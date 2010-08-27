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Во всемирном рейтинге «благосостояния стран» Украина оказалась на 132-м месте из 155 государств, опустившись на 26 позиций по сравнению с 2016 годом. Это самое низкое положение среди европейских государств.





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Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Золотая молодежь без царя в голове

01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. «Достойная» смена После случая с сыном народного депутата Игоря Попова, о чем наша газета уже писала, многие издания заинтересовались, чем, кроме грабежей, заняты дети народных депутатов. НИЧЕГО толком не объяснив, внештатный советник главы МВД, депутат Антон Геращенко счел нужным осветить эту тему в эфире телеканала «Прямой». Комментируя инцидент с ограблением магазина, политик подтвердил, что действительно был задержан сын нардепа Игоря Попова. При этом Геращенко поостерегся давать какие-либо оценки. Может быть, потому, что сынок нардепа от «Народного фронта» Виктор Геращенко тоже очень любит побахвалиться оружием. На его страницах в соцсети обнаружена целая серия снимков. Например, подросток стреляет из пулемета Калашникова, заряженного лентой с боевыми патронами. На другом фото он целится из пистолета Макарова. Еще одно фото, где «дитя» позирует с двумя пистолетами точно так же, как и отец на известном снимке, – скрестив руки. Пальцы в это время у мальчика находятся на спусковых крючках. Есть там и снимок, запечатлевший, как Витя выдергивает чеку из довольно грозного наступательного оружия – гранаты РГД-5 с разлетом осколков до семи метров.



ОБРАЩАЕТ внимание на себя тот факт, что среди детей нардепов особо почитается тема праворадикальной и нацистской идеологии. Фашистские приветствия – это пустяки. Страничка «ВКонтакте» старшего сына нардепа от «Самопомощи» Татьяны Остриковой 15-летнего Георгия Гущесова начинается с фотографии, на которой молодежь из своих тел соорудила на газоне свастику. «Гитлер бы ими восхищался, но они наши!», – написал Георгий и поставил значок в виде желто-голубого флага. Парень также является поклонником брендов одежды для футбольных хулиганов. Известно, что именно эти ультрас были самой активной движущей силой распоясавшегося Майдана.

Что касается оскандалившегося сына депутата Игоря Попова, то Богдан в том же «ВКонтакте» запечатлен на снимке с одноклассниками, на котором все «зигуют». Также из снимков становится ясно, что Богдан является поклонником современных хулиганских движений, следит за модой ультрас и фотографируется с указательным пальцем вверх, как сторонники «ИГИЛ». Прямо все как под копирку.

Как бы себя ни винил его папа радикал Попов, что упустил воспитание сына, но народ давно подметил: яблочки далеко от яблони не падают. А какой позитивный пример он мог подать ребенку, будучи до депутатства многолетним председателем программного совета по вопросам гражданского общества МФ «Возрождение», исполнительным директором Украинского форума грантодателей? Вся эта грантоедская публика – верные воспитанники Джорджа Сороса. Дальше лучше промолчу.

На самом деле Богдана Попова и его друга задержали в воскресенье, 26 ноября, случайно. Свидетельством преступления на улице Рокоссовского в Киеве стало видео, появившееся в Сети, на котором двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетом, забегают в маркет, чистят кассы и разбегаются. «Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2000 из 2500 гривен», – сообщили в Нацполиции.

Злоумышленникам таки «не повезло» – они нарвались на решительный отпор одного из покупателей, бывшего военного, который не растерялся. По его признанию, он не сразу поверил в серьезность намерений грабителей, но потом успел скрутить одного из них, чтобы передать в руки полиции.

«Я ему: «Ты что клоун? Иди сюда! Я не знал, что это дети. Они же в балаклавах были», – рассказал потом отличившийся покупатель журналистам. В СМИ появилась информация, что подростка подозревают еще в пяти подобных преступлениях. Но официально эту новость никто не подтвердил. «Пока рано что-то комментировать», – отвечают в Оболонской полиции.

По данным из других источников в МВД, у задержанного на разбойном нападении 14-летнего Богдана уже была возможность угодить под статью. Сын Попова был в группе подростков, которые в конце сентября этого года ночью перелезли через забор на Банковой в день рождения Порошенко и изрядно потрепали нервы служащим управления Госохраны. Тогда полиция ограничилась установлением личностей и профилактической беседой, отпустив малолеток по домам. Едва ли отцу-депутату это было неизвестно. Уголовное производство по данному факту было зарегистрировано в Печерском управлении полиции по части 2 статьи 296 УК – групповое хулиганство. Но ответственность за несанкционированное проникновение на охраняемую территорию никто так и не понес.

В центре скандала в свое время оказался сын Виктора Ющенко Андрей, кутивший напропалую, прожигая жизнь в лучших традициях мажоров. В кругах, подобных себе, он даже имел прозвище Сын Бога. Сын Арсена Авакова Александр на внедорожнике сбил женщину… И это только самые известные «герои новых времен».

Во-первых, все эти факты не красят имидж наших политиков, от которых зависят наши жизни и будущее. Даже на Западе, на который тщится равняться Украина, все устроено совсем иначе. Достоин внимания пример французского министра Брюно Ле Ру, который в марте 2017 года подал в отставку из-за скандала со своими дочерьми. Хотя те не бегали по парижским магазинам с оружием в руках, а лишь попали под подозрение в фиктивном трудоустройстве на работу в качестве помощниц депутата. По украинским масштабам это вообще мелочи, на которые не принято обращать внимания!

Другой пример. Генпрокурор Финляндии Матти Ниссинен отказался от высокой должности из-за скандала с его братом, которого только заподозрили в финансовых махинациях. С точки зрения украинских нравов, это вообще поступок человека, у которого не все дома. Я даже не могу себе представить подобный шаг со стороны, например, Луценко.

Еще пример из Турции, где сразу три министра подали в отставку из-за подозрений во взяточничестве, предъявленных их сыновьям. Опять не «по людськи», то есть не по-нашему…

А вывод тут очень простой. Надо не «идти у Европу, а строить Европу в своей стране. А для этого не требовалось никаких Евромайданов, никаких евроассоциаций, никаких громких лозунгов, что и было ясно еще до событий 2013-2014 годов. Просто начинать надо с себя, не врать и не лицемерить на своем рабочем месте, трудиться во имя своей страны, а не личного обогащения. Согласен, это труд адский и никаких «дивидендов уже сегодня»… Хотя пример соседней Беларуси нагляднее любых слов.

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