05.12.2017

Міський транспорт

Влада Сум все ж таки взялася за поповнення парку громадського пасажирського транспорту автобусами великої місткості. Цього від мерії вимагали містяни.

Їзда на автомотлосі

ДНЯМИ автопарк сумського комунального підприємства «Електроавтотранс» поповнився чотирма автобусами великої місткості з низькою підлогою. Вони будуть курсувати на найбільш напружених маршрутах пасажирських перевезень обласного центру.

Цей рухомий склад придбано у рамках міської програми розвитку громадського транспорту на 2016-2018 роки. Правда, зробити це планувалося ще минулоріч. Але тоді комунальне підприємство «Електроавтотранс» купувало автобуси середньої місткості, які й до того становили основу його рухомого складу. Така техніка вже не відповідає сьогоднішнім пасажиропотокам; особливо у години пікових навантажень, коли в салонах людей набивається під зав’язку. Проблемі можуть зарадити лише транспортні засоби великої місткості.

Однак керівництво «Електроавтотрансу» не купувало такі автобуси, посилаючись на відсутність у Сумах технічної бази для їх ремонту. Та, мовляв, і значна частина міської мережі не пристосована для проїзду великогабаритного транспорту. Отож жителям обласного центру та гостям міста доводиться їздити на маршрутах «Електроавтотрансу» в тісних автобусах.

Некомфортно почуваються сумчани й на маршрутах, які обслуговують приватні перевізники. Останні використовують технічно і морально застарілі машини малого класу. В багатьох приватних маршрутках обшарпана внутрішня обшивка салону. Трапляється, що в них на ходу відвалюються колеса й двері. Унаслідок таких аварій травмуються люди. Крім того, мікроавтобуси недоступні маломобільним групам містян та громадянам із дитячими візками, оскільки їм складно долати високі східці та вузькі двері.

Громадськість міста не раз закликала владу обласного центру вжити заходів щодо осучаснення рухомого складу пасажирських перевезень у місті. На незадовільний стан автопарку в Сумах вказувала й Держпродспоживслужба. Її регіональне управління інформувало мерію, що якість і організація пасажирських перевезень у місті не відповідають вимогам сьогоднішніх стандартів життя. Воно рекомендувало владі вжити заходів задля поліпшення організації перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування. Міський голова Сум Олександр Лисенко обіцяв виправити становище, зокрема й закуповуючи нові автобуси. Але цього не ставалося.

Громада примусила владу діяти

ТОДІ громада вирішила добиватися поліпшення транспортного обслуговування шляхом тиску на владу. Містяни через своїх обранців у міській раді порушували питання про поліпшення ситуації з пасажирським транспортом. Однак воно не дістало підтримки у більшості депутатського корпусу, бо у представницькому органі міста чимале транспортне лобі, котре гальмувало обговорення невигідної йому проблеми.

Відтак активісти вирішили діяти інакше. Через соціальні мережі вони зібрали земляків на велелюдний мітинг під стінами міської ради. Учасники протестної акції вимагали від мерії закупити великі автобуси для комунального перевізника «Електроавтотранс». На їхню думку, сучасні транспортні засоби здатні поліпшити комфорт пасажирських перевезень, а ще зруйнувати диктат приватних перевізників, які постійно збільшують вартість проїзду в маршрутках.

Кожен із протестувальників подав на ім’я міського голови письмове звертання щодо поліпшення ситуації з перевезенням пасажирів у Сумах. Невдовзі мер на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив, що на закупівлю автобусів великої місткості заплановано виділити з міської скарбниці 40 мільйонів гривень. Й ось нарешті перші одиниці обіцяного нового рухомого складу вийшли на маршрути.

Розуміючи, що лише бюджетними грошима швидко осучаснити парк автобусів не вдасться, виконком Сумської міськради вирішив залучити до цієї справи бізнес. Він вніс в умови проведення транспортного конкурсу положення, згідно з яким приватні перевізники мають поставити на свої маршрути автобуси великої місткості. А ще цей транспорт має бути з низьким рівнем підлоги та оснащений двигунами, що відповідають сучасним екологічним стандартам.

Намір влади замінити маршрутки на великі автобуси підтримує поліція. Правоохоронці говорять, що перехід на рухомий склад великої місткості посилити безпеку поїздок у громадському транспорті, адже такі машини менш травмонебезпечні. Великогабаритний транспорт більш стійкий на дорозі під час екстреного гальмування чи зіткнення.

Суми.