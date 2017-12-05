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Выпуск № 139 от 05 декабря 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Культурный кадр

Культурный кадр
05.12.2017
В столичной галерее ART-14 проходит выставка Indigoterra известного львовского фотохудожника Михаила Французова. Это новый проект автора, который был создан в последние годы после длительного перерыва в творчестве.

Экспериментальная серия его фотографий подчеркивает контраст между естественным и искусственным, указывая зрителю на вторжение в окружающую среду техногенных стихий. В дополнение к этому автор расставляет лаконичные, но очень эффектные цветовые акценты на своих работах – так называемые химические цвета, вызывающие тревогу у зрителя.
Его яркий анилиновый цвет придает снимкам разные роли: работает как камертон, задает ритм и смысл, оживляет и расцвечивает собой действительность. Фотографии Михаила можно рассматривать как своеобразный репортаж, но перенасыщенный красноречивыми знаками.
Михаилу Французову 61 год. Фотографией увлекся с раннего детства, а первым его учителем был отец – тоже Михаил – Французов-старший.
Образование будущий фотомастер получил на факультете архитектуры Львовской политехники, затем на операторском отделении кинофакультета Театрального института имени Карпенко-Карого.
Творчество Михаила Французова начиналось в 1970 годах после публикации пейзажей и натюрмортов в журнале «Советское фото». Даже первые снимки были нетипичной фотоэстетикой того времени.
Намного позже, уже в 1990-х, благодаря постоянным выставкам зрителям стало известно и другое направление творчества Французова. Условно его можно было бы назвать метафизическим. В нем усилен элемент тайны, драматичности, беспокойства. Из простых вещей – портретов, элементов архитектуры, натюрмортов – выглядывает некая тайна мирового масштаба.

 

Автор: Геннадий НАЗАРОВ
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