера, и Укравто выкупила долги FSO у банков на сумму около 200 миллионов долларов.

Как рассказывал тогда почетный президент корпорации «Укравто» Тариел Васадзе, поскольку Daewoo была владельцем 80 процентов акций польского завода и утратила свои права в силу банкротства в 2000 году, польская сторона, владея 20 процентами акций имеет 100 процентов голосов, и после заключения договора польский завод будет в залоге и в управлении у инвестора.

Но что могли спросить поляки с очередного трепыхающегося на грани банкротства инвестора? Вопрос риторический.

А сейчас появляется информация, что «ЗАЗ методом полномасштабного производства выпускает автомобили моделей Lanos, Sens, Lanos-фургон, Forzа, Vida, грузовые автомобили и автобусы на шасси и с агрегатами индийской ТАТА». А если еще и сравнить показатели в январе–сентябре этого года, когда ЗАЗ выпустил 1012 авто (649 легковых, 344 грузовых и 19 автобусов), с четырьмя единицами, выпущенными за девять месяцев 2016 года, то тогда действительно прогресс весьма впечатляющий! Для нас любое шевеление на дне уже плюс! А тут рост сразу в 253 раза!

Вот и решили поляки: значит, пришла пора свою долю потребовать! Без обид, по-родственному.



По сообщениям информагентств.

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