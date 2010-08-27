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Выпуск № 138 от 01 декабря 2017 г.
 
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  Главная / КОМЕНТАРИИ / Близок локоток, да не укусишь

01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г.

«Машина времени»

Весьма любопытный опрос разместил на странице в Сети украинский журналист Юрий Кот, который в свое время был вынужден покинуть Украину из-за своего кардинального несогласия с последствиями государственного переворота в Украине.


НЕСМОТРЯ на то, что вопрос из серии нереальных («Если бы у Вас была возможность вернуться в Киев 29 ноября 2013 года, что бы вы сделали?»), пользователи социальных сетей сразу же массово отреагировали, а большинство ответов вызвали значительный резонанс среди завсегдатаев Сети.
Вот некоторые из них:
«Закрыла бы Януковича в кабинете и не выпускала до марта»;
«Привела бы в боевую готовность полицию и армию, чтобы отпало всякое желание у бунтарей действовать!!! Как в песне: «Сурово брови мы нахмурим, если враг захочет нас сломить».
«Януковича – за жабры и заставить действовать как положено – в интересах страны. Вплоть до «под дулом пистолета» – чтобы армию задействовал, но не допустил того, что случилось!»
«Заложил динамит под сценой».
«Детей бы вывезла из Донецка побольше».
«Всех в самолет и по польскому сценарию без исключений. Команду Януковича туда же и на посошок Юльку из харьковской тюрьмы захватить!»
«Купил бы доллар по восемь, сколько смог, и показал бы Януковичу видео будущего с Донбассом!»
«Если бы были полномочия, то арестовала бы главную пятерку и заблокировала счета, помешала бы американским кураторам любыми способами».
Непонятно, правда, каким образом заблокировать эти счета? Если у вас есть такие возможности, почему бы сейчас не заблокировать офшоры нынешних главарей режима?
Кроме того, многие ответили, что власти нужно было жестко действовать, тогда бы государственного переворота не было бы.
К сожалению, напрашивается главный итог такого опроса: большинство нашего народа крепко задним умом. Да и то обстоятельство, что история не имеет сослагательного наклонения, остается, увы, неопровержимой истиной.

 

Автор: Михайло ВИТЯЙ.
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