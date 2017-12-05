сегодня: 06 декабря, среда
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 139 от 05 декабря 2017 г.
 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Акценты дня



Архив

  « Декабрь 2017 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Фортели жребия

05.12.2017

Чемпионат мира-2018    

Первого декабря в Москве в зале Государственного Кремлевского дворца состоялось наиболее ожидаемое событие, подытоживающее нынешний футбольный год: 32 сборные, вышедшие в финальную стадию чемпионата мира-2018, узнали, с кем им придется бороться на стадии группового раунда за выход в плей-офф. Также стали известен календарь чемпионата, сетка турнира и места проведения матчей.

Жеребьевку проводил экс-форвард сборной Англии, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-1986 Гари Линекер на пару с секс-символом российской спортивной журналистки Марией Командной. Интересно, что за два дня до жеребьевки иранские болельщики попросили Командную быть менее сексуальной. В противном случае трансляцию жеребьевки прервало бы иранское телевидение, как это уже случалось на жеребьевках чемпионатов мира 2006 и 2014 годов.
Гостями церемонии стали известные футболисты Никита Симонян, Лотар Матеус, Петер Шмейхель, Самюэль Это’О, Диего Форлан, Диего Марадона, Лоран Блан, Кафу, Карлес Пуйоль, Фабио Каннаваро и Гордон Бэнкс.
По условиям процедуры жеребьевки в одну группу не могли попасть сборные, представляющие одну и ту же конфедерацию – за исключением одного континента. Представительство УЕФА (14 команд) превышало число групп (восемь). Спасибо хоть, что в одной группе не могли оказаться три европейские команды.
Впрочем, это исключение из правил позволило Фортуне немного порезвиться. Наверно, ради шутки, она свела воедино соседей, чемпионов последних Евро: 2016 – Португалию и 2008, 2012 – Испанию.
Еще коварнее жребий обошелся с соперниками Украины на отборочной стадии ЧМ-2018 сборными Исландии и Хорватии, предложив им вновь побороться за выход в плей-офф. Причем их соперником оказался чемпион мира 1978 и 1986 годов – сборная Аргентины. Впрочем, это было бы не столь опасно, если бы в составе южно­американцев не было Лионеля Месси. А он, когда в ударе, способен фактически в одиночку привести команду к медалям, как это было в 2014 году в Бразилии. Тогда аргентинцы стали серебряными призерами Мундиаля.
Интересно также отметить, что из 32 команд на Мундиале будут два абсолютных дебютанта: сборная Панамы и сборная самой малонаселенной страны в истории чемпионатов мира – Исландии.
Составы групп:
Группа «А»: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
Группа «В»: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа «С»: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа «D»: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа «E»: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа «F»: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа «G»: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа «H»: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Откроется чемпионат 14 июня матчем в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Полное расписание матчей групповой стадии будет опубликовано позже.

 

Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Создание сайта Limenet