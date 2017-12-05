05.12.2017

Премьер-лига

Капризы декабрьской погоды доставили немало проблем половине участников 18-го тура Премьер-лиги.

Больше всего пострадали «Карпаты» и «Олимпик», которые встречались во Львове. По-взрослому серьезный снегопад укрыл поле толстым ковром, в котором вязли ноги. И все усилия работников стадиона очистить хотя бы линии поля оказались напрасными. Это вынудило арбитра матча Катерину Монзуль совместно с официальными лицами принять решение не продолжать игру.

Впрочем, болельщики, пришедшие на стадион, удовольствие от футбольного шоу получили. Команды до перерыва успели обменяться голами, а потом фанаты слепили снеговика и радостно фотографировались рядом с ним. Поскольку метеорологи не предвещали улучшения погоды, матч нельзя было перенести на следующий день.

А вот президент «Олимпика» Владислав Гельзин по-другому объяснил ситуацию вокруг матча:

– Мы согласились доиграть второй тайм. Быстро нашли отель, покормили ребят, написали письма УПЛ. Наш директор Антонов и вице-президент «Карпат» Смалийчук обо всем договорились и пожали руки, что было зафиксировано на камеру. Что произошло потом – мы не понимаем.

Прошло пару часов – стали поступать звонки, что завтра матча не будет по вине «Карпат», так как они не могут подготовить поле. ФК «Карпаты» заранее знал о прогнозе погоды еще за несколько дней до того, поэтому предложил нам для тренировок искусственное поле. Мы согласились, но в итоге потренировались на настоящем поле со снегом, примерно таком, какое было в первом тайме.

В итоге «Карпаты» сказали, что не могут подготовить поле на завтра для доигровки, потому что не включили подогрев. Мы в тот же вечер получили письмо от Премьер-лиги, что матч не состоится. Я этого не понимаю. Это же не цирк. Мы день будем добираться по такой погоде домой, пропускаем тренировочный процесс. Непонятно, что происходит. Наши действия – пускай разбираются УПЛ, ФФУ по какой причине не был включен подогрев. Для чего он тогда на этом стадионе, если его не включают?

Теперь новую дату поединка установят в Киеве.

А вот в Полтаве природа сыграла другую шутку, укутав на сей раз поле плотным туманом. Как в таких условиях игроки узнавали друг друга, для меня остается загадкой. Наиболее успешно с ролью ежиков в тумане справились хозяева.

И в Киеве погода не поленилась превратить принципиальный (по известным причинам) поединок между «Динамо» и «Мариуполем» в некое аквашоу. Проливной дождь очень скоро превратил газон в рисовые чеки. Однако это не охладило пыл хозяев. Как потом выяснилось, этому способствовало напутствие президента «Динамо» Игоря Суркиса.

– Скажу откровенно, я попросил забивать как можно больше. Произошла определенная сатисфакция. На протяжении четырех месяцев нас уничтожали шаржами. А теперь загнали собаку в будку, – признался он в послематчевом интервью программе «Профутбол».

Киевляне с первых же минут повели осаду ворот гостей и… на 27-й минуте пропустили контр­атаку соперника. Конечно, в голе Болбата прежде всего виноваты защитники, оставившие его в гордом одиночестве в своей штрафной.

Впрочем, этот гол еще больше раззадорил динамовцев, и уже через минуту Гармаш, которого я считаю лучшим игроком этого матча, сравнял счет. А перед перерывом Денис отдал отличную передачу на Цыганкова.

Во втором тайме игра поначалу шла с переменным успехом. Но на 69-й минуте Яворский заработал свой второй «горчичник» и покинул поле. Кстати, в первом тайме после его подката получил травму Мбокани, который на

39-й минуте был вынужден покинуть поле.

Его заменил Мораес, ставший вторым героем поединка. После удаления Яворского он оформил дубль, а завершил разгром мариупольцев еще один вышедший на замену игрок – Гонсалес.

Результаты матчей 18-го тура

«Черноморец» – «Заря» 1:1

(Хобленко / Сваток),

«Шахтер» – «Верес» 2:0

(Марлос, с пенальти; Феррейра),

«Зирка» – «Сталь» 1:0 (Цюпа),

«Карпаты» – «Олимпик» матч прерван,

«Ворскла» – «Александрия» 3:1

(Кулач; Коломоец; Кобахидзе / Гитченко),

«Динамо» – «Мариуполь» 5:1

(Гармаш; Цыганков, Мораес-2, Гонсалес / Болбат).

Расписание матчей 19-го тура

9 декабря

«Мариуполь» – «Сталь» 14:00

«Черноморец» – «Зирка» 14:00

«Верес» – «Карпаты» 14:00

«Олимпик» –

«Черноморец» 17:00



10 декабря

«Александрия» – «Динамо» 14:00

«Заря» – «Шахтер» 19:30