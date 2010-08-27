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Во всемирном рейтинге «благосостояния стран» Украина оказалась на 132-м месте из 155 государств, опустившись на 26 позиций по сравнению с 2016 годом. Это самое низкое положение среди европейских государств.





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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Сюрпризы бюджета-2018 В номере за 21 ноября мы рассматривали отдельные аспекты проекта бюджета на будущий год, принятого депутатами Верховной Рады в первом чтении. Хочется обратить внимание наших читателей еще на ряд тенденций. ПО замечанию политолога Алексея Якубина на канале «РИА Новости – Украина» в то время, как финансирование по социальным статьям в Госбюджете уменьшается, на оборонный блок идут все большие затраты. Цифры, заложенные в проекте государственной сметы на 2018 год, красноречиво демонстрируют: бюджет нацелен вовсе не на развитие и рост. «В действительности это бюджет полицейских и чиновников… Оборонный блок получает дополнительный рост затрат на его нужды. Более того, это не просто военная служба, армия, а это Генеральная прокуратура, это Нацполиция. То есть это те правоохранительные органы, результат работы которых налицо», – констатировал Якубин.

Это явная тенденция указывает, что власть уже приготовилась дать серьезный отпор всем недовольным ее действиями, предостерегает политолог. По определению Якубина, государственный бюджет, как правило, является тем «анализом ДНК», который показывает, в каком направлении развивается та или иная страна. И если ключевую роль в документе играют силовики, это не может не настораживать. «Все эти намерения ясно показывают, что власть через силовые структуры пытается сохранить и защитить себя от населения, которое обнищало за последние годы. Вместо того чтобы активно продвигать тему постепенного улучшения положения, только усиливает это неравенство. Говоря простым языком, власть выбирает расходы не на школы с учителями, а на полицию. Когда главным приоритетом государственного бюджета становятся чиновники и силовики, это показатель того, что именно в этих группах власть видит для себя главную опору», – подчеркнул политолог.

Намеченное увеличение «расходов на оборону», до 164,9 миллиарда гривен не то что удивляет, а просто шокирует столь откровенным заигрыванием власти с силовыми структурами. В соответствии с правительственной версией бюджета Министерство внутренних дел получит дополнительно почти 13 миллиардов гривен и в целом 63 миллиарда гривен. Только на Центр по борьбе с коррупцией планируется потратить 4,7 миллиарда гривен. Хороший кусок пирога приготовили и для СБУ, финансирование которой планируют увеличить почти на миллиард – до 7,6 миллиарда гривен. Примерно на такую же сумму Кабмин собирается «укомплектовать» Генеральную прокуратуру. Большой куш, вероятно, сорвет и Нацполиция – правительство собирается увеличить их расходы на шесть миллиардов гривен – более чем до 23 миллиардов.

«Новый бюджет на 2018-й год попросту фиксирует уже имеющееся положение вещей – Украина превращается в полицейское государство, – прогнозирует политолог, директор Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. – Главная финансовая смета четко показывает приоритеты в политике. Мы наблюдаем сокращение социальных обязательств, демонтаж социального государства и наоборот радикальное увеличение власти силовых органов. Цель проста – сохранение и удержание власти».

По словам политолога, руководство страны прекрасно понимает, что рост социального недовольства и протестных настроений – лишь вопрос времени. «Рано или поздно он получит политическое требование того, чтобы нынешний властный картель освободил свои места и вышел вон. Естественно, что в такой ситуации политики будут всеми силами, руками и ногами держаться за свои кресла. Неудивительно, что первое, что делает власть, – пытается купить лояльность силовиков. Большие социальные потрясения могут возникнуть в любой момент, поэтому в руководстве страны хотят быть к этому готовыми», – конкретизирует Золотарев.

Вторит ему и народный депутат от фракции «Оппозиционного блока» Юрий Павленко. «О чем говорить, если расходы на полицию вырастают более чем на пятьдесят процентов, а увеличение минимальных социальных стандартов даже ниже уровня инфляции, которая предусмотрена бюджетом. Очевидно, что власть прекрасно понимает – с такой слабой социальной политикой в следующем году значительно вырастает риск серьезных социальных протестов. Вместо того чтобы бросить силы на то, чтобы хоть как-то улучшить жизнь людей, власть бросает все силы на укрепление карательного аппарата, который очень быстро придушит любое проявление недовольства. Власть банально перестраховывается».



В САМОМ пропрезидентском «Блоке Петра Порошенко» неожиданную заботу правительства о силовом блоке объясняют несколько иначе. Так, народный депутат Сергей Каплин причиной значительного увеличения расходов называет возможные досрочные выборы. «Глава МВД Арсен Аваков готовится к выборам, верит в то, что «Народный фронт» сможет использовать этот административный ресурс. Смотрите сами: тюрьма дает два процента голосов, полиция и МЧС – еще столько же. Вот вам и четыре процента на прохождение барьера на новых парламентских выборах. Сегодня Аваков и его «Народный фронт», как за гречку, покупают избирателей зарплатами из бюджета», – резюмировал политик.

По словам Сергея Каплина, практически каждая политическая сила в Верховной Раде получит свою выгоду от принятия госбюджета. Но это уже тема отдельного разговора…

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