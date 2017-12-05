Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Фортели жребия

05.12.2017 Чемпионат мира-2018 Первого декабря в Москве в зале Государственного Кремлевского дворца состоялось наиболее ожидаемое событие, подытоживающее нынешний футбольный год: 32 сборные, вышедшие в финальную стадию чемпионата мира-2018, узнали, с кем им придется бороться на стадии группового раунда за выход в плей-офф. Также стали известен календарь чемпионата, сетка турнира и места проведения матчей. Жеребьевку проводил экс-форвард сборной Англии, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-1986 Гари Линекер на пару с секс-символом российской спортивной журналистки Марией Командной. Интересно, что за два дня до жеребьевки иранские болельщики попросили Командную быть менее сексуальной. В противном случае трансляцию жеребьевки прервало бы иранское телевидение, как это уже случалось на жеребьевках чемпионатов мира 2006 и 2014 годов.

Гостями церемонии стали известные футболисты Никита Симонян, Лотар Матеус, Петер Шмейхель, Самюэль Это’О, Диего Форлан, Диего Марадона, Лоран Блан, Кафу, Карлес Пуйоль, Фабио Каннаваро и Гордон Бэнкс.

По условиям процедуры жеребьевки в одну группу не могли попасть сборные, представляющие одну и ту же конфедерацию – за исключением одного континента. Представительство УЕФА (14 команд) превышало число групп (восемь). Спасибо хоть, что в одной группе не могли оказаться три европейские команды.

Впрочем, это исключение из правил позволило Фортуне немного порезвиться. Наверно, ради шутки, она свела воедино соседей, чемпионов последних Евро: 2016 – Португалию и 2008, 2012 – Испанию.

Еще коварнее жребий обошелся с соперниками Украины на отборочной стадии ЧМ-2018 сборными Исландии и Хорватии, предложив им вновь побороться за выход в плей-офф. Причем их соперником оказался чемпион мира 1978 и 1986 годов – сборная Аргентины. Впрочем, это было бы не столь опасно, если бы в составе южно­американцев не было Лионеля Месси. А он, когда в ударе, способен фактически в одиночку привести команду к медалям, как это было в 2014 году в Бразилии. Тогда аргентинцы стали серебряными призерами Мундиаля.

Интересно также отметить, что из 32 команд на Мундиале будут два абсолютных дебютанта: сборная Панамы и сборная самой малонаселенной страны в истории чемпионатов мира – Исландии.

Составы групп:

Группа «А»: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа «В»: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа «С»: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа «D»: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа «E»: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа «F»: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа «G»: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа «H»: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Откроется чемпионат 14 июня матчем в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Полное расписание матчей групповой стадии будет опубликовано позже.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия