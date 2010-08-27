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Во всемирном рейтинге «благосостояния стран» Украина оказалась на 132-м месте из 155 государств, опустившись на 26 позиций по сравнению с 2016 годом. Это самое низкое положение среди европейских государств.





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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Памфлетон Экспресс-панель: 28 ноября в Венгрии отмечают день День Пьяного ежа, подобный дням сбора урожая в других странах Европы. Это дань традиции – в Средние века венгерские крестьяне расставляли в саду и огороде тарелки с пивом. Ежи, как доказал крестьянский опыт, животные пьющие, но самогонку не употребляют, слишком она для них крепка. А вот на пиво приходят издалека, да и остаются. Считалось, что еж с похмелья необыкновенно зол по отношению к мышам, крысам, змеям и кротам, то есть к вредителям. Кстати, в День Пьяного ежа крестьяне запирали собак, чтобы те не мешали повальной ежовой пьянке.



В СВЕТЕ венгерского народного праздника мне пришлось пересмотреть известный фразеологизм «Ежу понятно», родословную которого русские филологи ведут от двух точек. Первая – цитата из стихотворения Владимира Маяковского «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» (1925): «Ясно даже и ежу – // Этот Петя был буржуй».

Вторая тоже из первых лет существования СССР, когда создавались специализированные физико-математические интернаты. В классах А, Б, В, Г, Д дети обучались два года, а в классах Е, Ж, И – один год. Их так и называли – ежи. То есть «ясно и ежу» означало, что понятно даже мало обученному ребенку.

Однако венгерский праздник Пьяного ежа намного древнее наработок русских филологов. Можно предположить и третий вариант толкования фразеологизма, который изначально мог звучать так: «Ясно и ежу, где пиво наливают».

От этого замечательного во всех отношениях праздника как-то сама собой протянулась ниточка к украинским умалишенным историкам и ученым, которые утверждают, что русские никакие не славяне, а финно-угорская смесь непонятно кого непонятно с кем. Причем подается это как некое несмываемое клеймо, как самое отвратительное качество русского народа.

А вот рядом с Украиной – Венгрия, которую в/на Украине называют Угорщиной. Там живут угры чистой воды. И нисколько не комплексуют по этому поводу. Впрочем, «свідомі» уже и с венграми рассобачились – по другому, не угро-финскому поводу. Но тут и ежу понятно, что если повода нет, то его можно создать или придумать.

Отсюда и вывод об особенностях национальностей. Вот русский, например, это вообще не национальность, а состояние души и образ жизни. А у некоторых национальностей – главное лизать руки хозяина и собачиться с теми, кто сам себе хозяин.

Но вернемся к якобы оскорбительной угро-финской смеси в русском народе. Она, эта смесь, оскорбительна прежде всего для оскорбителей. По скудоумию своему, придумав себе чисто арийские корни, «свідомі» забыли о двух известнейших исторических фактах. Первый – чистые арийцы в Европе уже были и занимались в основном истреблением «не арийцев», к которым они причисляли в том числе и украинцев. Отмеряли они себе тысячу лет, но просуществовали всего 12. Второй – полная глупость считать количество «чужой крови» в русском народе, для которого кровь чужой не бывает. В России есть такие русские, как датчанин Даль, эфиоп Пушкин, татарин Державин, поляк Достоевский. А большой поэт Александр Блок не считал зазорным написать об истории России: «Чудь начудила, да меря намеряла». Или заявлял: «Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами». Ежу понятно, что не в крови дело.

Еще об «оскорблениях». Патриоты и прочие бездельники почему-то считают оскорбительным слово «ватник». Но оно не может быть оскорбительным по определению, поскольку придумано ватноголовыми американцами, а подхвачено вовсе безголовыми майданными скакунами как уничижительное определение русских. На самом-то деле ватник – непритязательная, но очень удобная, дешевая и теплая одежда, обкатанная во время войн и лишений. Если заокеанские господа подсказали своим дворовым, что это презренная национальная одежда русских, тогда нормально, тогда хорошо, спасибо ЦРУ и Госдепу. Советники из недобитых бандеровцев не стали подсказывать «стратегам пропаганды», что ватник так же присущ украинскому селу, как и русскому. Надо бы тут поязвить да напомнить, что в украинских селах тот самый ватник телогрейкой именуют, мол, она и тело, и душу греет. Недаром еще и «душегрейкой» называют. А вот под вышиванкой чаще всего только голое тело. Замечу главное отличие телогрейки от вышиванки: ватник – одежда исключительно обыденно-рабочая, а вот вышиванка – одежда исключительно национально-патриотическая, праздничная. Если судить по количеству вышиванок и тел под ними, то в Украине ныне ежедневный праздник и последствия такого беспрерывного праздника.

Мне казалось, что улитка нашей «элиты» уже достигла вершины Эвереста маразма. Ан нет, депутат Антон Геращенко, привезенный в Киев в обозе Авакова, доказал, что есть еще запас маразма в пороховницах: он, с его слов, внес в ВР законопроект, согласно которому после гипотетического захвата Донбасса армией Украины всех местных жителей будут преследовать 25 лет и выяснять, были ли они «коллаборационистами».

И тут же в комментариях я натыкаюсь на любимых ежей, к которым обратился известный политолог Михаил Погребинский: «Они думают, что получат возможность репрессий, но надо быть полными дураками, чтобы на это рассчитывать. Ежу понятно, что они такой возможности никогда не получат. Скорее, они станут подсудимыми, когда поменяется украинская власть, и они будут отвечать за свои решения».

Все правильно пояснил Погребинский, но одного не учел: что понятно ежу, непонятно ужу. Поэтому-то ежи едят ужей, а не наоборот…

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