Автор: Владимир КРЕЩУК.
Премьеры
С большим успехом в Одесском национальном театре оперы и балета проходят премьерные показы оперы Джузеппе Верди «Набукко».
Профессионалы хотят объединиться
–В спокойные времена эта опера не имела успеха, – говорит режиссер-постановщик спектакля, генеральный директор-художественный руководитель Львовской национальной оперы Василий Вовкун. — Но сегодня, когда в воздухе разлито предчувствие мирового катаклизма, она звучит предостережением. Почти каждый день нас предупреждают о приближении к Земле опасных астероидов. Ученые ищут жизнь вне Земли на ближайших планетах. Джузеппе Верди в 1841 году в опере «Набукко» передавал современникам и будущим поколениям тревогу и переживания за Храм земной перед кошмаром грядущего, чувствуя дрожь, охватившую Европу перед 1848 годом.
Как вы уже поняли, этот спектакль, несущий отпечаток современности, еще и объединяет профессионалов из Одессы и Львова. Декорации к «Набукко» создавал сценограф Львовской оперы, народный художник Украины Тадей Рындзак. Работа над «Набукко» привела его создателей к мысли организовать ассоциацию национальных оперных театров Украины. Их у нас пять: в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре. Идея получила поддержку во всех пяти коллективах. Ведь создание ассоциации позволит активнее обмениваться специалистами, создавать совместные проекты, улучшать репертуар и увеличивать количество гастролей в Украине.
Из одесских специалистов над оперой работали главный дирижер театра, народный артист Республики Молдова Александру Самоилэ, художник по костюмам Сергей Васильев, главный хормейстер театра, заслуженный деятель искусств Украины Леонид Бутенко, хореограф Янина Киселева. Набукко — сокращенная итальянская интерпретация имени вавилонского царя Навуходоносора II, который, ведя завоевательные войны в VI веке до нашей эры, взял Иудею, разрушив ее первый Храм.
«Лети, мысль, на золотых крыльях»
Одесская постановка показала, что не случайно критики называли «Набукко» драмой для хора. Большое количество ансамблей и хоров обеспечивают плавную смену мизансцен. И, конечно, поражает величественная и простая музыка, рвущаяся из души хора пленных иудеев Va, pensiero, sull’ali dorate — «Лети, мысль, на золотых крыльях». Отметим, что опера идет на языке оригинала. Еврейские изгнанники плачут в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном первом Храме. «Эта музыка как предвестник катастроф, но в то же самое время как символ соборности нации, – отмечает Леонид Бутенко. – Ведь финал спектакля — защита Храма, но не только как символа религии, а как объединяющей силы и культурной цивилизации. Эту оперу часто называют статичной и даже оперой-реквиемом, но на самом деле она очень жизнеутверждающая».
Исполнитель роли Набукко заслуженный артист Украины Виктор Митюшкин вначале представляет нам вавилонского царя человеком, зомбированным властью, олицетворяющим зло, который даже провозглашает: Non son piu re, son dio! – «Я больше не царь! Я Бог!» Его герой проходит трудный путь раскаяния, перелома мировоззрения и вероисповедания. Одной из движущих пружин сценического действа является любовный треугольник, в который входят законная дочь вавилонского царя Фенена (заслуженная артистка Украины Татьяна Спасская), незаконнорожденная Абигаель (Анна Литвинова) и Измаил, племянник правителя Иерусалима (заслуженный артист Украины Владислав Горай).
Не допустить вселенской катастрофы
Фенена и Измаил любят друг друга, а Абигаель, видя такой поворот, начинает их обоих ненавидеть и мстить. Между тем вавилонскому войску, имевшему численное превосходство, совсем не просто преодолеть сопротивление иудеев, которые захватили в заложницы Фенену. Но Измаил освобождает ее из плена и возвращает отцу. Народ Иерусалима проклинает Измаила как предателя и за любовь, и за освобождение Фенены. Конечно, сюжет оперы отличается немалым вымыслом, но он верно отражает историю народа Иудеи, пострадавшего от Навуходоносора, но не сломившегося и сохранившего себя в веках. Из поколения в поколение эти люди бережно передавали друг другу учение Торы – Великой Книги, ниспосланной Богом. И всевозможные запреты, угнетение, погромы, даже физическое уничтожение – все это оказалось бессильным против воли и желания сохранить свою веру.
На встрече с журналистами Василий Вовкун заявил, что Земля представляется ему маковым зернышком в космическом пространстве. Она постоянно под угрозой столкновения с астероидами. Эту мысль передает панно задника сцены, на котором изображены камни, падающие с неба, выбитые на древнееврейском языке фразы из Торы и лики тех, кто оберегал и молился за земной Храм. А ключевое событие сюжета – разрушение храма
Иерусалимского приравнено ко вселенской катастрофе: в этот момент висящий над сценой сверкающий земной шар распадается на две полусферы.
– Фабула оперы, герои, чьи взаимоотношения выписаны с тонким и обостренным понимаем психологии людей разных культур и устремлений — от созидания к полному разрушению, – отмечет директор Одесской оперы Надежда Бабич, – актуальны именно сегодня, когда в мире витает дух возможной третьей Мировой войны. Ведь не случайно Джузеппе Верди, которого после создания «Набукко» стали называть маэстро революции, считал свое произведение символом восстановления надежды и справедливости во время наивысшего накала страстей и человеческих тревог. Мы намерены вывезти «Набукко» на гастроли по Украине и за рубежом.
Одесса.