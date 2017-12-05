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05.12.2017 Советы юриста



Ежегодно количество автомобилей в Украине увеличивается на 200 тысяч, что создает немало проблем в обществе. Письма на автомобильную тему комментирует юрист Александр ТОЛОКНЯНКА.

«В этом году я стала мамой, в коляске каждый день вывожу сынишку на прогулку. Да вот беда, возле нашего подъезда весь тротуар заставлен автомобилями, с коляской порой и не проедешь. Имеют ли право владельцы машин ставить свои авто на тротуаре?»

Антонина. Киевская область.



–Уважаемая Антонина! Правилами дорожного движения владельцам легковых автомобилей и мотоциклов разрешено ставить свои транспортные средства на тротуарах, оставляя для прохода пешеходов не менее двух метров тротуара. Но, к сожалению, владельцы транспортных средств нередко нарушают это правило, создавая неудобства для пешеходов. В таких ситуациях можно звонить в горсовет, в полицию, вызывать журналистов, чтобы те сфотографировали авто нарушителя и разместили фото в Интернете. Оставленный владельцем автомобиль, который создает особые неудобства для движения, мешая другим гражданам, полиция имеет право принудительно отвезти на штрафплощадку. Владелец такой машины будет оштрафован.



«Вела я ребят из моего класса в музей. Подошли к пешеходному переходу. В метре от зебры стоял огромный джип. За рулем сидел мужчина в темных очках. Я попросила его отъехать от зебры, он нахамил мне. Пришлось с особыми предосторожностями переходить по зебре, так как из-за машины видимость была ограничена...»

Нина Геннадиевна. Херсон.



–Уважаемая Нина Геннадиевна! Водитель джипа грубо нарушил правила дорожного движения: ближе 10 метров возле зебры с двух сторон стоянка авто запрещена. Надо было записать номер авто, сфотографировать машину на мобильный телефон и написать заявление в полицию, предъявив фото в качестве доказательства.



«На работу добираюсь автобусом. Рядом с автобусной остановкой паркуются автомобили, затрудняя подъезд автобуса и посадку пассажиров. Неужели нельзя перенести парковку дальше от остановки?»

Михаил Сергеевич.

Киев.



–Уважаемый Михаил Сергеевич! Правилами запрещается водителю легкового автомобиля или мотоциклисту останавливаться ближе 30 метров от остановки общественного транспорта. Но это правило часто нарушают, что создает массу неудобств для пассажиров и водителей. Из-за этого возникают аварийные ситуации, которые нередко заканчиваются трагически. Звоните в полицию, увидев подобное нарушение!

«Моя жена больна, страдает от бессонницы. Рядом с нашим домом дорога, по ней все время двигаются автомобили, у многих из них двигатели не отрегулированы, очень сильно шумят. Рев такой, что стекла в квартире дрожат. Скажите, есть ли законы, регламентирующие уровень шумов автомобильных двигателей? Кто-то эту проблему контролирует?»

Сергей Сергеевич Шамрыло.



–Уважаемый Сергей Сергеевич! Согласно стандартам эксплуатационных требований безопасности технического состояния транспортных средств, уровень внешнего шума автомобильного двигателя не должен превышать 10 децибелл. При добросовестном техосмотре автомобиля проблема завышенного шума двигателя устраняется. Но после отмены обязательных техосмотров эту проблему переложили на плечи самих владельцев авто, которые отвечают за техническое состояние своего транспортного средства. Из-за низкой правовой культуры, а также из-за недостатка денег (техосмотры обходятся дорого) некоторые водители выезжают в путь на неисправных авто. Такие машины представляют угрозу жизням и здоровью людей. Но есть надежда, что проблема будет решена. С сентября нынешнего года запущен проект Дорожной полиции Украины. Новое полицейское подразделение станет аналогом ГАИ. В составе Департамента патрульной полиции отобрано 2600 человек, которые будут работать на трассах международного и национального значения, а также на городских дорогах.

С появлением дорожных патрульных полицейских количество экипажей на трассах увеличится. Оформление ДТП и выезд на место происшествия будут производиться в минимальные сроки.

Автомобили дорожной патрульной полиции планируется укомплектовать средствами для контроля соблюдения скоростного режима, которые способны фиксировать превышение скорости в движении.

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