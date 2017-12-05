05.12.2017

Премьеры

С большим успехом в Одесском национальном театре оперы и балета проходят премьерные показы оперы Джузеппе Верди «Набукко».

Профессионалы хотят объединиться

–В спокойные времена эта опера не имела успеха, – говорит режиссер-постановщик спектакля, генеральный директор-художественный руководитель Львовской национальной оперы Василий Вовкун. — Но сегодня, когда в воздухе разлито предчувствие мирового катаклизма, она звучит предостережением. Почти каждый день нас предупреждают о приближении к Земле опасных астероидов. Ученые ищут жизнь вне Земли на ближайших планетах. Джузеппе Верди в 1841 году в опере «Набукко» передавал современникам и будущим поколениям тревогу и переживания за Храм земной перед кошмаром грядущего, чувствуя дрожь, охватившую Европу перед 1848 годом.

Как вы уже поняли, этот спектакль, несущий отпечаток современности, еще и объединяет профессионалов из Одессы и Львова. Декорации к «Набукко» создавал сценограф Львовской оперы, народный художник Украины Тадей Рындзак. Работа над «Набукко» привела его со­здателей к мысли организовать ассоциацию национальных оперных театров Укра­ины. Их у нас пять: в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре. Идея получила поддержку во всех пяти коллективах. Ведь создание ассоциации позволит активнее обмениваться специалистами, создавать совместные проекты, улучшать репертуар и увеличивать количество гастролей в Украине.

Из одесских специалистов над оперой работали главный дирижер театра, народный артист Республики Молдова Александру Самоилэ, художник по костюмам Сергей Васильев, главный хормейстер театра, заслуженный де­ятель искусств Украины Леонид Бутенко, хореограф Янина Киселева. Набукко — сокращенная итальянская интерпретация имени вавилонского царя Навуходоносора II, который, ведя завоевательные войны в VI веке до нашей эры, взял Иудею, разрушив ее первый Храм.

«Лети, мысль, на золотых крыльях»

Одесская постановка показала, что не случайно критики называли «Набукко» драмой для хора. Большое количество ансамблей и хоров обеспечивают плавную смену мизансцен. И, конечно, поражает величественная и простая музыка, рвущаяся из души хора пленных иудеев Va, pensiero, sull’ali dorate — «Лети, мысль, на золотых крыльях». Отметим, что опера идет на языке оригинала. Еврейские изгнанники плачут в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном первом Храме. «Эта музыка как предвестник катастроф, но в то же самое время как символ соборности нации, – отмечает Леонид Бутенко. – Ведь финал спектакля — защита Храма, но не только как символа религии, а как объединя­ющей силы и культурной цивилизации. Эту оперу часто называют статичной и даже оперой-реквиемом, но на самом деле она очень жизнеутверждающая».

Исполнитель роли Набукко заслуженный артист Украины Виктор Митюшкин вначале представляет нам вавилонского царя человеком, зомбированным вла­стью, олицетворяющим зло, который даже провозглашает: Non son piu re, son dio! – «Я больше не царь! Я Бог!» Его герой проходит трудный путь раскаяния, перелома мировоззрения и вероисповедания. Одной из движущих пружин сценического действа является любовный треугольник, в который входят законная дочь вавилонского царя Фенена (заслуженная артистка Украины Татьяна Спасская), незаконнорожденная Абигаель (Анна Литвинова) и Измаил, племянник правителя Иерусалима (заслуженный артист Украины Владислав Горай).

Не допустить вселенской катастрофы

Фенена и Измаил любят друг друга, а Абигаель, видя такой поворот, начинает их обоих ненавидеть и мстить. Между тем вавилонскому войску, имевшему численное превосходство, совсем не просто преодолеть сопротивление иудеев, которые захватили в заложницы Фенену. Но Измаил освобождает ее из плена и возвращает отцу. Народ Иерусалима проклинает Измаила как предателя и за любовь, и за освобождение Фенены. Конечно, сюжет оперы отличается немалым вымыслом, но он верно отражает историю народа Иудеи, пострадавшего от Навуходоносора, но не сломившегося и сохранившего себя в веках. Из поколения в поколение эти люди бережно передавали друг другу учение Торы – Великой Книги, ниспосланной Богом. И всевозможные запреты, угнетение, погромы, даже физическое уничтожение – все это оказалось бессильным против воли и желания сохранить свою веру.

На встрече с журналистами Василий Вовкун заявил, что Земля представляется ему маковым зернышком в космическом пространстве. Она постоянно под угрозой столкновения с астероидами. Эту мысль передает панно задника сцены, на котором изображены камни, падающие с неба, выбитые на древнееврейском языке фразы из Торы и лики тех, кто оберегал и молился за земной Храм. А ключевое событие сюжета – разрушение храма

Иерусалимского приравнено ко вселенской катастрофе: в этот момент висящий над сценой сверкающий земной шар распадается на две полусферы.

– Фабула оперы, герои, чьи взаимоотношения выписаны с тонким и обостренным понимаем психологии людей разных культур и устремлений — от созидания к полному разрушению, – отмечет директор Одесской оперы Надежда Бабич, – актуальны именно сегодня, когда в мире витает дух возможной третьей Мировой войны. Ведь не случайно Джузеппе Верди, которого после создания «Набукко» стали называть маэстро революции, считал свое произведение символом восстановления надежды и справедливости во время наивысшего накала страстей и человеческих тревог. Мы намерены вывезти «Набукко» на гастроли по Украине и за рубежом.



Одесса.