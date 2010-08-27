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Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / Люди негодуют, а власти наблюдают

01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Даже в проливной дождь под стенами Запорожской облгосадминистрации собрались десятки сотрудников Запорожского завода высоковольтной аппаратуры, которые устроили акцию протеста в связи с невыплатой зарплаты более чем за год.

Сумма задолженности составила около 15 миллионов гривен. Заводчане требуют помощи со стороны местной власти. Но решительных действий последней не наблюдают. После того как в коммандитном обществе «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры Вакатов и компания» начались финансовые трудности, а сотрудникам месяцами не выплачивали зарплату, с предприятия ушли более

450 специалистов. Люди обратились в Ленинский районный суд. И этот и другие суды становились на сторону рабочих, выносили решения и передавали их в исполнительные службы. В конце 2016 года на имущество завода был наложен арест, однако и это не исправило ситуацию. У заводчан на руках есть решение суда, которое никто не спешит выполнять.

К митингующим вышли представители ОГА. Глава департамента инфраструктуры Андрей Антонов «успокоил» народ, сообщив, что депутаты в курсе данной проблемы. Однако директор предприятия игнорирует данную ситуацию и, по всей видимости, не собирается выплачивать своим сотрудникам деньги за выполненную работу. С этой ситуацией будут разбираться правоохранители, уже возбуждено уголовное дело по факту умышленной невыплаты зарплаты. Органы прокуратуры и СБУ будут заниматься розыском руководства, которое прячется.

К сожалению, подобная ситуация в реги­оне не редкость. Об этом шел разговор на очередном заседании областной комиссии. Заместитель директора департамента социальной защиты населения Ирина Разуваева констатировала, что ситуация с выплатой долгов по зарплате только усугубляется. Например, в октябре общая сумма долга по области выросла на восемь миллионов гривен, или на 7,5 процента, и на 1 ноября составила 114,2 миллиона гривен. Обусловлено это прежде всего существенным увеличением долгов в ОАО «Запорожьеобл­энерго», где их сумма достигла 66,3 миллиона гривен, превысив половину всех долгов по области. В связи с этим, как сообщила Разуваева, в центральные органы было направлено обращение. Проблема требует срочного и комплексного решения, но в Киеве пока на это никак не отреагировали.

В целом долги экономически активных предприятий в октябре выросли на 8,2 миллиона гривен, или на 10,8 процента, что составляет 84,1 миллиона гривен. Динамика погашения долгов в области продолжает определяться ситуацией на 46 предприятиях государственного сектора, где работникам задолжали 93,1 миллиона гривен – 81,5 процента от общей суммы задолженности в области.

На предприятия частной формы собственности приходится 18,8 миллиона гривен, или 16,5 процента, на коммунальщиков, соответственно, – 2,3 миллиона гривен, или два процента от общей суммы долгов.

По итогам заседания снова подготовлен список поручений: руководителям структурных подразделений ОГА «продолжить работу с центральными органами исполнительной власти, в сфере управления которых находятся предприятия государственного сектора экономики, которые имеют долги по зарплате в отношении обеспечения стабилизации хозяйственной деятельности этих предприятий и погашения задолженности их работникам». А вот председателям райгосадминистраций, городским головам городов областного значения, председателям объединенных территориальных громад поручено «держать на личном контроле состояние выплаты зарплаты на предприятиях коммунальной формы собственности, в учреждениях и организациях бюджетной сферы и принимать меры по недопущению возникновения долгов; контролировать состояние выполнения графиков погашения задолженности на частных предприятиях и инициировать составление графиков погашения задолженности на каждом новом предприятии-должнике».

Словом, по форме вроде что-то сделано, а на самом деле – ничего. Голая констатация фактов.

Запорожская обл.

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