05.12.2017

Выставки

В Шоколадном домике, филиале Национальной галереи Украины (так теперь именуется Национальный музей русского искусства), открылась ретроспективная выставка живописи и графики народного художника Украины, одного из выдающихся представителей закарпатской школы живописи Золтана Мички (1949–2017). На открытии присутствовали родственники живописца и представители Посольства Венгрии в Украине.

Выставка демонстрирует художественно-образную, композиционную, содержательную и стилистическую эволюцию на протяжении более сорокалетней деятельности творчества живописца и графика. Представлены наиболее известные его работы.

Кажется, что сама природа Закарпатья, словно опытный наставник, формировала художественный вкус и колористические предпочтения Золтана Мички. Художник признавался, что в природе этого края присутствует аура, которая просто заставляет творить.

По мнению искусствоведов, закарпатскую школу живописи отличает гуманизм и идеалистичность, замешанные на фольклоре. Кроме того, для нее свойственно особое ощущение цвета. В этом легко убедиться, рассматривая картины Мички. В его пейзажах преобладают мягкие, дымчатые, пастельные тона, вызывая у зрителя светлое, элегическое настроение.

– Я долго пыталась определить основные качества работ папы, – рассказывает дочь художника Юлия. – И пришла к выводу, что они очень теплые, добрые, душевные, очень похожие на самого отца, который в жизни был простым и крайне демократичным. Социальный статус любого человека, с которым он общался, никогда не имел для него какого-либо значения. Со всеми он был учтив, вежлив и искренен.

Золтан Мичка коренной мукачевец в четвертом поколении, в крови которого текла чешская и венгерская кровь. Не случайно активное участие в организации выставки приняло венгерское посольство.

– Мы считали и считаем Золтана Мичку своим, – говорит посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень. – Рады участвовать в организации его выставки, которая во всей красе демонстрирует неповторимость и очарование одного из лучших представителей закарпатской школы живописи, продолжателя дела ее основоположников Эрдели и Бокшая.

Золтана Мичку называют не просто художником, но и философом. Многие его работы отличают аллегорически-метафорические образы и ассоциативная символика.

Одна из картин художника называется «Неоконченный разговор». На переднем плане стул. На углу спинки шляпа, возле стула трость. Человек, сидевший на стуле, должно быть, ненадолго отлучился и скоро вернется. Разговор не окончен. Он продолжится, так же как продолжает его Золтан Мичка с поклонниками искусства.

Выставку можно посетить до 10 декабря.