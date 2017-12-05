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Выпуск № 139 от 05 декабря 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Неоконченный разговор

Неоконченный разговор
05.12.2017

Выставки

В Шоколадном домике, филиале Национальной галереи Украины (так теперь именуется Национальный музей русского искусства), открылась ретроспективная выставка живописи и графики народного художника Украины, одного из выдающихся представителей закарпатской школы живописи  Золтана Мички (1949–2017). На открытии присутствовали родственники живописца и представители Посольства Венгрии в Украине. 
Выставка демонстрирует художественно-образную, композиционную, содержательную и стилистическую эволюцию на протяжении более сорокалетней деятельности творчества живописца и графика. Представлены наиболее известные его работы. 
Кажется, что сама природа Закарпатья, словно опытный наставник, формировала художественный вкус и колористические предпочтения Золтана Мички. Художник признавался, что в природе этого края присутствует аура, которая просто заставляет творить.
По мнению искусствоведов, закарпатскую школу живописи отличает гуманизм и идеалистичность, замешанные на фольклоре. Кроме того, для нее свойственно особое ощущение цвета. В этом легко убедиться, рассматривая картины Мички. В его пейзажах  преобладают мягкие, дымчатые, пастельные тона, вызывая у зрителя светлое, элегическое настроение.
– Я долго пыталась определить основные качества работ папы, – рассказывает дочь художника Юлия. – И пришла к выводу, что они очень теплые, добрые, душевные, очень похожие на самого отца, который в жизни был простым и крайне демократичным. Социальный статус любого человека, с которым он общался, никогда не имел для него какого-либо значения. Со всеми он был учтив, вежлив и искренен.
Золтан Мичка коренной мукачевец в четвертом поколении, в крови которого текла чешская и венгерская кровь. Не случайно активное участие в организации выставки приняло венгерское посольство.
– Мы считали и считаем  Золтана Мичку своим, – говорит посол Венгрии в Украине  Эрно Кешкень. –  Рады участвовать в организации его выставки, которая во всей красе демонстрирует неповторимость и очарование одного из лучших представителей  закарпатской школы живописи, продолжателя дела ее основоположников Эрдели и Бокшая.
Золтана Мичку называют не просто художником, но и философом. Многие его работы отличают аллегорически-метафорические образы и ассоциативная символика.
Одна из картин художника называется «Неоконченный разговор». На переднем плане стул. На углу спинки шляпа, возле стула трость. Человек, сидевший на стуле, должно быть, ненадолго отлучился и скоро вернется. Разговор не окончен. Он продолжится, так же как продолжает его Золтан Мичка с поклонниками искусства.
Выставку можно посетить до 10 декабря.

 

Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
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