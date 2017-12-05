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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Сидеть у камина и есть шашлык

05.12.2017 Ваше здоровье Многие привычки, которые стали символами комфортной жизни, таят в себе опасность для нашего здоровья, говорит врач-онколог Ирина КОРНИЕНКО. –Ирина Аркадиевна, печальное письмо получили мы из Черкасс от Евгении Ивановны В. Ее сестра Оксана, жительница Западной Украины, 23 года отработала на химическом предприятии. «А зараз у Оксани виявили онкологічне захворювання, – пишет ее сестра.-У третини робітників її підприємства також виявили рак. Лікарі кажуть, що всьому виною якийсь бензапірен. Що це за напасть така, де вона зустрічається іще, крім шкідливих виробництв?» – спрашивает черкасская читательница.

– Бензапирен угрожает здоровью не только тех, кто работает на химических предприятиях. Это вещество, обладающее сильнейшим канцерогенным свойством, попадает в наш организм с пищей, с воздухом. Женщины, у которых на кухне газовая плита, во время приготовления пищи постоянно вдыхают бензапирен. Жители центральных районов крупных городов, рабочие вредных производств, велосипедисты, едущие по трассе с напряженным автомобильным движением, курильщики и те, кто живет и работает рядом с ними, все они вдыхают бензапирен. Он образуется всегда, когда идет процесс горения.

– Во многих кинофильмах показывают, как герой сидит с рюмкой коньяка у камина. Не так уж это и хорошо?

– Это красиво, но вредно. Не берите пример с Шерлока Холмса, который курил трубку у камина – двойной вред.Так же вредно сидеть у костра. Подсчитано, если вы 15 минут проведете с подветреной стороны костра, то есть дым будет валить не от вас, а в вашу сторону, то вдохнете столько канцерогенов, как будто час шли пешком вдоль трассы с напряженным автомобильным движением.

– Наверное, поэтому и пошла мода на электрокамины, которые создают иллюзию тепла в доме, но не выбрасывают в воздух канцерогены.

– Электрокамины не опасны для здоровья. А вот о шашлыках тем, кто хочет быть здоровыми, надо забыть. В Швеции онкологи заметили, что те, кто профессионально готовит шашлыки, в пять-шесть раз чаще болеют раком. Любители покушать шашлык в два-три раза чаще становятся пациетами онкологов. Всему виной бензапирен и другие канцерогены, которые попадают в организм человека при приготовлении шашлыка и его поедании.

– Какие продукты питания содержат бензопирен?

– Копченое мясо и рыба, консервы, колбасы, особенно дешевые, многие кондитерские изделия, в частности, шоколад и конфеты. Продукция фаст-фудов, чипсы, беляши, пирожки, сладкие напитки содержат высокие концентрации бензапирена. Даже в подсолнечном масле, особенно в нерафинированном, которое считается более полезным, бензапирен тоже нашли. У людей, которые потребляют продукты, содержащие высокий уровень бензапирена, может развиваться рак желудка, рак кишечника, рак печени.

– Письмо в тему из Сум от Ольги Шинкаренко. Она жалуется, что когда стоит у плиты, то чувствует себя плохо: женщина задыхается, голова у нее кружится, сердце болит. Плита газовая.

– Все дело в бензапирене и других канцерогенах, которые выделяются при горении газовой горелки. Химики подсчитали: чтобы сгорела одна молекула газа метана, который подается на наши кухни, должно сгореть три молекулы кислорода. То есть на кухнях с газовыми плитами в воздухе очень мало кислорода. При горении газовой горелки в воздух выделяется около 500 вредных веществ, в том числе и бензапирен.

– Что же делать хозяйкам, у которых газовые плиты?

– Если нет возможности перейти на электроплиту, установите на кухне хорошую вытяжку, постоянно проветривайте помещение, где готовите пищу. Принесите на кухню как можно больше комнатных растений, которые очистят воздух и насытят его кислородом. Подбирайте выносливые растения, пусть они будут не очень красивыми, главное, чтобы очищали воздух.

– А у вас на кухне какая плита?

– К сожалению, газовая, как и во всем доме. Но, понимая, как она опасна, мы ею не пользуемся. Для приготовления пищи купили небольшую двухконфорочную электроплитку, она у нас уже пять лет работает. Больше платим за электричество, зато на кухне у нас чистый воздух, без бензапирена.

– Дмитрий О. из Харькова пишет, что, по его наблюдениям, полные люди чаще болеют раком. Дмитрий просит объяснить, почему так происходит в организме, а также делится своей проблемой: у нашего читателя 15 килограммов лишнего веса, а согнать его он не может, потому что …очень любит покушать. Что посоветуете?

– Для полных людей выше риск заболеть раком, потому что ожирение нарушает обменные процессы в организме, ослабляет иммунитет. Особенно опасен жир, который откладывается на животе, мужчины с отвисшими «пивными» животами – наши будущие пациенты… А чтобы похудеть, надо больше двигаться и меньше кушать. Если трудно одолеть свой аппетит, приучите себя есть полезные, но невкусные отварные и сырые блюда без соли, сахара и специй: поверьте, аппетит сразу погаснет, а через месяц-другой и лишние килограммы «растают».

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