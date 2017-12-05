05.12.2017

Городской транспорт

В областном центре Слобожанщины вводится автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Она предусматривает переход от наличного расчета за бумажный проездной документ на так называемый электронный билет.

Пластик вместо бумажки

Харьков стал первым в Украине городом, где проезд в наземном электрическом транспорте будут оплачивать с помощью единого электронного билета. В каждом трамвае и троллейбусе установлены устройства для проверки документов на электронных носителях, фиксирующие оплату проезда. К этому аппарату, который называется валидатор, надо поднести чип-карту. Загорится зеленая галочка – значит пассажир внес деньги за проезд.

С нового года такую систему оплаты запустят и в метрополитене. В перспективе бесконтактную электронную пластиковую карту харьковская мэрия планирует внедрить и на городских автобусных маршрутах. Предполагается, что единым билетом для всех видов общественного транспорта ежегодно будут пользоваться более 560 миллионов пассажиров.

Продаются единые электронные билеты через специальные терминалы, устанавливаемые ныне на трамвайных и троллейбусных остановках и в вестибюлях метро. По городу их будет не менее 320 наземных и более 250 – в метрополитене.

Транспортники говорят, что автоматы по продаже платежных карт не целесообразно располагать на остановках наземного транспорта, через которые проходит незначительное число пассажиров. Граждане, входящие в трамвай или троллейбус на малолюдных остановках, имеют возможность оплатить проезд наличными, а кондуктор поднесет к валидатору служебную карту и выдаст билет.

С введением в Харькове системы единого электронного билета пассажиры льготных категорий будут ездить в трамваях, троллейбусах и метро по удостоверениям и картам льготного проезда старого образца. В дальнейшем они получат бесплатные пластиковые чип-карты. По данным мэрии, в областном центре Слобожанщины право на льготный проезд имеют около 600 тысяч человек, две трети из которых пенсионеры.

Сам себе кондуктор

О внедрении единого билета на проезд в общественном транспорте в Харькове заговорили еще пять лет назад, когда частный транспортный бизнес начал активно работать по договорам с коммунальными транспортными предприятиями на условиях государственно-частного партнерства. Его применение предусматривалось программой социально-экономического развития города на 2015 год. Однако отсутствие законодательной базы об автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте не позволяло воплотить в жизнь задуманное. Лишь с принятием в начале этого года закона о внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета в общественном транспорте харьковские транспортники активизировали работу по переходу от наличного расчета за бумажные билеты на чип-карту. По их мнению, новшество позволит оценить реальный оборот средств, а значит, и возможности обновления подвижного состава.

За внедрение электронного проездного билета в городском общественном транспорте взялись местные власти более двух десятков городов Украины. Новшество продвигают в первую очередь мегаполисы – Киев, Днепр, Одесса. Не отстают города и поменьше – Белая Церковь, Павлоград, Тростянец, Долина, Буча. Правда, везде внедрение системы единого электронного билета только на подготовительном этапе.

В столице сделано больше всего для перехода с бумажного проездного документа на пластик. Электронный билет уже запущен в метрополитене. На очереди его внедрение в наземном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях началась установка бортовых компьютеров и валидаторов. За проезд будут рассчитываться с помощью платежной бесконтактной карты, «карточкой киевлянина», мобильным приложением с QR-кодом. В Киеве электронный билет на всех видах городского транспорта планируется внедрить до апреля 2018 года.



Харьков.